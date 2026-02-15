Mỹ nhân tuổi Ngựa duy nhất bị 100 đoàn phim từ chối vì mặt non choẹt, giờ là nữ hoàng rating không ai đọ nổi

Nhắc đến những mỹ nhân tuổi Ngựa nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, chắc chắn Đàm Tùng Vận là cái tên gây chú ý nhất. Ngôi sao sinh năm 1990 sau nhiều năm đóng phim đã tạo thành vị thế vững chắc trong lòng khán giả, điều mà không phải các mỹ nhân được o bế khác làm được.

Đàm Tùng Vận tự mình mở một hướng đi riêng giúp cô không bị lép vế so với các tiểu hoa đán cùng lứa

Từng bị chê bai vì mang gương mặt nhạt nhòa

Theo Sina, giới giải trí Hoa ngữ chuộng vẻ đẹp sắc sảo, có sức tấn công mạnh mẽ vào thị giác người xem và gây ấn tượng mạnh từ lần đầu gặp mặt. Một thời gian dài, gương mặt V-line là tiêu chuẩn của các nữ diễn viên. Những ngôi sao có khuôn mặt tròn, vẻ đẹp trong sáng thánh thiện không được ưa chuộng.

Đàm Tùng Vận cũng từng gặp phải những khó khăn vì nhan sắc bị đánh giá "rất bình thường" của mình. Trang The Paper cho biết Đàm Tùng Vận từng bị các đạo diễn nhận xét là "không có khuôn mặt của nữ chính", không đáp ứng được yêu cầu của :"Khuôn mặt mang đại khí là vẻ quyến rũ khiến người khác không thể rời mắt. Những nữ chính đều có khí chất mạnh mẽ, riêng biệt. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận giống như cô bé nhà bên dễ thương nhưng cũng dễ quên".

Đàm Tùng Vận từng bị chê mặt tròn, kém sắc, không có điểm nhấn khó nhận vai nữ chính

Nữ diễn viên chia sẻ, vì yêu thích diễn xuất, cô thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh chuyên ngành Biểu diễn. Sau đó, Đàm Tùng Vận đến các đoàn làm phim để học thêm về thực tế diễn xuất, lấy thêm kinh nghiệm làm việc trên phim trường. Nhưng cô đã bị rất nhiều đoàn làm phim từ chối, con số lên tới cả trăm dự án vì ngoại hình bình thường, không có sức hút, vóc dáng nhỏ nhắn.

Chính vì hạn chế về mặt ngoại hình, Đàm Tùng Vận đã để lỡ nhiều cơ hội đóng phim. Thậm chí, đến hiện tại nữ diễn viên cũng không đi theo con đường của các ngôi sao lưu lượng, nhận những vai diễn là đại mỹ nhân, đệ nhất mỹ nữ bởi nữ diễn viên hiểu rõ ưu và khuyết điểm của bản thân.

Sự nghiệp rực rỡ vượt qua định kiến

Sự nghiệp của Đàm Tùng Vận chỉ thực sự khởi sắc vào năm 2011, khi cô nhận được vai phụ Thuần Quý nhân trong phim cổ trang cung đấu kinh điển Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Nhân vật Thuần Quý nhân là một người ngây thơ hồn nhiên, rất hợp với ngoại hình và khí chất của Đàm Tùng Vận. Khi phim lên sóng, đất diễn của nữ diễn viên không nhiều, nhưng vẫn được khán giả yêu mến. Sau này, Chân Hoàn Truyện thành công bùng nổ giúp Đàm Tùng Vận suôn sẻ hơn trong sự nghiệp.

Theo The Paper, Đàm Tùng Vận có khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi tắn dễ mến tạo cảm giác vui vẻ và vô hại. Cô rất hợp với các vai diễn học đường.

Tác phẩm khiến Đàm Tùng Vận trở nên nổi tiếng là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Đến nay, đây vẫn là bộ phim về đề tài thanh xuân học đường được yêu thích bậc nhất, trở thành tác phẩm kinh điển của dòng phim này.

Từ đó, Đàm Tùng Vận vươn lên nhanh chóng trong sự nghiệp. Tất cả các tác phẩm cô đóng đều không rơi vào tình trạng thất bại, bị chê bai mà đều có thành tích từ tốt đến rất tốt. Trong đó có thể kể đến Mùa Hè Của Hồ Ly, Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà ,Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Đáng nói là ngày cả những bộ phim tưởng chừng như chẳng có ưu thế nào như Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, Hướng Gió Mà Đi, Quy Lộ (Đường Về), cũng đều đạt thành tích cao.

Một điều ít ngôi sao 9X nào làm được là khả năng "gánh phim" (sức ảnh hưởng tới thành công của dự án) của Đàm Tùng Vận rất tốt. Các bộ phim của cô như Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (2020), Quy Lộ (2022), Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao (2024) đều là tác phẩm có rating cao nhất năm của đài Hồ Nam.

Đàm Tùng Vận im lặng tiến lên, thành tích chiếu phim cực tốt

Thậm chí, theo QQ, thành tích này cao hơn hẳn so với dàn diễn viên cùng lứa như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc, Lý Thấm... hay các đàn chị như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Đàm Tùng Vận cũng là ngôi sao 9X đầu tiên được đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan.

Đàm Tùng Vận đóng phim ngày càng đa dạng, không hạn chế bản thân ở những dự án ngôn tình học đường. Bộ phim đề tài công sở như Hướng Gió Mà Đi, Quy Lộ, Em Đẹp Hơn Ánh Sao, hay Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám... thực tế có đề tài kén khán giả, nhưng người xem vẫn tin tưởng vào diễn xuất và khả năng lựa chọn dự án của Đàm Tùng Vận. Điều này chứng minh "duyên khán giả" của nữ diễn viên rất tốt.

Theo Sina, trong giới giải trí Hoa ngữ, nhiều ngôi sao có ngoại hình đẹp như Cổ Lực Na Trát, Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Lý Nhất Đồng, Lý Thấm... nhưng khán giả nghe tên đã không muốn xem phim. Ngược lại, Đàm Tùng Vận có ngoại hình dễ thương lại rất được yêu mến.

Xét về khả năng thu hút người xem, Đàm Tùng Vận còn có lợi thế hơn các tiểu hoa đán nhiều người hâm mộ

Theo The Paper, Đàm Tùng Vận có nhiều ưu điểm như diễn xuất tự nhiên dễ chịu, không đơ cứng không khoa trương mà rất chân thật. Nữ diễn viên từng bị nhận xét không đẹp lộng lẫy hay đẹp chuẩn như tiêu chuẩn thập mỹ rập khuôn hiện tại. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận vẫn luôn tiến lên, chậm mà chắc, đóng phim nào thành công phim đó do cô luôn chọn vai diễn mà bản thân thấy hợp và hứng thú. Cô cũng tìm cách dung hòa nhân vật với bản thân để đưa đến một vai diễn tốt nhất nhưng cũng chân thực nhất cho người xem. Nhờ đó, hiện tại Đàm Tùng Vận tự hào đứng Top 1 về thành tích phim truyền hình của nhóm tiểu hoa đán sau 1990.

Chính vì khả năng diễn xuất tốt, tính cách đáng mến và duyên khán giả cao, thành tích khủng mà Đàm Tùng Vận được các bạn diễn nam "giành giật" để đóng chung. Vì sự góp mặt của cô đảm bảo bộ phim thành công phân nửa.

Đàm Tùng Vận được khen ngợi trẻ trung hơn tuổi