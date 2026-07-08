Mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp sinh con cho đàn ông có vợ, tuổi xế chiều nhặt đồ ăn thừa gây xót xa

Từng là mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hong Kong, Tuyết Lê (tên thật Nghiêm Huệ Minh) sở hữu nhan sắc nổi bật, diễn xuất được đánh giá cao và một tương lai rộng mở. Thế nhưng, một mối tình sai lầm đã khiến cuộc đời cô rẽ sang hướng khác. Nhiều năm sau, hình ảnh người đẹp lặng lẽ gom phần thức ăn còn lại sau một bữa tiệc khiến không ít khán giả chạnh lòng.

Từ ngôi sao triển vọng đến mối tình gây tranh cãi

Tuyết Lê là em gái của Mễ Tuyết (Nghiêm Huệ Linh), ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Nhờ sự giúp đỡ của chị gái, cô bước chân vào showbiz từ năm 14 tuổi và nhanh chóng được chú ý. Ngay từ những ngày đầu đóng phim, Tuyết Lê đã có cơ hội hợp tác với Châu Nhuận Phát. Sở hữu gương mặt thanh tú cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, cô được nhiều người trong nghề đánh giá là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng.

Khi sự nghiệp đang rộng mở, cuộc gặp gỡ với tài tử võ thuật Từ Thiếu Cường đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Thời điểm đó, Từ Thiếu Cường đang là ngôi sao đình đám nhờ vai Vân Phi Dương trong Thiên Tằm Biến. Sự từng trải và chu đáo của nam diễn viên nhanh chóng chinh phục trái tim cô gái mới 17 tuổi.

Đến khi tình cảm đã sâu đậm, Tuyết Lê mới biết người đàn ông mình yêu thực chất đã có gia đình. Dù người thân, bạn bè và cả chị gái Mễ Tuyết đều phản đối, cô vẫn quyết tâm ở lại bên người yêu.

Sinh hai con cho người đàn ông có vợ

Bất chấp những lời khuyên can, Tuyết Lê chấp nhận trở thành người phụ nữ đứng sau. Để bảo vệ hình ảnh của Từ Thiếu Cường, cô dần hạn chế xuất hiện trước công chúng, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ.

Sau đó, cô sinh con trai đầu lòng. Vì mối quan hệ không thể công khai, mọi áp lực từ kinh tế đến dư luận gần như đều đổ dồn lên vai người đẹp sinh năm 1965. Với hy vọng một ngày nào đó sẽ được trao danh phận chính thức, Tuyết Lê tiếp tục sinh con gái vào năm 1987. Nhưng điều mà Tuyết Lê chờ đợi suốt nhiều năm vẫn không đến, và cô quyết định chấm dứt mối quan hệ sau 7 năm, chọn trở thành mẹ đơn thân.

Một mình nuôi con bằng nghề diễn

Sau khi chia tay, Tuyết Lê nhanh chóng quay lại làng giải trí để kiếm tiền nuôi con. Cô nhận đủ loại vai diễn, không phân biệt chính hay phụ.

Chính trong giai đoạn này, khán giả được chứng kiến những vai diễn để đời của cô. Nổi bật nhất là vai Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Đại Hiệp (1995) và vai Khang Mẫn trong Thiên Long Bát Bộ (1997). Toàn bộ thu nhập đều được cô dành cho việc nuôi dạy hai con. Nhờ sự chăm sóc và hy sinh của mẹ, cả con trai Từ Vĩ Đống và con gái Từ Dĩnh Khôn đều trưởng thành, xây dựng cuộc sống ổn định tại Canada.

Tuổi xế chiều sống giản dị

Khi các con trưởng thành và định cư ở nước ngoài, Tuyết Lê tiếp tục sống một mình tại Hồng Kông. Dù không thiếu thốn về kinh tế, cô vẫn duy trì lối sống tiết kiệm đã hình thành từ nhiều năm trước.

Trước đây, truyền thông từng ghi lại hình ảnh nữ diễn viên Cỗ Máy Thời Gian mang phần thức ăn và đồ uống còn lại sau một bữa tiệc về nhà. Khoảnh khắc này khiến nhiều người cho rằng cuộc sống của mỹ nhân nổi tiếng một thời này đang gặp khó khăn. Nhưng sau đó, Tuyết Lê đã trực tiếp phủ nhận, cô cho biết bản thân chỉ không muốn lãng phí thực phẩm chứ không rơi vào cảnh túng thiếu như lời đồn.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau khi Từ Thiếu Cường qua đời ở tuổi 73, cô vẫn giữ thái độ văn minh với người cũ. Không chỉ gửi lời tiễn biệt, Tuyết Lê còn để hai con tham gia hỗ trợ giải quyết hậu sự cho cha.

Hiện ở tuổi 61, người đẹp vẫn sống độc thân và thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Nhìn lại cuộc đời Tuyết Lê, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho một ngôi sao từng có mọi điều kiện để tỏa sáng nhưng lại đánh đổi quá nhiều vì tình yêu. Dẫu vậy, sau tất cả những biến cố đã trải qua, cô vẫn lựa chọn sống bình thản và tìm thấy sự an yên theo cách riêng của mình.

Cảnh Ly