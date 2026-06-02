Mỹ nhân showbiz vỡ mộng làm dâu giới thượng lưu: Tam thiếu gia lạnh lùng ngừng tương tác, gia tộc hào môn ngầm "vạch rõ ranh giới"

Mối tình tốn nhiều giấy mực giữa Lisa (BLACKPINK) và Tam thiếu gia tập đoàn LVMH Frédéric Arnault đang đứng trước nghi vấn rạn nứt nghiêm trọng.

Hàng loạt động thái "lạnh nhạt" từ phía đằng trai và gia tộc tỷ phú đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

"Đóng băng" tương tác, anh trai hủy theo dõi: Tín hiệu rạn nứt từ phía hào môn?

Tin đồn rạn nứt bắt đầu bùng lên khi các "thám tử mạng" phát hiện ra Frédéric Arnault đã hoàn toàn ngừng bấm thích các bài đăng trên Instagram của Lisa từ tháng 4/2026.

Đây là động thái vô cùng bất thường, bởi trước đó, vị thiếu gia này nổi tiếng là người luôn "canh" để thả tim sớm nhất cho mỹ nhân nhà BLACKPINK.

Chưa dừng lại ở đó, Đại thiếu gia nhà LVMH (anh trai của Frédéric) cũng bị phát hiện đã âm thầm hủy theo dõi tài khoản của Lisa. Động thái đồng loạt từ các thành viên trong gia đình tỷ phú được truyền thông quốc tế diễn dịch là tín hiệu "vạch rõ ranh giới" từ phía gia tộc Arnault đối với nữ thần tượng gốc Thái.

Suốt từ cuối năm 2025 đến nay, cặp đôi hoàn toàn "không một bóng hình" xuất hiện chung tại các sự kiện công khai lẫn riêng tư. Ngay cả trong tiệc sinh nhật hoành tráng của Lisa tại Indonesia vào tháng 3 vừa qua, Tam thiếu gia cũng hoàn toàn vắng mặt một điều chưa từng xảy ra trong các năm trước.

Giữa tâm điểm tin đồn, cư dân mạng đã đặt lên bàn cân so sánh Lisa và Nhị phu nhân nhà LVMH, Géraldine Guyot. Với xuất thân trâm anh thế phiệt, tốt nghiệp Đại học Oxford và là một luật sư có tiếng, Géraldine được xem là hình mẫu con dâu lý tưởng của giới thượng lưu. Ngược lại, Lisa dù là ngôi sao toàn cầu nhưng sau scandal biểu diễn tại hộp đêm Crazy Horse, hình ảnh của cô tại thị trường châu Á đã bị ảnh hưởng nặng nề, khiến nhiều người hoài nghi về khả năng cô được gia tộc tỷ phú chấp nhận.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng, mối quan hệ này thực chất chỉ là một "bắt tay thương mại" đỉnh cao. Frédéric mượn sức ảnh hưởng và lượng fan khổng lồ của Lisa để nâng cao vị thế cá nhân trong tập đoàn, trong khi Lisa có được sự hậu thuẫn vững chắc tại thị trường quốc tế.

Khi mục đích thương mại đã đạt được, việc họ "xa nhau" là điều dễ hiểu.

Mất chỗ dựa hào môn, tài nguyên thời trang của Lisa có bị ảnh hưởng?

Nhiều người tỏ ra lo ngại cho Lisa khi nhận ra tại Paris Fashion Week 2026, cô chỉ diện một thiết kế cũ từ năm 2016 của nhà mốt Louis Vuitton, đồng thời tần suất xuất hiện trên các bìa tạp chí lớn trong nửa đầu năm nay cũng giảm sút rõ rệt.

Thế nhưng, những người hâm mộ trung thành của Lisa đã ngay lập tức đưa ra những bằng chứng đập tan thuyết "Lisa thất thế". Thực tế, sự nghiệp độc lập của cô nàng vẫn đang bùng nổ mạnh mẽ. Ca khúc hợp tác Bad Angel cùng nhà sản xuất Anyma liên tục thống trị BXH iTunes Dance tại Mỹ. Màn trình diễn của cô tại Coachella nhận được cơn mưa lời khen nhờ phong cách quyến rũ, khỏe khoắn.

Lisa cũng đã chính thức xác nhận sẽ biểu diễn tại Lễ khai mạc World Cup sắp tới dưới sự ủng hộ lớn từ Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Hiện tại, cả Lisa và Frédéric Arnault đều giữ im lặng trước mọi tin đồn. Giữa vô vàn thông tin mập mờ và mâu thuẫn từ các blogger, người hâm mộ thông thái nên kiên nhẫn chờ đợi phản hồi chính thức từ chính chủ thay vì sa vào những đồn đoán vô căn cứ trên mạng xã hội. Mọi diễn biến mới nhất về sự việc sẽ tiếp tục được cập nhật.