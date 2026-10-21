Mỹ nhân showbiz cưới với con trai tỷ phú: Sống trong biệt thự 3 mặt tiền, rộng 500m² gần sông Sài Gòn

Tăng Thanh Hà (SN 1986) là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Việt, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “ngọc nữ” nhờ nhan sắc thanh lịch cùng dấu ấn trong nhiều bộ phim đình đám. Dù đã nhiều năm không hoạt động nghệ thuật thường xuyên, tên tuổi của cô vẫn giữ được sức hút riêng trong lòng công chúng. Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi làm dâu gia đình hào môn, cô dần lui về chăm sóc tổ ấm, đồng thời phát triển công việc kinh doanh riêng. Gần đây, sự trở lại đáng chú ý với điện ảnh của Tăng Thanh Hà tiếp tục thu hút sự quan tâm, cho thấy sức hút của “ngọc nữ” vẫn chưa hề phai nhạt.

Hiện, gia đình Tăng Thanh Hà đang sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 500m² tại TP.HCM, sở hữu vị trí 3 mặt tiền và nằm gần sông Sài Gòn. Dù hiếm khi chia sẻ toàn cảnh cơ ngơi, nữ diễn viên vẫn thường hé lộ những góc nhỏ trong tổ ấm qua các bức ảnh đời thường. Biệt thự của gia đình cô gây ấn tượng với tông trắng thanh lịch, kết hợp phong cách hiện đại pha nét tân cổ điển. Từ khoảng sân vườn xanh mát bên ngoài đến không gian nội thất được chăm chút tỉ mỉ bên trong, mỗi khu vực đều mang vẻ sang trọng, tinh tế mà không phô trương.

Biệt thự của vợ chồng Tăng Thanh Hà sở hữu bể bơi ngoài trời rộng rãi, được bao quanh bởi cây xanh cùng những chiếc ghế nằm thư giãn, mang đến cảm giác nghỉ dưỡng ngay trong khuôn viên nhà. Đây không chỉ là nơi lý tưởng để cả gia đình bơi lội, giải nhiệt trong những ngày nắng nóng mà còn là góc thư thái để ngồi đọc sách, ngắm cảnh hay tận hưởng những phút giây yên bình giữa không gian xanh mát.

Trong khuôn viên biệt thự rộng 500m², vợ chồng Tăng Thanh Hà dành một phần diện tích để trồng cây xanh, rau củ và cây ăn trái. Khu vườn nhỏ luôn phủ một màu xanh mát mắt, vừa tạo điểm nhấn gần gũi với thiên nhiên cho tổ ấm, vừa mang đến nguồn rau trái tươi ngon cho gia đình. Tăng Thanh Hà dành nhiều tâm huyết chăm chút cho khu vườn nhỏ và không ít lần khoe thành quả thu hoạch tại gia trên mạng xã hội. Từ những rổ rau xanh mướt đến những trái cây chín mọng do chính tay vun trồng, tất cả đều mang đến niềm vui giản dị, giúp nữ diễn viên tận hưởng những khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống bận rộn.

Không gian bên trong biệt thự của vợ chồng Tăng Thanh Hà

Không gian bên trong biệt thự mang hơi thở tân cổ điển, ghi điểm bởi cách bài trí tinh tế, gọn gàng, không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng. Tầng 1 là khu vực sinh hoạt chung của cả gia đình, gồm phòng khách và phòng bếp được thiết kế liền mạch, tạo cảm giác rộng rãi, thông thoáng. Những bức tranh treo tường, bình hoa tươi cùng hệ thống đèn trang trí được sắp đặt khéo léo trở thành điểm nhấn duyên dáng, giúp không gian thêm sinh động mà vẫn giữ được nét trang nhã. Tổng thể không phô trương bằng những món nội thất cầu kỳ, mà chinh phục người nhìn bằng sự hài hòa trong màu sắc, đường nét và cách lựa chọn đồ trang trí.

Tại phòng khách, vợ chồng Tăng Thanh Hà bố trí một cây đàn piano ở góc nhà, vừa tạo điểm nhấn nghệ thuật cho không gian, vừa giúp các con thuận tiện tập đàn mỗi ngày. Từ khu vực sofa, có thể quan sát góc cầu thang và khu vực bếp nấu, tạo sự kết nối liền mạch giữa các không gian sinh hoạt chung. Diện tích rộng rãi kết hợp cùng cách bố trí hợp lý giúp căn biệt thự luôn thoáng đãng, thuận tiện cho các thành viên quây quần, đồng thời vẫn giữ được vẻ chỉn chu, tinh tế trong từng góc nhỏ.

Góc chân cầu thang là một trong những vị trí check-in quen thuộc của Tăng Thanh Hà, đặc biệt vào mỗi dịp lễ Tết. Khu vực này gây ấn tượng với cầu thang uốn lượn duyên dáng cùng chiếc đèn chùm nổi bật, tạo nên điểm nhấn sang trọng cho tổng thể biệt thự. Nhờ thiết kế đẹp mắt và giàu tính thẩm mỹ, góc nhỏ này nhiều lần xuất hiện trong những bức ảnh đời thường của nữ diễn viên, dần trở thành hình ảnh đặc trưng mỗi khi nhắc đến không gian sống của vợ chồng cô.

Khu vực bếp nấu và phòng ăn trong biệt thự của vợ chồng Tăng Thanh Hà sở hữu diện tích rộng rãi, được bố trí khoa học, thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Điểm nhấn là bộ bàn ăn dài, đủ chỗ cho cả chục người cùng quây quần trong những dịp sum họp. Không gian sử dụng hai gam màu trắng - đen làm chủ đạo, kết hợp phong cách hiện đại pha nét tân cổ điển, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa sang trọng. Tương tự phòng khách, khu vực này cũng được tô điểm bằng những bức tranh treo tường và hệ thống đèn trang trí, giúp không gian thêm sinh động, đồng thời tăng vẻ tinh tế cho căn biệt thự.