Mỹ nhân "Sex and the City" thú nhận về nỗi ám ảnh khi nuôi 2 con gái

Nhắc đến Sarah Jessica Parker thì ngoài thành công của vai diễn Carrie Bradshaw trong "Sex and the City", nữ diễn viên còn được mến mộ khi có một gia đình hạnh phúc với chồng và 3 người con (1 trai và 2 gái).

Sở hữu cả sự nghiệp thành công và gia đình êm ấm là vậy, nhưng mỹ nhân "Sex and the City" cũng có những nỗi sợ. Một trong số đó lại đến từ 2 cô con gái sinh đôi.

Mỹ nhân "Sex and the City" khá sợ khi 2 con gái bước sang tuổi dậy thì

Cách đây vài năm, Sarah Jessica Parker từng đảm nhận vai diễn một bà mẹ đơn thân cố gắng hàn gắn với cô con gái tuổi dậy thì của mình trong series phim trên HBO.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông để quảng bá cho bộ phim, mỹ nhân U60 đã có những chia sẻ về nỗi sợ khi nuôi 2 cô con gái. Thời điểm đó, cặp sinh đôi nhà Sarah Jessica Parker đang ở thời điểm chuẩn bị bước sang tuổi dậy thì khá nhạy cảm

Cụ thể, khi chia sẻ với tờ The Daily Telegraph, Sarah Jessica Parker đùa rằng: "Tôi sợ chúng sẽ 'thông đồng' với nhau chống lại tôi. Vào những lúc khó khăn nhất, chúng có thể thực sự 'thông đồng'".

Mỹ nhân "Sex and the City" thậm chí còn đùa về khả năng tìm trường nội trú cho con: "Tôi nghiêm túc đấy. Tôi thực sự lo lắng vì điều đó. Do vậy tôi đã nghĩ tới những trường học tuyệt vời và xa nhà".

Sarah Jessica Parker bên 2 con gái sinh đôi

Trong một chia sẻ khác về 2 cô con gái, Sarah Jessica Parker cho biết: "Tôi thực sự lo lắng về việc nuôi dạy hai con gái. Hiện tại thì chưa nhưng trong tương lai tôi nghĩ sẽ khó khăn hơn, vì tôi thấy hai con không tử tế với nhau lắm. Tôi hy vọng khi lớn lên, chúng sẽ có một sự thay đổi. Tôi muốn chúng tử tế với nhau cũng như bạn bè của mình".

Sarah Jessica Parker tin rằng mối lo ngại của mình đều xuất phát từ thực tế. Nữ diễn viên thừa nhận rằng, lúc còn nhỏ mình cũng khá xấu tính khi luôn cố gắng làm mọi thứ để được vào một hội nhóm nào đó: "Tôi chắc chắn mình từng khá xấu tính. Tôi chắc chắn bản thân từng nói xấu người khác chỉ vì muốn gia nhập một nhóm. Tôi không bao giờ thích cảm giác đó. Nhưng tôi nghĩ hiện tại, với điện thoại di động, mọi thứ sẽ khác biệt. Các cô gái trẻ đều cố gắng để được yêu mến và kết nối".

Là nghệ sĩ nổi tiếng Hollywood với lịch trình công việc bận rộn, nhưng Sarah Jessica Parker luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên cũng như tự tay chăm sóc các con. Thay vì thuê bảo mẫu, mỹ nhân "Sex and the City" cùng ông xã thường xuyên thay phiên nhau ở nhà cùng các con.