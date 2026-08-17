Sau cuộc hôn nhân chóng vánh và mối tình ồn ào với Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu hiện có cuộc sống bình yên bên bà xã Tuệ Như và gia đình nhỏ. Tuệ Như quê Cà Mau, kém nam ca sĩ 17 tuổi, từng hoạt động với vai trò người mẫu. Cô có khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng nuột nà, và chiều cao 1,8m. Sau khi kết hôn, Tuệ Như dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm, không còn hoạt động showbiz sôi nổi như trước.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như bắt đầu mối quan hệ sau một lần gặp gỡ trong nhóm bạn chung. Từ những cuộc trò chuyện, cả hai dần tìm hiểu và nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu. Chỉ sau khoảng 3 tháng hẹn hò, nam ca sĩ đã quyết định cầu hôn và đăng ký kết hôn. Đám hỏi của cặp đôi được tổ chức tại miền Tây vào tháng 8/2023. Trong ngày trọng đại, Tuệ Như từng chia sẻ về cảm giác khi quyết định gắn bó với Hồ Quang Hiếu: "Tôi còn trẻ, đôi lúc suy nghĩ chưa thấu đáo và anh Hiếu luôn giúp tôi hiểu vấn đề. Tôi cảm nhận anh ấy là bờ vai vững chắc để tôi dựa vào. Ở bên anh, tôi luôn vui vẻ".

Tuệ Như cao 1,8m, là người mẫu tự do và kém Hồ Quang Hiếu 17 tuổi

Tại lễ gia tiên, Hồ Quang Hiếu từng khiến mạng xã hội thích thú khi cầm tấm bảng viết những lời nhắn ngọt ngào dành cho bà xã. Trong đó, lời cam kết "Tiền của em là của em, tiền của anh cũng là của em" khiến cư dân mạng bàn tán. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn hứa sẽ không giấu vợ bất cứ điều gì, kể cả sổ hồng hay sổ đỏ, đồng thời khẳng định sẽ trở thành chỗ dựa cho vợ con trong tương lai.

Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi đậm chất miền Tây sau 3 tháng tìm hiểu

Hồ Quang Hiếu cam kết với vợ 6 điều độc lạ trong lễ ăn hỏi

Đầu năm 2025, gia đình Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như đón con trai đầu lòng, tên thân mật là Hin. Từ khi lên chức bố, nam ca sĩ nhiều lần thừa nhận cuộc sống của mình thay đổi đáng kể. Nếu trước đây anh quen với nhịp sống tự do, thường xuyên đi diễn và dành nhiều thời gian cho công việc, thì hiện tại Hồ Quang Hiếu chủ động sắp xếp thời gian để ở bên vợ con, học cách chăm sóc con và tận hưởng niềm vui khi trở thành một người cha.

Nói về quyết định có con khá sớm sau khi yêu, Hồ Quang Hiếu từng bộc bạch: "Nhiều người bảo chúng tôi quá vội vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con nhưng chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã lớn tuổi rồi, phải xác định thôi, sợ sống trong cô độc lắm. Việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi con lớn, chúng tôi mới tổ chức đám cưới để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ".

1 năm sau khi tổ chức lễ hỏi, cặp đôi chào đón nhóc tỳ đầu lòng

Đến tháng 9/2025, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như chính thức tổ chức hôn lễ với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và người thân. Không quá cầu kỳ hay phô trương, đám cưới diễn ra trong không khí ấm cúng, đánh dấu một cột mốc mới của cặp đôi sau thời gian cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Đám cưới của Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu diễn ra vào năm ngoái

Con trai đầu lòng của cặp đôi cũng góp mặt trong lễ cưới của ba mẹ

Không chỉ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, gia đình Hồ Quang Hiếu còn sở hữu một căn biệt thự được định giá hơn 20 tỷ đồng tại TP.HCM. Cơ ngơi gồm 3 tầng, được nam ca sĩ mua phần thô rồi tự lên ý tưởng cải tạo theo sở thích. Không gian sống là sự kết hợp giữa nét hiện đại và hoài cổ, ưu tiên cây xanh, ánh sáng tự nhiên cùng những khoảng mở tạo cảm giác thoáng đãng, thư thái.

Hồ Quang Hiếu từng cho biết anh là người sống nội tâm, thích đọc sách và tìm kiếm sự bình yên. Vì vậy, căn nhà không đơn thuần là nơi sinh hoạt của gia đình mà còn là không gian để nam ca sĩ cân bằng sau những năm tháng hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, tổ ấm của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như cũng đang chuẩn bị đón thêm thành viên nhí.

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu sống trong biệt thự 20 tỷ đồng

Nam ca sĩ cho biết bản thân đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại bên vợ: "Tôi đang có một cuộc sống cuộc sống vui và ý nghĩa. Tôi có thời gian tìm ý tưởng âm nhạc, lên kế hoạch kết hợp kinh doanh với bạn bè. Cuối tuần đi chơi với vợ. Khi có vợ, làm gì cũng cả hai cùng làm, rất vui. Tôi đi diễn mà Như rảnh thì đi theo, đi chơi, đi du lịch luôn. Làm gì cũng làm cùng nhau, rất vui".