Mỹ nhân này cứ chọn kịch bản nhạt nhoà thì toang sự nghiệp mất thôi, tựa phim lừng danh sắp tới liệu có cứu nổi chị?

Lee Sung Kyung là nữ diễn viên khá quen mặt trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Tên tuổi của cô từng nổi đình đám nhờ hai tựa phim nổi tiếng trên toàn châu Á là Tiên Nữ Cử Tạ và Dr. Romantic 2 (Người Thầy Y Đức 2). Mỗi bộ phim, Lee Sung Kyung lại thể hiện một màu sắc khác nhau thế nhưng diễn xuất của cô vẫn không được đánh giá quá cao, chỉ được cho là tròn vai trong mỗi dự án.



Từng là một người diễn không quá xuất sắc nhưng lại biết cách chọn kịch bản, sự nghiệp phim ảnh của Lee Sung Kyung tương đối thuận lợi cho đến mấy năm gần đây, cô lại liên tục thất bại với những dự án của mình. Sau cú hích Dr. Romantic 2, Lee Sung Kyung liên tục đóng khách mới trong hai dự án phim sau đó phải mất tới 2 năm mới chính thức tái xuất ở phim truyền hình Shooting Star. Bộ phim sở hữu kịch bản nhạt nhẽo, diễn xuất của cô và bạn diễn Kim Young Dae cũng không được đánh giá cao. Khán giả còn không hiểu vì sao một người cũng có tên tuổi như Lee Sung Kyung lại nhận dự án này.

Shooting Star (Ảnh: tvN)

Sau cú ngã ngựa mang tên Shooting Star, gần đây, Lee Sung Kyung tiếp tục tái xuất với bộ phim Call It Love. Kịch bản có phần ổn hơn, chí ít là nó mang một câu chuyện có sức nặng và nhiều tầng ý nghĩa nhưng Call It Love vẫn là một tác phẩm thực sự kém tiếng. So với một Shooting Star dù có dở nhưng được nhà đài quảng bá tích cực thì Call It Love thậm chí còn chìm nghỉm giữa cả loạt bom tấn ra mắt gần đây. Dĩ nhiên nếu bộ phim xuất sắc hơn thì dù không được quảng bá mạnh mẽ thì nó vẫn sẽ nổi tiếng, đáng tiếc đây chỉ là một tác phẩm với chất lượng trung bình, kịch bản không tới nỗi dở nhưng lại tương đối kén khán giả. Với nhiều người, sự trầm lắng của Call It Love khiến họ cảm thấy khá nhàm chán.

Call It Love (Ảnh: Disney+)

Liên tiếp 3 năm từ Dr. Romantic 2, Lee Sung Kyung vẫn loay hoay tìm chỗ đứng cho mình trong khi các bạn diễn năm đó đều đã có sự bứt phá nhất định trong sự nghiệp. Sự trở lại ở Dr. Romantic 3 với vai diễn quen thuộc - cô bác sĩ Cha Eun Jae từng bước vượt qua nỗi ám ảnh để làm một bác sĩ giỏi - liệu có giúp vực dậy sự nghiệp của mỹ nhân chân dài?

Dr. Romantic 3 (Ảnh: Mydramalist)

Tổng hợp