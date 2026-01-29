Mỹ nhân khiến 2 đại gia phá sản: Tiêu vặt 100 triệu mỗi tháng, đồ không mặc lại lần 2, thẻ phải không hạn mức!

Chương Tiểu Huệ là 1 trong những giai nhân nổi tiếng của showbiz Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990. Cô từng nhận đề cử giải Kim Tượng danh giá, sở hữu ngoại hình quyến rũ chết người. Với nhan sắc và tài năng của mình, Chương Tiểu Huệ thời trẻ từng khiến cánh đàn ông chao đảo, trong đó có nam diễn viên, doanh nhân Chung Trấn Đào và tỷ phú Trần Diệu Mân. Thế nhưng, theo thời gian, hình ảnh của Chương Tiểu Huệ ngày càng hoen ố, bị công chúng ghét bỏ và gán cho danh xưng "hồng nhan họa thủy" vì thói tiêu tiền như nước làm khổ nửa kia.

Thời trẻ, Chương Tiểu Huệ nổi tiếng nhờ đẹp, gợi cảm và có tài diễn xuất. Ảnh: Xiaohongshu.

Tiểu thư danh gia khiến 2 tỷ phú phá sản

Chương Tiểu Huệ sinh năm 1963, xuất thân trong 1 gia đình giàu có ở xứ Hương Cảng. Từ năm 2 tuổi, cô đã được cha mẹ cho diện đồ hiệu. 18 tuổi, Chương Tiểu Huệ có nhà thiết kế thời trang riêng lo chuyện ăn mặc. Đến năm 20 tuổi, Chương Tiểu Huệ dấn thân vào con đường sắm đồ hiệu, với tủ quần áo chứa đầy trang phục đắt tiền lên đến hàng chục nghìn USD.

Năm 1988, Chương Tiểu Huệ gặp gỡ tài tử Chung Trấn Đào tại 1 buổi biểu diễn ở Canada. Chỉ sau 21 ngày bên nhau, cặp đôi gây sốc khi quyết định tiến đến hôn nhân, bất chấp sự phản đối gay gắt của bố Chương Tiểu Huệ rằng Chung Trấn Đào sẽ không nuôi nổi con gái ông. Đáng tiếc, Chung Trấn Đào không nghe lời bố Chương Tiểu Huệ, vẫn kiên quyết muốn lấy nữ diễn viên này về làm vợ.

Ngay khi nhận được cái gật đầu của bố vợ, Chung Trấn Đào đã gây chấn động cả Hong Kong (Trung Quốc) khi chi 3 triệu HKD (khoảng 10 tỷ đồng) để tổ chức đám cưới xa hoa và hoành tráng với Chương Tiểu Huệ. Cần phải biết 3 triệu HKD là con số rất lớn vào thời điểm đó. Chỉ riêng bộ váy cưới của Chương Tiểu Huệ cũng có giá 130.000 HKD (khoảng 400 triệu đồng).

Chung Trấn Đào bất chấp mọi lời khuyên can của bố Chương Tiểu Huệ để cưới nữ diễn viên này. Ảnh: Sina.

Nam diễn viên chi 10 tỷ đồng để tổ chức hôn lễ xa hoa cho người đẹp. Ảnh: Sohu.

Sau khi kết hôn, Chương Tiểu Huệ bắt đầu cuộc sống tiêu hoang như bà hoàng. Vì yêu vợ, Chung Trấn Đào cố gắng kinh doanh, đóng phim để kiếm tiền chiều chuộng người đẹp. Mỗi tháng, Chung Trấn Đào cho Chương Tiểu Huệ 30.000 HKD (100 triệu đồng) tiền tiêu vặt, 1 tấm thẻ tín dụng không hạn mức để vợ tùy ý quẹt. Ỷ vào việc được chồng cưng chiều, Chương Tiểu Huệ mua sắm thả phanh với tuyên bố đầy tranh cãi: "Cơm có thể không ăn nhưng quần áo thì không thể không mua". Theo trang 163, Chương Tiểu Huệ sở hữu tới hơn 3.000 đôi giày và có nguyên tắc không bao giờ mặc lại trang phục lần 2, váy hàng hiệu bạc tỷ cũng chỉ được cô mặc một lần rồi cất tủ.

Do tài sản Chung Trấn Đào rất lớn, thậm chí anh còn được xếp vào hàng tỷ phú showbiz nên nhiều người tin rằng chuyện nam diễn viên này bao nuôi vợ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, biến cố đã xảy ra vào năm 1997. Khủng hoảng kinh tế châu Á xảy ra và Chung Trấn Đào vướng số nợ siêu to do kinh doanh thua lỗ. Thế nhưng, Chương Tiểu Huệ chẳng những không cảm thông, chi tiêu tiết kiệm mà còn thẳng tay vung tiền vào việc mua sắm, hưởng thụ. Cuối cùng, khi hóa đơn mua sắm trăm tỷ của vợ được gửi đến, Chung Trấn Đào buộc phải tuyên bố phá sản vì không còn khả năng thanh toán.

Chương Tiểu Huệ tiêu tiền như nước. Cho dù, chồng gặp khó khăn tài chính cô cũng không quan tâm, vẫn duy trì cuộc sống hưởng lạc. Ảnh: QQ.

Người Trung Quốc có câu: “Hoạn nạn mới biết chân tình”, trong lúc Chung Trấn Đào còng lưng kiếm tiền trả nợ, Chương Tiểu Huệ lại lén lút “cắm sừng” chồng, qua lại với đại gia Trần Diệu Mân, hơn cô 23 tuổi. Sau khi vỡ lở chuyện phản bội chồng, mỹ nhân này lập tức đòi ly hôn Chung Trấn Đào, với lý do có những khác biệt không thể hàn gắn. Đến năm 1999, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi, 2 con sống với cha.

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn với Chung Trấn Đào cũng là lúc Chương Tiểu Huệ công khai ở bên Trần Diệu Mân, bất chấp việc đại gia này đã có gia đình. Về sau, vì Chương Tiểu Huệ, Trần Diệu Mân đã bỏ vợ và không tiếc tiền mua biệt thự, sắm đồ hàng hiệu để làm vui lòng người đẹp. Nhưng đến năm 2002, vị đại gia này phá sản. Chuyện tình của Trần Diệu Mân với Chương Tiểu Huệ cũng tan vỡ. Trên truyền thông, Trần Diệu Mân chua chát bày tỏ mình ra nông nỗi này là vì quá say đắm Chương Tiểu Huệ. Ông chỉ trích người tình tiêu tiền như rác, đến núi cũng lở trước thói tiêu hoang và mua sắm điên cuồng của cô.

Trần Diệu Mân chỉ trích Chương Tiểu Huệ khiến ông phá sản. Ảnh: Singtao.

Tuổi xế chiều cô độc, bị con ruột ngoảnh mặt

Sau 2 lần khiến nửa kia phá sản, Chương Tiểu Huệ mang tiếng xấu, bị khán giả dè bỉu là "tang môn tinh", "đệ nhất hồng nhan họa thủy" vì đến với người đàn ông nào, người đó khuynh gia bại sản. Cô từng liên lạc muốn hàn gắn với Chung Trấn Đào, nhưng bị nam diễn viên từ chối. Đáng buồn là hai đứa con của Chương Tiểu Huệ cũng không muốn gần gũi với mẹ ruột.

Do sự nghiệp lao dốc vì đời tư tai tiếng, nhan sắc tàn phai ở tuổi xế chiều và bị con ruột từ chối nhận mẹ, Chương Tiểu Huệ sang Mỹ định cư và sống ẩn dật. Cô viết sách, bán quần áo kiếm sống qua ngày và thu mình nghiên cứu Phật pháp. Hiếm hoi xuất hiện trên 1 show truyền hình vào ngày 15/1, Chương Tiểu Huệ chia sẻ điều đau lòng nhất đời cô chính là không thể cho các con một mái ấm trọn vẹn và cãi lời cha mẹ lên xe hoa khi còn quá trẻ dẫn đến đổ vỡ đầy đáng tiếc. Hiện tại, Chương Tiểu Huệ vẫn cố tìm cách hàn gắn tình mẫu tử với 2 con.

Chương Tiểu Huệ từng xuất hiện trên phố với gương mặt già nua, phải đeo kính lão. Ảnh: On.

Nữ diễn viên hiện sống cô độc, bị con cái từ mặt. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu