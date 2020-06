Mỹ nhân Hoa ngữ hẹn hò "bồ cũ" của bạn thân và những cái kết đầy ngỡ ngàng

Làng giải trí Hoa ngữ nói nhỏ không nhỏ, nói rộng không rộng, do vậy những mối quan hệ rất dễ bị trùng lên nhau. Trong chuyện tình yêu cũng vậy, showbiz Hoa ngữ không thiếu những trường hợp các mỹ nhân cặp kè thậm chí là kết hôn cùng "bồ cũ" của bạn thân. Có người vẫn nhận được lời chúc phúc từ bạn thân, cũng có người "nghỉ chơi" nhau từ đó.

Thang Lạc Văn - Huỳnh Tâm Dĩnh

Vừa qua, tài tử TVB Mã Quốc Minh đã công khai chuyện đang hẹn hò đàn em Thang Lạc Văn kém 13 tuổi. Chuyện tình của cặp đôi ngay lập tức nhận được vô số lời chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè trong ngành. Người hâm mộ cùng mừng thay cho Mã Quốc Minh khi tìm được một nửa hoàn hảo sau khi bị bạn gái cũ là Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh cắm cho một chiếc sừng trên đầu.

Nhưng ít ai biết rằng, Thang Lạc Văn vốn chính là bạn thân của Huỳnh Tâm Dĩnh. Cả hai đã chơi với nhau kể từ khi mới "chân ướt chân ráo" vào TVB. Một nguồn tin cho hay, trước khi chính thức công khai chuyện hẹn hò với truyền thông, Mã Quốc Minh cũng rất đau đầu vì việc bạn gái mới là bạn thân của "tình cũ". Anh sợ rằng, Thang Lạc Văn sẽ gặp điều tiếng không hay khi hẹn hò "tình cũ" của bạn thân.

Gạt bỏ mọi sự lo ngại, cặp đôi vẫn quyết định công khai để Thang Lạc Văn có danh phận là bạn gái Mã Quốc Minh một cách đường hoàng. Về phần Huỳnh Tâm Dĩnh, thông qua truyền thông cô cũng gửi lời chúc mừng tới bạn than cùng "tình cũ". Nhưng người đẹp cũng không nhắc gì tới mối quan hệ hiện giờ giữa cô cùng Thang Lạc Văn.

Hồ Hạnh Nhi - Lý Thi Vận

Trong đài truyền hình TVB, Hồ Hạnh Nhi có mối quan hệ thân thiết với hội chị em gồm: Lý Thi Vận, Diêu Tử Linh và Hồ Định Hân. Hội chị em này thường xuyên có những chuyên du lịch cùng nhau, ngay cả khi Hồ Hạnh Nhi đã có gia đình riêng của mình.

Sau khi Hồ Hạnh Nhi kết hôn cùng doanh nhân Philip Lee, nhiều người mới phát hiện ra rằng, chồng người đẹp "Mẹ chồng khó tính" từng có thời gian hẹn hò với cô bạn thân của cô là Lý Thi Vận. Phản ứng trước việc bạn thân lấy "tình cũ", Lý Thi Vận lại có thái độ khiến công chúng vô cùng ngạc nhiên. Cô không ngại gửi lời chúc mừng tới bạn thân và "tình cũ".

Mối quan hệ hiện giờ giữa Hồ Hạnh Nhi và Lý Thi Vận vẫn vô cùng tốt đẹp. Cả hai cùng hội chị em thân thiết vẫn thường đi du lịch, chụp ảnh sống ảo.

Lưu Gia Linh - Tăng Hoa Thiên

Trước khi đến với Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ từng có mối tinh với người đẹp Tăng Hoa Thiên. Đặc biệt, Tăng Hoa Thiên lại chính là bạn thân của Lưu Gia Linh khi cả hai đều là những người đẹp đình đám làng giải trí Hong Kong thời điểm đó. Cả 2 học chung một lớp diễn xuất và cùng giúp đỡ nhau tìm chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ.

Thời điểm còn hẹn hò, Tăng Hoa Thiên và Lương Triều Vỹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do bất đồng quan điểm trong lối sống. Vào những lần cãi vã của cặp đôi, Lưu Gia Linh luôn là người đứng ra làm người hòa giải. Do vậy, mọi chuyện liên quan đến việc hẹn hò Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh đều được Tăng Hoa Thiên kể hết cho nghe.

Tình chị em rạn nứt khi vừa kết thúc mối tình với Tăng Hoa Thiên, Lương Triều Vỹ đã bị phát hiện cặp kè Lưu Gia Linh. Nhiều nguồn tin tiết lộ, Tăng Hoa Thiên rất tức giận khi biết chuyện này và lập tức "nghỉ chơi" cô bạn thân lâu năm. Phải đến 20 năm sau, Tăng Hoa Thiên mới làm hòa với Lưu Gia Linh, nhưng mối quan hệ giữa cả hai vẫn không thể về lại như trước.

An Dĩ Hiên - Từ Hy Viên

Từ Hy Viên và An Dĩ Hiên vốn được biết đến là cặp bạn thân đình đám trong giới showbiz Hoa ngữ. Mối quan hệ này chỉ có vết nứt khi Từ Hy Viên công khai hẹn hò rồi kết hôn cùng đại gia Uông Tiểu Phi. Nhiều nguồn tin tiết lộ, chồng Từ Hy Viên từng có thời gian hẹn hò với An Dĩ Hiên. Vì điều này mà Từ Hy Viên mang tiếng cướp bồ của cô bạn thân An Dĩ Hiên.

Người đẹp "Vườn Sao Băng" cùng ông xã kém 5 tuổi cảm nắng nhau tại chính bữa tiệc sinh nhật của An Dĩ Hiên vào cuối năm 2010. Chỉ sau 20 ngày quen biết cặp đôi đã lập tức tiến tới hôn nhân. Chính điều này đã khiến cho An Dĩ Hiên quyết định "nghỉ chơi" cô bạn thân. Mãi đến sau này khi An Dĩ Hiên kết hôn, mối quan hệ của cả hai mới bình thường trở lại.