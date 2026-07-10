Mỹ nhân giờ vàng bị khán giả van nài đừng đóng phim nữa: Trăm vai như một, xem mà tức điên

Từng được kỳ vọng là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của màn ảnh VTV nhờ ngoại hình sáng và nét diễn tự nhiên, nhưng vài năm trở lại đây, Ngọc Huyền lại liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi. Điều khiến khán giả ngán không chỉ là những nhân vật cô đảm nhận đều gây ức chế, mà còn bởi cảm giác sau loạt phim liên tiếp, nữ diễn viên vẫn chưa thoát khỏi một màu diễn quen thuộc.

Hiện tại, Ngọc Huyền đang đảm nhận vai Vân trong Dưới Ô Cửa Sáng Đèn. Đây cũng là nhân vật bị khán giả réo tên nhiều nhất những tập gần đây. Ngọc Vân được xây dựng là cô gái trẻ thích cuộc sống hào nhoáng, suy nghĩ đơn giản, nhiều lần hành động bốc đồng, thiếu chín chắn, khiến gia đình liên tục rơi vào rắc rối. Không ít tình huống của nhân vật khiến người xem bức xúc vì cách xử lý cảm tính, thiếu suy nghĩ, làm khổ gia đình. Trên các diễn đàn phim Việt, Ngọc Vân liên tục bị gọi là nhân vật gây ức chế nhất phim. Thậm chí, chính Ngọc Huyền cũng phải liên tục đăng những dòng trạng thái "sợ hãi" trước phản ứng của khán giả xoay quanh nhân vật Vân.

Thế nhưng, điều khiến khán giả tranh cãi hơn cả là việc đây không phải lần đầu Ngọc Huyền đảm nhận vai diễn gây khó chịu. Trước đó ở Món Quà Của Cha, Ngọc Huyền vào vai Thảo, cô con gái út hiền lành, ngây thơ nhưng nhiều lần đưa ra những quyết định thiếu chín chắn, khiến bố và các anh chị phải lo lắng. Thời điểm phim phát sóng, Thảo từng gây nhiều tranh luận vì thường xuyên hành động theo cảm xúc, dễ tin người và liên tục để người thân giải quyết hậu quả.

Đến Dịu Dàng Màu Nắng, nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận vai Xuân, một cô gái trẻ thật thà, giàu tình cảm nhưng cũng bị nhận xét là vô tư quá mức. Trong nhiều tập phim, Xuân liên tục can thiệp vào chuyện của người khác, hành xử bốc đồng và có những màn đối thoại khiến khán giả khó chịu. Nhân vật này cũng từng tạo ra không ít tranh luận trên mạng xã hội bởi cách cư xử bị cho là thiếu tinh tế.

Sang Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, khán giả tiếp tục bắt gặp một hình mẫu quen thuộc. Vẫn là cô gái trẻ ngây thơ, nhiều năng lượng nhưng thiếu trưởng thành, thường xuyên gây rắc rối cho người thân rồi để người khác đứng ra giải quyết. Dù tên nhân vật thay đổi, nhiều người nhận xét cách xây dựng nhân vật và cách thể hiện của Ngọc Huyền gần như không có nhiều khác biệt so với hai bộ phim trước.

Bên cạnh việc kịch bản bị cho là lặp lại motif, diễn xuất của Ngọc Huyền cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên vẫn giữ lối thể hiện quen thuộc với biểu cảm khá đơn điệu, cách thoại đều đều, thiếu điểm nhấn. Ở những phân đoạn cần bộc lộ nội tâm hoặc cảm xúc mạnh, diễn xuất của cô bị nhận xét chưa đủ sức nặng, khiến nhân vật càng trở nên khó đồng cảm. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự ngán ngẩm khi thấy Ngọc Huyền tiếp tục xuất hiện với một dạng vai tương tự, thậm chí còn "cản" cô đừng đóng phim nữa nếu không chịu thay đổi.

Bình luận của khán giả

- Làm ơn đừng nhận kiểu vai này nữa, xem phim nào cũng tức.

- Ba phim liên tiếp đều là cô gái ngây thơ, bốc đồng, xem đến tập nào cũng muốn bỏ.

- Visual rất sáng nhưng diễn xuất mãi không khác. Thực sự bạn này có vấn đề trong cách chọn kịch bản lắm luôn. Cứ thế thì nghỉ diễn còn hơn.

- Đài từ vẫn vậy, biểu cảm vẫn vậy, đổi tên nhân vật thôi chứ cảm giác như đang xem lại vai cũ.

- Không hiểu sao cứ giao đúng một kiểu nhân vật cho Ngọc Huyền, đến khán giả cũng thuộc luôn công thức.

- Tức nhân vật một thì tức cách diễn mười. Ngọc Huyền đừng đóng phim nữa nếu cứ nhận mấy vai kiểu này.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng bản thân Ngọc Huyền không hoàn toàn đáng trách, bởi cả ba vai diễn gần đây đều được xây dựng theo cùng một công thức. Tuy nhiên, việc nữ diễn viên chưa tạo được sự khác biệt trong cách thể hiện khiến khán giả càng có cảm giác trăm vai như một. Sở hữu ngoại hình sáng màn ảnh, Ngọc Huyền vẫn được xem là gương mặt có nhiều tiềm năng của phim truyền hình Việt. Tuy nhiên, sau ba bộ phim liên tiếp gây tranh cãi vì cùng một kiểu nhân vật, không ít khán giả mong nữ diễn viên sẽ sớm có cơ hội thử sức với những dạng vai cá tính, gai góc hoặc có chiều sâu hơn, thay vì tiếp tục gắn với hình ảnh cô gái ngây ngô gây ức chế đã trở nên quá quen thuộc.

LỆ