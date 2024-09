Nhắc đến Kim Cattrall, ngoài nhân vật táo bạo Samantha Jones trong "Sex and the City", công chúng sẽ thường nghĩ đến 3 cuộc hôn nhân không mấy êm đẹp của người đẹp sinh năm 1956.

Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, Kim Cattrall đã từng có một khoảng thời gian sống độc thân trước khi quen người bạn trai hiện tại.

Kim Cattrall đảm nhận vai Samantha Jones trong "Sex and the City"

Trong một chia sẻ trên tờ Vancouver Sun cách đây gần 10 năm, mỹ nhân "Sex and the City" đã có những chia sẻ về "đặc quyền" khi độc thân sau vài năm được trải nghiệm điều này.

Theo Kim Cattrall, sau 3 cuộc hôn nhân thất bại, cô cảm thấy trân trọng việc có thể làm bất cứ điều gì bản thân muốn trong chính ngôi nhà của mình mà không cần phải cân nhắc đến bất kỳ ai khác.

Mỹ nhân "Sex and the City" nói: "Tôi đã độc thân 7 năm và trong thời gian dài nhất, tôi chỉ ngủ ở một bên giường cho đến khi tôi nghĩ: 'Khoan đã, tôi không cần phải làm thế. Tôi có thể ngủ ngay giữa chiếc giường cỡ lớn của mình'. Tôi có thể ngáy, xì hơi hay có thể làm tất cả những điều này mà không cần nghĩ gì cả. 'Ôi trời'. Thật là tự do khi có nó và rồi lại nghĩ đến việc có người xâm phạm không gian của mình...".

Kim Cattrall từng sống độc thân suốt 1 thời gian sau 3 cuộc hôn nhân thất bại

Kim Cattrall chia sẻ thêm: "Tôi đã mua một căn hộ khi cuộc hôn nhân thứ hai kết thúc và tôi nhớ mình đã nghĩ: 'Cả đời tôi đã muốn có một phòng ngủ màu hồng và chết tiệt, tôi sẽ có nó' và tôi đã làm được. Một trong những người bạn gái thân thiết của tôi đã đến và nói: 'Tôi đoán là bạn sẽ phải độc thân trong một thời gian dài với một phòng ngủ màu hồng'".

Trong một buổi phỏng vấn với tờ The Sun cách đây nhiều năm, Kim Cattrall bày tỏ sự tiếc nuối khi nói: "Tôi từng liên tục đưa ra bào chữa cho những trải nghiệm tình dục tồi tệ. Chuyện ấy kém là một yếu tố khiến 2 trong 3 cuộc hôn nhân của tôi thất bại". Kim Cattrall cho rằng, những chàng trai có ngoại hình đẹp không phải lúc nào cũng là người tình lý tưởng.

Kim Cattrall là mỹ nhân kết hôn nhiều nhất trong dàn diễn viên "Sex and the City" khi có tới 3 cuộc hôn nhân. Sau khi kết thúc 3 cuộc hôn nhân và không có con, Kim Cattrall hiện tại đang hẹn hò với bạn trai kém 14 tuổi. Tính tới nay cả hai đã có khoảng 8 năm bên nhau.