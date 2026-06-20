Mỹ nhân duy nhất có khả năng "gom" cả dàn sao top 1 streaming Việt Nam: 12 tuổi đã nổi tiếng, con nhà nòi chính hiệu

Nhắc đến những nghệ sĩ nữ Gen Z nổi bật nhất Vpop hiện tại, marzuz là trường hợp khá đặc biệt. Không hoạt động quá ồn ào hay liên tục xuất hiện trên truyền thông, nữ ca sĩ sinh năm 2000 vẫn luôn là cái tên được giới chuyên môn và cộng đồng yêu nhạc nhắc đến với sự tò mò lẫn kỳ vọng.

Ca nhạc sĩ marzuz

marzuz liên tục xuất hiện bên cạnh hàng loạt nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thị trường streaming Việt Nam như MCK, HIEUTHUHAI hay Sơn Tùng M-TP. Trong khi nhiều ca sĩ trẻ vẫn đang loay hoay tìm kiếm bản hit đầu tiên, marzuz lại âm thầm xây dựng vị thế bằng chất lượng âm nhạc, tư duy nghệ thuật khác biệt cùng chất giọng không thể nhầm lẫn.

marzuz đang khiến fan nhạc đứng ngồi không yên khi liên tục xuất hiện trong các dự án của MCK

marzuz đang khiến fan nhạc đứng ngồi không yên khi liên tục xuất hiện trong các dự án của MCK - một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế hệ mới. Cuối tháng 3/2026, MCK và marzuz bất ngờ phát hành single NGONGIODEMQUATRANGSANGDEMNAY. Không có chiến dịch quảng bá rầm rộ hay kế hoạch truyền thông kéo dài nhiều tuần, ca khúc vẫn nhanh chóng chiếm lĩnh top 1 xu hướng, trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội nhờ màu sắc âm nhạc cuốn hút cùng sự hòa quyện giữa hai cá tính nghệ thuật riêng biệt.

Mới đây nhất, marzuz góp giọng trong Baby - track thứ 5 thuộc album HVL gồm 30 ca khúc của MCK. Đây cũng là một trong những ca khúc nhận được nhiều sự quan tâm ngay khi album lên sóng. Việc liên tiếp hợp tác trong thời gian ngắn cho thấy marzuz đang trở thành một trong những cộng sự âm nhạc được MCK đánh giá cao.

MCK duy trì mối quan hệ thân thiết với marzuz, đồng hành trong nhiều cột mốc âm nhạc

Trước khi tạo dấu ấn cùng MCK, marzuz từng góp mặt trong một trong những bản hit thành công nhất của HIEUTHUHAI. Đó là Exit Sign thuộc album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Dù chỉ đảm nhận phần điệp khúc, chất giọng ma mị, giàu cảm xúc của marzuz được xem là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên linh hồn cho ca khúc. Exit Sign sau đó bùng nổ trên các nền tảng nhạc số, trở thành hiện tượng streaming tại Việt Nam. Tính đến đầu năm 2026, bài hát đã vượt mốc 86 triệu lượt nghe trên Spotify, liên tục thiết lập những cột mốc ấn tượng trên nền tảng này.

Exit Sign là hit lớn nhất của HIEUTHUHAI và marzuz

Một cái tên khác cũng có mối liên hệ đặc biệt với marzuz là Sơn Tùng M-TP. Cuối năm 2025, mạng xã hội viral đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Sơn Tùng ngẫu hứng hát vài giây ca khúc Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn trong hậu trường Sky Tour năm 2019. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Đoạn nhạc nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok, được đông đảo người dùng, đặc biệt là các cặp đôi, sử dụng làm nhạc nền cho video. Năm 2019, marzuz cũng được Sơn Tùng mời biểu diễn tại Sky Tour. Đây được xem là một trong những dấu mốc đáng nhớ, cho thấy năng lực của marzuz đã được ghi nhận từ khi cô còn rất trẻ.

Mạng xã hội viral đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Sơn Tùng ngẫu hứng hát vài giây ca khúc Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn trong hậu trường Sky Tour năm 2019

marzuz trên sân khấu Sky Tour

Cá tính âm nhạc của marzuz đã được định hình từ rất sớm, trong giai đoạn 2016-2018, cô là một hiện tượng của cộng đồng Indie Việt Nam. marzuz tên thật là Trần My Anh, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Bố ruột cô là nghệ sĩ guitar và nhà sản xuất âm nhạc Trần Thanh Phương. Cô ruột của marzuz là diva Hà Trần - một trong những giọng ca có ảnh hưởng lớn nhất của nhạc nhẹ Việt Nam. Ngoài ra, cô còn có anh họ là thành viên của ban nhạc rock nổi tiếng Ngũ Cung.

marzuz là con nhà nòi thứ thiệt

Năm 2012, Trần My Anh từng tham gia Vietnam's Got Talent và gây chú ý khi trình diễn ca khúc Em về tóc xanh. Khoảng năm 16 tuổi, marzuz bắt đầu được cộng đồng yêu nhạc độc lập biết đến rộng rãi thông qua những sáng tác mang đậm màu sắc tự sự như 3 Phút, Nếu và đặc biệt là Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn.

Không chạy theo xu hướng thị trường hay những công thức tạo hit phổ biến, âm nhạc của marzuz thời điểm đó ghi dấu bằng cảm xúc chân thật, ca từ giàu tính cá nhân và cách kể chuyện rất riêng. Nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ Indie trẻ.

Khi đang có trong tay một bệ phóng thuận lợi, marzuz lại quyết định bước chậm lại

Khi đang có trong tay một bệ phóng thuận lợi, marzuz lại quyết định bước chậm lại. Trong khoảng 5 năm, cô gần như không hoạt động quá sôi nổi, dành phần lớn thời gian để quan sát cuộc sống, trải nghiệm bản thân và tích lũy thêm chất liệu sáng tác. Sự kiên nhẫn ấy cuối cùng cũng được đền đáp bằng album phòng thu đầu tay mang tên ả ra mắt cuối năm 2024.

Album gồm 9 ca khúc do chính marzuz sáng tác, đánh dấu bước trưởng thành rõ nét trong tư duy nghệ thuật của nữ ca sĩ

Album gồm 9 ca khúc do chính marzuz sáng tác, đánh dấu bước trưởng thành rõ nét trong tư duy nghệ thuật của nữ ca sĩ. Từ âm nhạc, hình ảnh đến câu chuyện được kể trong album đều mang đậm dấu ấn cá nhân. Sản phẩm nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn, đồng thời giúp marzuz ghi tên mình tại các đề cử quan trọng của WeChoice Awards 2024 và Giải Cống Hiến 2025.

marzuz đang từng bước khẳng định vị thế của một trong những nghệ sĩ Gen Z đáng chú ý nhất Vpop

Từ một hiện tượng Indie tuổi teen, trải qua nhiều năm im ắng để hoàn thiện bản thân, marzuz đang từng bước khẳng định vị thế của một trong những nghệ sĩ Gen Z đáng chú ý nhất Vpop. Xuất thân từ gia đình nghệ thuật danh tiếng là một lợi thế, nhưng điều giúp cô được công nhận ngày hôm nay lại đến từ tài năng sáng tác, cá tính âm nhạc riêng biệt và sự kiên định với con đường mình lựa chọn.

Ảnh: FBNV