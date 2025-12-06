Mỹ nhân đổi đời nhờ 19 tuổi mà nhìn như U60: Càng đóng phim càng trẻ, body bén đứt tay

Hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, Kim Hee Ae vẫn luôn là minh chứng sống cho câu nói “gừng càng già càng cay”. Tên tuổi của cô gắn liền với những bộ phim đạt tỉ suất người xem kỷ lục, còn hình tượng trên màn ảnh thì nhất quán với sự sắc sảo, bản lĩnh và khí chất quyền lực đặc trưng, những yếu tố khiến khán giả Hàn gần như lập tức liên tưởng đến cô mỗi khi nhắc đến hình ảnh “chị đại” của truyền hình.

Thế nhưng ít ai nhớ rằng hành trình rực rỡ đó bắt đầu từ rất sớm. Gần 40 năm trước, khi mới 19 tuổi, Kim Hee Ae đã bước vào hàng ngũ ngôi sao nhờ bộ phim truyền hình A Woman's Heart (1986). Lấy bối cảnh thời kỳ hậu giải phóng đầy biến động của Hàn Quốc, tác phẩm kể về cuộc đời Song Dayoung, người mẹ luôn đặt sự hy sinh và bổn phận lên trên mọi hoài bão riêng.

Vượt qua hơn 200 ứng viên để giành vai, Kim Hee Ae tuổi teen phải đảm nhận nhân vật Song Da Young ở tuổi lục tuần. Khi phim phát sóng, khán giả hoàn toàn không hay biết rằng người phụ nữ tảo tần trên màn ảnh ấy thực chất chỉ mới 19. Nhờ hóa trang già hóa tinh tế và khả năng kiểm soát cảm xúc điêu luyện, cô khiến nhiều người tin rằng mình là một diễn viên lớn tuổi thực thụ. Vai diễn đã mang về cho Kim Hee Ae giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards, đưa cô trở thành gương mặt đầy triển vọng của truyền hình Hàn.

Điều thú vị là chính nét trưởng thành sớm trên gương mặt lại trở thành ưu thế, giúp cô linh hoạt hóa thân vào nhiều nhóm tuổi khác nhau. Từ thuở mới vào nghề, Kim Hee Ae đã có thể đảm đương các vai diễn trải dài từ thiếu nữ đến phụ nữ trung niên, thậm chí lục tuần, một tài năng hiếm có đã sớm dự báo tương lai của một diễn viên quốc dân.

Sinh năm 1967 tại Jeju, Kim Hee Ae bước chân vào ngành giải trí khi vẫn còn là nữ sinh trung học, bắt đầu từ các quảng cáo rồi nhanh chóng lấn sân sang điện ảnh. Song song với truyền hình, Kim Hee Ae còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như radio, chương trình âm nhạc, dẫn lễ hội, từ thiện, và đặc biệt là 25 năm liên tiếp làm MC cho chương trình Vì Sự Sống Mới Cho Trẻ Em.

Bước sang những năm 90, Kim Hee Ae trở thành cái tên bảo chứng rating qua loạt bộ phim đình đám như Perfect Love, My Husband’s Woman, A Wife’s Credentials và Secret Affair. Cô được đánh giá cao bởi khả năng thể hiện những nhân vật nữ trưởng thành, sâu sắc và giàu nội lực, những vai diễn đòi hỏi sự tinh tế và nhạy cảm trong diễn xuất mà ít ai có thể giữ được ổn định trong thời gian dài.

Sự nghiệp cô đạt đến đỉnh cao mới với The World of the Married (2020), bộ phim lập kỷ lục rating cao nhất lịch sử đài cáp. Vai Ji Sun Woo không chỉ giúp Kim Hee Ae củng cố vị thế diễn viên hàng đầu mà còn khiến công chúng quốc tế biết đến cô rộng rãi hơn bao giờ hết. Trong năm 2023-2024, Kim Hee Ae hoạt động hết công suất với 5 tác truyền hình và điện ảnh gồm: The Moon, A Normal Family, Dead Man, Queenmaker, The Whirlwind.

Trên màn ảnh, Kim Hee Ae thường gắn liền với hình ảnh phụ nữ thông minh, độc lập, có chiều sâu tâm lý, những vai diễn mà nhiều diễn viên cùng thế hệ ít người có thể đảm đương dài hơi như cô. Ngoài đời, nữ diễn viên giữ phong cách kín đáo, thanh lịch, rất hiếm khi gây ồn ào truyền thông.

Thú vị hơn cả, dù đã ở tuổi lục tuần, Kim Hee Ae vẫn liên tục được khen ngợi bởi nhan sắc tươi tắn, khí chất thanh lịch và thần thái sang trọng. Cô là minh chứng rằng thời gian không làm mờ đi ánh hào quang, mà ngược lại càng giúp cô trở nên cuốn hút và sắc sảo hơn. Nhiều khán giả còn nhận xét rằng càng lớn tuổi, Kim Hee Ae lại càng trẻ trung, sắc nét và thể hiện nội lực diễn xuất mạnh mẽ hơn cả thời đôi mươi.