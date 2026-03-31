Thành công rực rỡ của bộ phim cổ trang Trục Ngọc đang giúp cái tên Điền Hi Vi thăng hạng chóng mặt tại Trung Quốc. Kể từ khi lên sóng vào ngày 6/3/2026, tác phẩm không chỉ thống trị bảng xếp hạng rating khung giờ vàng mà còn biến nữ chính sinh năm 1997 trở thành nhân vật đứng đầu mức độ thảo luận trên khắp các nền tảng mạng xã hội xứ tỷ dân.

Màn hóa thân "đồ tể" đầy ấn tượng trong Trục Ngọc

Trong dự án gây sốt này, Điền Hi Vi đảm nhận vai Phàn Trường Ngọc – một cô gái làm nghề đồ tể với tính cách bộc trực, mạnh mẽ và sở hữu sức mạnh thiên bẩm. Để bảo vệ sản nghiệp gia đình, cô chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với một hầu gia đang gặp nạn. Hành trình từ sạp thịt đến chiến trường, cùng sát cánh bên người thương để minh oan cho cha đã giúp Điền Hi Vi nhận được cơn mưa lời khen.

Sự thành công ngoài mong đợi của Trục Ngọc chính là phao cứu sinh cho sự nghiệp của mỹ nhân họ Điền sau nhiều năm chông chênh. Trước đó, cô từng bị chỉ trích gay gắt vì diễn xuất rập khuôn. Thậm chí, dự án Bán thục nam nữ (2024) của cô còn bị coi là "thảm họa" rating khi nhân vật Hà Trí Nam do cô thủ vai gây ức chế tột độ với tính cách đào mỏ và ngoại tình.

"Búp bê màn ảnh" và những scandal chấn động

Dù sở hữu vẻ ngoài trong sáng, ngọt ngào và từng lọt top Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025 của TC Candler, nhưng đời tư của Điền Hi Vi lại không hề yên ả. Cô thường xuyên vướng vào những lùm xùm vạ miệng, đáp trả khán giả gay gắt hoặc ẩn ý chê cười đàn anh Trương Nghệ Hưng.

Đặc biệt, năm 2025, làng giải trí rúng động trước tin đồn cô và Trương Lăng Hách "cạch mặt" nhau ngay trên phim trường Trục Ngọc. Việc cả hai ngó lơ, không tương tác tại sự kiện dù đang đóng cặp khiến Điền Hi Vi bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp và không có trách nhiệm với tác phẩm. Trước đó, scandal tranh vai với Lý Lan Địch cũng từng khiến hình ảnh "búp bê" của cô bị hoen ố đáng kể.

Hành trình khẳng định vị thế

Nổi tiếng từ bộ phim thanh xuân Chúng ta đáng yêu như thế (2020), Điền Hi Vi đã miệt mài góp mặt trong hàng loạt dự án như Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý (2023), Lần đầu yêu anh (2022)... nhưng phải đến Trục Ngọc, cô mới thực sự bứt phá khỏi cái mác "bình hoa di động".

Sở hữu chiều cao 1,68m cùng gương mặt hài hòa, tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải danh giá, Điền Hi Vi đang chứng minh rằng dù thị phi bủa vây, năng lực diễn xuất và sự chọn lựa kịch bản đúng đắn vẫn là chìa khóa để tồn tại ở đỉnh cao C-biz.