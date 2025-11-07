Tại showbiz Trung Quốc, Đường Yên nằm trong top minh tinh hạng A. Cô nổi tiếng cùng thời với Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh... Do đó, người đẹp được xếp vào nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 hàng đầu Cbiz. Đường Yên từng có thời gian được săn đón, sau thành công của các tác phẩm truyền hình như Tiên kiếm 3, Hiên Viên kiếm, Bên nhau trọn đời, Loạn thế giai nhân, Nữ đặc công X, Người tình kim cương, Cẩm Tú Vị Ương... Năm 2015, Đường Yên xếp thứ 20 trong danh sách Người nổi tiếng quyền lực nhất Trung Quốc do Forbes bình chọn. Tuy nhiên, sau khi kết hôn và sinh con từ năm 2018, danh tiếng và sự nghiệp của Đường Yên tụt dốc thê thảm. Mãi đến năm 2023, địa vị của Đường Yên mới phần nào được phục hồi nhờ tiếng vang của tác phẩm Phồn Hoa.

Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ rằng Phồn Hoa hiện tại lại trở thành "cơn ác mộng" với Đường Yên, khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đầu tháng 11, Đường Yên bất ngờ dính thị phi sau khi đạo diễn Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn của Phồn Hoa lộ file ghi âm nói xấu cả showbiz. Đường Yên cũng bị 2 nhân vật "nhiều chuyện" này nói xấu. Trong cuộc trò chuyện, Vương Gia Vệ nhận xét Đường Yên - là người giả tạo, thích thể hiện và làm màu. Nhận xét của đạo diễn hàng đầu khiến người đẹp sinh năm 1983 vướng tranh cãi ầm ĩ về thái độ ứng xử, nhân cách thật.

Đường Yên bị đạo diễn Vương Gia Vệ nói xấu không thương tiếc, khiến cô dính tranh về nhân cách thật

Lùm xùm bị nói xấu còn chưa qua, đến ngày 6/11, Đường Yên tiếp tục nhận tin không vui khi bộ phim Tình Yêu Không Phải Là Thần Thoại mà cô đóng chính với tài tử Triệu Hựu Đình, dự kiến lên sóng vào ngày 7/11 đã bị hoãn chiếu vô thời hạn. Trên lịch phát sóng của đài CCTV và nền tảng Tencent, mọi thông tin về Tình Yêu Không Phải Là Thần Thoại đều đã bị xóa bỏ.

Theo tờ Sohu, biên kịch của tác phẩm này chính là biên kịch tai tiếng Tần Văn - người gần đây bị tố cùng Vương Gia Vệ "ăn cắp chất xám" của biên kịch Cổ Nhị và lộ file nói xấu rúng động. Không chỉ vậy, Tần Văn còn bị tố mắc bệnh ngôi sao, vi phạm luật giao thông và đánh cảnh sát. Có nguồn tin cho biết cơ quan quản lý văn hóa đã triệu tập Tần Văn lên "ăn bánh uống trà", đồng thời hạn chế hoạt động của cô trong giới.

Bộ phim Tình Yêu Không Phải Là Thần Thoại của Đường Yên và Triệu Hựu Đình bị hoãn chiếu vô thời hạn vì tai tiếng của biên kịch Tần Văn

Không chỉ gặp "vận đen" sự nghiệp, cuộc hôn nhân của Đường Yên với tài tử La Tấn cũng được tiết lộ đang "cơm không lành canh chẳng ngọt". 1 số nguồn tin cho biết cặp sao đã ly thân sau 9 năm bên nhau (tính từ lúc yêu đến lúc cưới). Đường Yên đã mang con về nhà ngoại sống. Cặp đôi đang làm thủ tục ly hôn và chờ ngày ra tòa. Từ cuối tháng 8, truyền thông Trung Quốc đã soi ra dấu hiệu xa cách thấy rõ của vợ chồng Đường Yên - La Tấn. Cặp sao bị phát hiện không còn tương tác với nhau trên MXH. Thậm chí khi Đường Yên có dự án mới, La Tấn cũng không đăng bài quảng bá hay công khai ủng hộ bà xã.

Nguyên nhân tan vỡ được tiết lộ là vì La Tấn phó mặc chuyện chăm sóc con cái, vun vén gia đình cho 1 mình Đường Yên gánh vác. Do vướng bận con cái, Đường Yên không thể nào hoạt động nghệ thuật "hết công suất". Điều này khiến danh tiếng của cô ngày càng tụt dốc không phanh trong ngành giải trí. Bên cạnh đó, Đường Yên còn không thể tha thứ cho việc chồng lén lút ngoại tình với trợ lý. Năm 2020, truyền thông Trung Quốc đã chụp được hình ảnh nam diễn viên và nữ trợ lý thân mật quá mức trên phim trường. Trước thông tin sắp ra tòa ly hôn, Đường Yên và La Tấn chưa lên tiếng phản hồi.

Đường Yên và La Tấn được tiết lộ đã ly thân. Họ đang làm thủ tục ly hôn

Theo tờ QQ, những tin tức tiêu cực từ sự nghiệp đến đời tư nổ ra dồn dập khiến tiểu hoa đán này điêu đứng. Đặc biệt việc dự án mới không thể lên sóng khiến công sức của cô đổ sông đổ bể. Truyền thông Trung Quốc nhận định Đường Yên là mỹ nhân xui xẻo nhất Trung Quốc hiện tại.

Đường Yên liên tục gặp "vận đen" từ sự nghiệp đến đời tư

Nguồn: QQ, Weibo