Mỹ nhân có đôi mắt buồn nhất Việt Nam lộ gương mặt khác lạ, ai nhìn cũng tiếc nhan sắc ngày xưa

NSƯT Quách Thu Phương đang góp mặt trong bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược với vai bà mẹ kế mưu mô đầy toan tính với nữ chính Lan Chi (Hoàng Hà đóng). Bà Tuyết ngoại tình bị chồng phát hiện, không chồng muốn thay đổi di chúc, bà đã hại ông mất mạng, rồi đuổi con gái chồng ra khỏi nhà.

Bà Tuyết có nhân tình là tay luật sư Khang do nam diễn viên Hồng Đăng thủ vai. Cả hai lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của Linh Chi. Nhưng cô nhận được sự giúp đỡ của Thành (Thanh Sơn) và chú chó thông minh Coddy. Sau đó, con gái bà Tuyết còn bị Khang bắt cóc, nhờ có nam nữ chính mới kịp thời giải cứu.

Quách Phu Phương đóng vai phú bà đầy thủ đoạn

Xuất hiện không nhiều nhưng NSƯT Quách Thu Phương xây dựng thành công nhân vật bà mẹ kế đầy tham vọng, song cũng dành rất nhiều tình yêu cho con gái ruột. Tuy nhiên, sự chú ý của khán giả lại tập trung vào gương mặt có nhiều sự thay đổi, xuất hiện các nếp nhăn quanh mắt thiếu tự nhiên của Quách Thu Phương.

"Hồi xưa cô ấy rất đẹp mà giờ nhìn mặt đơ quá", "mặt thiếu tự nhiên, nhìn hơi đáng sợ", "tiếc cho nhan sắc ngày xưa", "cô ấy sửa mắt hay sao nhìn rất kỳ", là những nhận xét của khán giả về ngoại hình thay đổi của Quách Thu Phương.

Gương mặt của nữ diễn viên biến dạng trong các cảnh cao trào cần bộc lộ nhiều cảm xúc

Khán giả tiếc nuối khi dấu vết thời gian đã hằn sâu trên gương mặt mỹ nhân Hà Thành

Với vai diễn là nhân vật phản diện, nữ diễn viên Quách Thu Phương buộc tóc đuôi ngựa cao phía sau tạo sự sang trọng nhưng lại làm lộ nhiều khuyết điểm về ngoại hình. Đây là một vai diễn sắc sảo, táo bạo nhất của nữ diễn viên từ trước tới nay. Chính vì vậy, nhân vật có vẻ ngoài già dặn dữ tợn hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, nhờ nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, NSƯT Quách Thu Phương thể hiện rất tốt nhân vật. Khi bà Tuyết đối xử lạnh lùng với con chồng trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng cẩn thận nâng niu mà bà dành cho con gái. Với tình nhân, lúc đầu bà Tuyết quỵ lụy và luôn nghe theo lời Khang, nhưng khi bị đụng chạm tới lợi ích, bà nhanh chóng nhận ra Khang chẳng phải là kẻ tử tế yêu hết lòng như những lời hắn thường ba hoa. Vì vậy, bà Tuyết không ngại dằn mặt Khang để bảo vệ bản thân và con gái. Mặt khác, nhiều người cho rằng Quách Thu Phương đã bước sang tuổi U50, nhan sắc thay đổi là điều dễ hiểu.

Giây phút bà Tuyết quỳ xuống cầu xin Linh Chi cứu con gái cũng rất xúc động, khi đó tình mẫu tử đã vượt qua những khúc mắc tranh chấp tài sản, bà Tuyết sẵn lòng vứt bỏ sĩ diện của bản thân chỉ muốn cứu con.

Quách Thu Phương được khen diễn hay

Nhân vật của cô được xây dựng đa chiều

Quách Thu Phương sinh năm 1977, là cái tên gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình đình đám một thời như Sống Mãi Với Thủ Đô, Hà Nội Mùa Đông Năm 46, Của Để Dành, Tết Này Ai Đến Xông Nhà ,… Với gương mặt hiền hậu, đài các và đặc biệt là đôi mắt buồn như chứa cả trời tâm sự, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành một trong những nhan sắc được yêu mến bậc nhất màn ảnh nhỏ thập niên 1990 - đầu 2000.

Không chỉ gây thương nhớ trên màn ảnh, Quách Thu Phương còn là gương mặt nổi bật của Nhà hát Tuổi trẻ, nơi cô góp mặt trong hàng loạt vở diễn để đời như Vũ Nữ Đêm Giao Thừa, Diễm 500 Đô, Kiều Loan … Trên sân khấu, ánh mắt ấy lại càng phát huy sức mạnh biểu cảm, khiến khán giả vừa thương, vừa day dứt, vừa ám ảnh. Từng có nhận xét rằng, trong làng kịch phía Bắc, hiếm ai sở hữu đôi mắt biểu cảm như Quách Thu Phương.

Quách Thu Phương mang vẻ đẹp dịu dàng thanh lịch, sang trọng của các cô gái Hà Thành

Nữ diễn viên có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp Quách Thu Phương bất ngờ rút lui khỏi màn ảnh để chăm sóc gia đình. Thời gian đầu sau khi nghỉ việc, Quách Thu Phương đã phải chống chọi với những cơn khủng hoảng tinh thần. Cô thừa nhận bản thân từng rơi vào trầm cảm, vật lộn để tìm lại sự cân bằng: "Tôi stress nặng, rồi trầm cảm".

Năm 2019, sau hơn một thập kỷ rút lui khỏi làng giải trí, Quách Thu Phương chính thức tái xuất. Cô trở lại sân khấu kịch với vở Dưới Cát Là Nước và ngay lập tức giành Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ 4.

Năm 2020, Quách Thu Phương tham gia bộ phim truyền hình Đừng Bắt Em Phải Quên . Đến năm 2021, với vai bà Xuân trong cơn sốt truyền hình Hương Vị Tình Thân , cái tên Quách Thu Phương mới thật sự hot trở lại. Từ đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn trong các dự án như Đấu Trí, Đừng Nói Khi Yêu, Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh . Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.

Quách Thu Phương hiện đảm nhận các vai mẹ trên màn ảnh