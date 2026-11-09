Mỹ nhân chứng kiến 2 khoảnh khắc quan trọng nhất của Sơn Tùng M-TP: Không phải Hải Tú!

Một phát hiện thú vị được người hâm mộ Sơn Tùng M-TP phát hiện: Bảo Anh mỹ nhân có mối liên hệ đặc biệt với những cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp của nam ca sĩ - âm nhạc lẫn điện ảnh. Năm 2012, Sơn Tùng M-TP bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến với ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua. Tác phẩm giúp anh ghi dấu tại chương trình Bài Hát Yêu Thích, mở ra một trong những bước tiến quan trọng trên con đường hoạt động chuyên nghiệp. Cũn tại đêm chiến thắng, Bảo Anh lọt vào ống kính khi lia tới Sơn Tùng M-TP.

Cộng đồng fan Sơn Tùng M-TP phát hiện ra lương duyên thú vị giữa nam ca sĩ và Bảo Anh (Ảnh: SKY POWER)

Đến năm 2014, Sơn Tùng tiếp tục thử sức với điện ảnh khi đảm nhận vai Đình Phong trong Chàng Trai Năm Ấy của đạo diễn Nguyễn Quang Huy. Vai diễn lấy cảm hứng từ cuộc đời cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, đồng thời trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Sơn Tùng. Tại giải Cánh Diều 2014, anh được vinh danh ở hạng mục Diễn viên trẻ triển vọng.

Bảo Anh cũng có một mối duyên với tác phẩm này khi góp mặt trong vai khách mời với tư cách là bản thân. Dù không đảm nhận tuyến nhân vật chính, sự xuất hiện của nữ ca sĩ vẫn trở thành một chi tiết thú vị khi nhìn lại bộ phim sau hơn một thập kỷ. Như vậy, Bảo Anh không chỉ từng hoạt động trong cùng môi trường âm nhạc với Sơn Tùng M-TP mà còn có cơ hội góp mặt trong dự án điện ảnh gắn với một bước ngoặt lớn của nam ca sĩ. Vậy là, Bảo Anh là người chứng kiến hai khoảnh khắc debut của Sơn Tùng M-TP và quan trọng hơn, anh chàng có giải thưởng mang về.

Bảo Anh là người chứng kiến hai khoảnh khắc debut ca hát và diễn xuất của Sơn Tùng M-TP

Từ một cô gái được biết đến nhờ ngoại hình xinh xắn và những bản ballad ngọt ngào, Bảo Anh sau hơn một thập kỷ hoạt động đã có thêm nhiều trải nghiệm ở các lĩnh vực khác nhau. Trong đó, diễn xuất là một hành trình đáng nhắc đến, dù số lượng phim cô tham gia không quá dày đặc.

Nguyễn Hoài Bảo Anh (sinh năm 1992) được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia Giọng Hát Việt mùa đầu tiên năm 2012. Cô thuộc đội huấn luyện viên Trần Lập và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất chương trình. Dù không tiến sâu đến đêm chung kết, Bảo Anh vẫn có được lợi thế lớn nhờ ngoại hình xinh đẹp, phong cách nữ tính cùng chất giọng phù hợp với những bản tình ca buồn.

Rời cuộc thi, Bảo Anh nhanh chóng bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Những ca khúc như Anh Muốn Em Sống Sao, Hay Là Mình Chia Tay, Trái Tim Em Cũng Biết Đau, Yêu Một Người Vô Tâm, Ai Khóc Nỗi Đau Này lần lượt giúp cô xây dựng vị trí trong Vpop. Đặc biệt, Anh Muốn Em Sống Sao trở thành một trong những bản ballad gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ, giúp cô định hình hình ảnh người đẹp chuyên trị những ca khúc tình yêu giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, ca hát không phải lĩnh vực duy nhất Bảo Anh từng thử sức. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, cô đã có cơ hội tiếp xúc với điện ảnh và truyền hình. Năm 2013, Bảo Anh lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng với bộ phim Tết Nhà Có 5 Nàng Tiên, đóng cùng những tên tuổi như Hoài Linh, Việt Hương, Miu Lê và Yaya Trương Nhi. Cô đảm nhận vai Tiên Hương, một trong năm cô gái được đôi vợ chồng nghèo cưu mang. Đây cũng là vai diễn giúp nữ ca sĩ có cơ hội thể hiện bản thân bên cạnh công việc ca hát.

Một năm sau, Bảo Anh tiếp tục xuất hiện trong bộ phim truyền hình Vừa Đi Vừa Khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Cô đảm nhận vai Bảo Quyên, người yêu cũ của nhân vật Hải Minh do Lương Mạnh Hải thủ vai. Tuyến nhân vật này có những phân đoạn tình cảm, thậm chí là những màn đối đầu với nam chính. Dẫu vậy, diễn xuất của Bảo Anh thời điểm mới vào nghề chưa nhận được nhiều đánh giá tích cực. Ngay từ những tập đầu tiên, cô đã phải đối diện với những lời chê bai về khả năng thể hiện cảm xúc trước ống kính. Cũng trong năm 2014, nữ ca sĩ có màn xuất hiện với tư cách khách mời trong Chàng Trai Năm Ấy.

Sau những lần thử sức ban đầu, Bảo Anh không liên tục nhận phim mà tập trung phần lớn thời gian cho âm nhạc. Phải đến năm 2022, cô mới thực sự trở lại với một dự án điện ảnh có quy mô lớn và đảm nhận vai nữ chính. Đó là Bẫy Ngọt Ngào, bộ phim tâm lý gắn nhãn 18+ của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, có sự tham gia của Minh Hằng, Diệu Nhi, Quốc Trường và Thuận Nguyễn. Trong phim, Bảo Anh hóa thân thành Camy, một cô gái xinh đẹp, có cuộc sống hôn nhân tưởng chừng viên mãn bên người chồng thành đạt Đăng Minh (Quốc Trường). Đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc ấy là cuộc hôn nhân đầy ám ảnh, khi Camy liên tục phải chịu đựng sự kiểm soát, bạo hành thể xác lẫn tinh thần từ chồng. Nhân vật dần rơi vào trạng thái cô lập, tổn thương và mất đi khả năng tự bảo vệ bản thân.

Đây là một vai diễn có sức nặng tâm lý lớn hơn hẳn những lần xuất hiện trước đó của Bảo Anh. Cô phải thực hiện nhiều phân cảnh bạo hành, giằng xé cảm xúc và những tình huống nhạy cảm. Nữ ca sĩ từng chia sẻ bản thân bị bầm dập khi thực hiện các cảnh quay với Quốc Trường, thậm chí mất một khoảng thời gian mới có thể thoát khỏi cảm xúc nặng nề của nhân vật sau khi phim đóng máy.

Sau thành công của Bẫy Ngọt Ngào, Bảo Anh không tiếp tục xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho các hoạt động âm nhạc, song cũng trải qua những giai đoạn khá im ắng so với thời kỳ hoàng kim của loạt bản hit ballad. Năm 2025, cô trở lại với một sân chơi truyền hình thực tế khi tham gia Em Xinh Say Hi. Bước sang năm 2026, Bảo Anh dần tìm lại sức nóng bằng những sản phẩm âm nhạc mới. Đặc biệt, ca khúc Tìm Em kết hợp cùng Hngle bất ngờ trở thành hiện tượng trên các nền tảng nhạc số. Bài hát từng vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng tại Việt Nam, thậm chí cạnh tranh với sản phẩm của những tên tuổi đình đám như Sơn Tùng M-TP và MCK. Sau đó, cô tiếp tục kết hợp cùng HYO trong Níu Kéo Mãi Không Phải Cách, phát hành tháng 6 cùng năm.

Ngoài ra, Bảo Anh còn nhận hai "đầu lương" khi tham gia với vai trò khách mời và hát OST cho bộ phim Chị Chị Em Em 3. Qua ca khúc Nghiêng Nước Nghiêng Thành kết hợp với Masew, giọng hát của nữ ca sĩ vang lên giữa không gian nhà hát mang màu sắc văn hóa Bắc Bộ, tạo nên bầu không khí vừa ma mị vừa có phần cổ điển cho tác phẩm Sau hơn một thập kỷ hoạt động, nữ nghệ sĩ vẫn còn nhiều khía cạnh thú vị để khán giả khám phá, không chỉ dừng lại ở danh xưng mỹ nhân sở hữu loạt bản ballad đình đám.