Bạch Lộc bị chụp ảnh đi cùng lãnh đạo Giang Tô Văn Đầu giữa đêm khuya, hotsearch liên quan bốc hơi chỉ sau 1 phút

Một bức ảnh chụp lén vào đêm 7/5 tại Bắc Kinh đã kéo theo làn sóng truy vấn dữ dội nhắm vào nữ diễn viên Bạch Lộc và ông Vương Hồng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư Văn hóa tỉnh Giang Tô. Dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người, trong khi mọi từ khóa liên quan liên tục bị gỡ khỏi bảng hotsearch Weibo.

Ảnh chụp lén, video trùng khớp rồi bị xóa

Vào khuya ngày 7/5, một người đi đường tình cờ bắt gặp Bạch Lộc và một người đàn ông đi cạnh nhau tại một nhà hàng kín đáo nằm trong hẻm phố ở Bắc Kinh. Bức ảnh chụp từ xa trong đêm ghi lại hình ảnh người phụ nữ mặc áo trắng bên cạnh người đàn ông đeo kính, dáng trung niên. Điều khiến sự việc leo thang là cùng ngày hôm đó, studio của Bạch Lộc đã đăng một video thời trang, trong đó cô mặc bộ trang phục được cho là trùng khớp hoàn toàn với người phụ nữ trong ảnh, cùng màu áo, cùng kiểu túi, cùng độ dài tóc.

Video này sau đó đã bị xóa khỏi trang cá nhân, động thái mà nhiều dân mạng cho là phản tác dụng. Một số người dùng mạng liên kết người đàn ông trong ảnh với ông Vương Hồng Tuấn, Tập đoàn Đầu tư Văn hóa tỉnh Giang Tô, sinh năm 1975, đã có vợ con. Theo thông tin lan truyền, ông Vương gần đây được điều chuyển công tác lên Bắc Kinh.

Yếu tố đổ thêm dầu vào lửa là tốc độ biến mất của các từ khóa liên quan trên Weibo. Theo nhiều người dùng ghi lại, hashtag kết hợp tên Giang Tô Văn Đầu và Bạch Lộc chỉ nằm trên bảng hotsearch khoảng 1 phút rồi bị gỡ xuống, dù lượng tìm kiếm đã vượt mốc 1,5 tỷ lượt đọc. Dân mạng bình luận với ngụ ý mỉa mai: Tốc độ xử lý quá nhanh lại khiến sự việc được chú ý nhiều hơn.

4 phim liên tiếp, chỉ một mình Bạch Lộc được rót vốn

Song song với ảnh chụp lén, dân mạng cũng đào bới lại lịch sử đầu tư của Giang Tô Văn Đầu, tập đoàn nhà nước do Sở Tài chính tỉnh nắm giữ 67,18% cổ phần. Kết quả cho thấy tập đoàn này lần lượt rót vốn vào 4 bộ phim do Bạch Lộc đóng chính: Cảnh Sát Vinh Dự (2022), Doanh Trại Tình Yêu (2023), Bắc Thượng (chưa lên sóng) và Mạc Ly (phát sóng tháng 6/2026).

Điểm gây thắc mắc là trong danh sách nghệ sĩ người Giang Tô có tiếng như Du Bản Xương, Nghê Ni, Lý Thẩm, Hàn Tuyết hay Dương Siêu Việt, không ai nhận được khoản đầu tư nào từ tập đoàn này. Chỉ riêng Bạch Lộc được ưu ái liên tiếp qua nhiều năm.

Một số ý kiến lập luận ngược lại rằng Bạch Lộc là người gốc Thường Châu, Giang Tô, và tỷ suất sinh lợi từ các phim của cô đều cao, nên việc đầu tư có cơ sở thương mại. Tuy nhiên, luồng nghi vấn vẫn tiếp tục tập trung vào việc các quyết định dùng vốn nhà nước không có quy trình đấu thầu hay công bố thông tin công khai.

Ngoài ra, dân mạng còn đặt câu hỏi về danh hiệu diễn viên hạng 3 quốc gia của Bạch Lộc. Theo quy định, ứng viên cần phải giữ hạng 4 ít nhất 4 năm trước khi được xét nâng hạng, trong khi bằng cấp của cô là cao đẳng, không phải đào tạo chuyên ngành biểu diễn. Dân mạng đặt nghi vấn liệu có hay không việc xét duyệt bỏ cấp.Theo thông tin lan truyền, sau khi ông Vương Hồng Tuấn chuyển về phụ trách Giang Tô Văn Đầu, Bạch Lộc liên tiếp nhận được các nguồn lực đáng kể: xuất hiện trên Xuân Vãn đài CCTV, nhận danh hiệu diễn viên hạng 3, và 4 bộ phim được tập đoàn này đầu tư.

Studio phản hồi bằng tuyên bố kiện tụng

Ngày 12/6, luật sư đại diện cho Bạch Lộc ra thông báo chính thức về việc khởi động thủ tục kiện bảo vệ danh dự. Studio của cô đăng lại tuyên bố, khẳng định tất cả các thông tin về "gian lận học vấn, gian lận thứ hạng diễn viên, vi phạm quy trình xét duyệt, quan hệ tình cảm với người khác, quan hệ mật thiết với nhân viên Giang Tô Văn Đầu" đều là vu khống và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của người tung tin và phát tán.

Đây không phải lần đầu Bạch Lộc sử dụng biện pháp pháp lý để đối phó với các cáo buộc trên mạng. Theo dữ liệu từ nền tảng tra cứu pháp lý Thiên Nhãn Tra, cô đã nhiều lần thắng kiện: Tháng 4/2026, một bị cáo bị tuyên xin lỗi công khai và bồi thường 10.000 nhân dân tệ; tháng 1/2026, hai người khác phải công khai xin lỗi; cuối năm 2025, một vụ kiện khác được mở tại Tòa án Nhân dân thành phố Đông Dương.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Bạch Lộc lẫn phía Giang Tô Văn Đầu chưa đưa ra lời giải thích trực tiếp nào về các nghi vấn cụ thể liên quan đến ông Vương Hồng Tuấn. Không có cơ quan nhà nước hay cơ quan điều tra nào vào cuộc hoặc xác nhận các cáo buộc. Toàn bộ thông tin hiện đang lưu hành đều xuất phát từ dân mạng và chưa được kiểm chứng.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được theo dõi. Các thông tin trong bài được tổng hợp từ nguồn truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc, phản ánh luồng dư luận hiện tại và chưa phải kết luận điều tra chính thức.