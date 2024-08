Mỹ nhân 14 năm nhan sắc không đổi, U40 vẫn đóng học sinh quá xuất sắc

Jung So Min là cái tên nổi đình đám trong thời gian gần đây qua bộ phim Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ). Được biết, đến nay nữ diễn viên đã thuộc lứa U40 nhưng nhan sắc vẫn trẻ trung như hack tuổi. Khán giả còn bất ngờ hơn khi so sánh ảnh của cô từ 14 năm trước và ảnh hiện tại hầu như không có sự khác biệt.

Jung So Min và Jung Hae In đang gây sốt nhờ Love Next Door.

Nữ diễn viên Jung So Min sinh năm 1989 và bắt đầu sự nghiệp từ năm 21 tuổi và đến nay đã có 14 năm thâm niên trong nghề diễn. Những năm đầu sự nghiệp, Jung So Min không mấy thuận lợi. Từ sau khi tốt nghiệp, cô đều đặn nhận phim mới, diễn xuất cũng vô cùng ấn tượng nhưng mãi không tìm được chỗ đứng cho mình. Golden Slumber, The Smile Has Left Your Eyes, My Father is Strange,... là loạt phim đình đám có sự góp mặt của Jung So Min. Tuy nhiên dù đóng chính hay phụ, vai diễn của cô cũng bị đánh giá là không quá nổi bật.

Phải đến năm 2022, Jung So Min phần nào khẳng định được chỗ đứng của bản thân nhờ bộ phim cổ trang đình đám Hoàn Hồn. Trong phim, Jung So Min vào vai cô gái yếu ớt Mu Deok. Tuy nhiên khi bị linh hồn của sát thủ Naksu nhập vào, Mu Deok trở thành một người hoàn toàn khác. Trong quá trình tìm lại sức mạnh, cô nhận thiếu gia Jang Uk (Lee Jae Wook) làm học trò. Tình yêu giữa hai người cũng nảy nở từ đây. Với vai diễn Mu Deok, Jung So Min ghi dấu ấn nhờ nét diễn duyên dáng và linh hoạt.

Năm 2023, cái tên Jung So Min trở nên hot hơn bao giờ hết với thành công của bộ phim điện ảnh Yêu Lại Vợ Ngầu. Phim xoay quanh cặp đôi trẻ Noh Jung Yeol (Kang Ha Neul đóng) và Hong Na Ra (Jung So Min). Cả hai bất chấp sự ngăn cản của gia đình để đến với nhau. Nhưng chỉ sau 2 năm chung sống, hôn nhân đã khiến họ vỡ mộng vì những thói hư tật xấu của nhau cùng với vô số bất đồng quan điểm. Sức hút của bộ phim đến từ sự hài hước, thông minh và diễn xuất duyên dáng của Kang Ha Neul và Jung So Min khi gây cười cho khán giả bằng những màn "đấu khẩu" không khoan nhượng.

Nhờ biểu cảm linh hoạt mà cô cực hợp với những vai diễn hài hước

Jung So Min được đánh giá là một trong những diễn viên có khả năng diễn xuất ổn định, tuy không được giới truyền thông tung hô quá nhiều nhưng tài năng của cô luôn được khán giả thừa nhận và tin tưởng. Cô thường xuyên đổi mới tạo hình, không ngần ngại thử sức với nhiều thể loại vai diễn và đặc biệt thành công với những nhân vật mang nét tính cách hài hước, vui nhộn.

Đặc biệt Jung So Min còn gây ấn tượng bởi ngoại hình mang vẻ ngây thơ, ngọt ngào và pha nét tinh nghịch. Ở độ tuổi 35, cô vẫn duy trì phong độ nhan sắc với diện mạo trẻ trung, cuốn hút. Đây chính là một điểm mạnh giúp Jung So Min dễ dàng hoá thân vào vai diễn học sinh một cách tự nhiên. Trong bộ phim Love Next Door đang lên sóng, đã có nhiều phân cảnh Jung So Min diện đồng phục học sinh và nhìn cô hệt như một thiếu nữ mới lớn, năng động và tràn đầy sức sống.

Chưa dừng lại ở đó, một bộ phận người hâm mộ đã "đào" lại những bức ảnh của Jung So Min trong bộ phim Playfull Kiss (Thơ Ngây) ra mắt năm 2010 và ngỡ ngàng bởi nhan sắc dường như không đổi của nữ diễn viên. Đã 14 năm trôi qua nhưng Jung So Min không có dấu hiệu lão hoá và như càng lên hương nhan sắc, ngày một tươi trẻ.

Jung So Min trong Playfull Kiss của 14 năm trước

Jung So Min hiện đang thủ vai Bae Seok Ryu trong bộ phim Love Next Door. Sau 2 tập đầu lên sóng, Jung So Min đã xuất sắc vươn lên top 1 BXH danh tiếng tại Hàn Quốc. Bộ phim Love Next Door lên sóng vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tvN.