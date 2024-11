Năm 2024, ắt hẳn là một năm cực kỳ đáng nhớ đối với người hâm mộ Công Dương khi nam diễn viên đang có những bước tiến mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp. Vào giữa tháng 06, khi tham gia một chương trình âm nhạc, anh đã oanh tạc khắp các bảng xếp hạng với bản hit Catch Me If You Can cùng chất giọng trầm lạ tai nhưng vô cùng quyến rũ.

Về địa hạt điện ảnh, cũng trong khoảng thời gian này, Công Dương gây thương nhớ khi vào vai nam chính trong phim thanh xuân Mùa Hè Đẹp Nhất. Khép lại tháng 12 - sao nam 9x hứa hẹn sẽ tiếp tục oanh tạc màn ảnh rộng khi trở thành Bạch công tử Tư Phát - đối thủ một chín một mười với công tử Bạc Liệu trong bộ phim cùng tên.

Công Dương tái xuất màn ảnh rộng với Công Tử Bạc Liêu

Theo thông tin hậu trường tiết lộ, ban đầu Công Dương không hề casting cho vai diễn Tư Phát mà cho một vai diễn khác, nhưng không thành công. Sau đó vài tháng, Công Dương lại bất ngờ được ekip Công Tử Bạc Liêu liên hệ và đề xuất cho anh vai diễn này. Được "chọn mặt gửi vàng" vào một vai diễn ngoài dự kiến, Công Dương đã phải nỗ lực gấp nhiều lần để nghiên cứu, học hỏi về phong thái, cử chỉ và thần thái của Bạch công tử qua tư liệu, nhằm khắc họa được một nhân vật sống động, gần gũi với những mường tượng của khán giả về "cậu Tư".

Hành trình bén duyên của Công Dương với vai diễn Tư Phát

Trong một đoạn clip do NSX tung ra, khán giả đã có cơ hội "soi" kỹ hơn về tạo hình của anh. Nhiều người cảm thấy "ba chấm" ngán ngẩm bởi mái tóc vuốt keo ngược lên giữa đầu tạo cảm giác bóng dầu, "bẹp dúm", nhưng không ai có thể phủ nhận, kiểu tóc "xấu lạ" này cũng chẳng thể dìm nổi nhan sắc cực phẩm của mỹ nam Memories of New Years.

Tạo hình tóc mái vuốt ngược bị nhiều người "chờ ê chê" nhưng nhan sắc Công Dương vẫn 10 điểm

Công Tử Bạc Liêu tái hiện lại giai thoại nổi tiếng về công tử Ba Hơn (Song Luân thủ vai) - một tay chơi là biểu tượng của sự xa hoa và phong cách ngông bậc nhất Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Trong đó khi đó, vai diễn của Công Dương đối lập hoàn toàn với Ba Hơn từ ngoại hình, phong thái đến cách biểu đạt nhịp điệu nội tâm, đem đến nét tương phản độc đáo cho dự án này.

Công Dương sinh năm 1994 và chính thức gia nhập làng giải trí từ năm 2014 thông qua một MV ca nhạc. Anh là một trong những số ít sao nam có thể nói thành thạo 4 thứ tiếng Việt, Anh, Thái và Pháp. Sở hữu trình "bắn' ngoại ngữ cực đỉnh cùng ngoại hình điển trai, gương mặt chuẩn nam thần, còn có chút nét lai Tây không bị trộn lẫn giữa showbiz, nhưng kỳ lạ là sau 10 năm, tên tuổi Công Dương vẫn chưa thể toả sáng. Nam diễn viên chủ yếu hoạt động ở cả hai thị trường Việt và Thái. Tại thị trường nội địa, anh từng gây ấn tượng trong các dự án như: Trạng Quỳnh, Nhà trọ Balanha, Yêu Em Bất Chấp, Mùa Hè Đẹp Nhất,...