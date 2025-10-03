“Mỹ nam vạn người mê Cbiz” thừa nhận "khuyết tật" tâm lý: Không dám có con vì lý do này!

Chẳng hề quá lời khi nói Lương Triều Vỹ là sao nam quyền lực nhất nhì Cbiz hiện nay với số lần lên ngôi Ảnh đế kỷ lục. Thậm chí, netizen còn phải đề nghị tài tử này ngừng nhận thưởng để nhường cơ hội cho các thế hệ đàn em. Mới đây, trong cuộc trò chuyện thân mật với "trai hư" Trần Quán Hy, Ảnh đế họ Lương đã tiết lộ đôi điều riêng tư, thừa nhận bản thân có khuyết tật về mặt tâm lý.

Lương Triều Vỹ chia sẻ, Nhật Bản là quốc gia mà anh thích nhất. Tính ra, nam diễn viên đã sống trên đất Nhật hơn 20 năm, thậm chí sẵn sàng ở riêng với Lưu Gia Linh - người vợ đã gắn bó suốt 17 năm cũng phải đến với xứ sở hoa anh đào. Lương Triều Vỹ cho biết, văn hóa, lối sống ở Nhật Bản rất phù hợp với một người sợ xã giao, hướng nội đến cực đoan như anh.

Theo trang QQ, Lương Triều Vỹ mắc chứng sợ giao tiếp rất nghiêm trọng, tới mức anh sợ hãi ánh mắt của người khác, sợ bị người ta bắt chuyện. Thế nhưng với độ hot của Ảnh đế họ Lương, khi sống ở Hong Kong hay Trung Quốc đại lục, nam diễn viên đều có thể bị người hâm mộ nhận ra, xin chụp ảnh, ký tên khiến anh vô cùng bối rối, lo âu. Lương Triều Vỹ cho rằng, nếu cứ ra cửa sẽ gặp phải tình trạng này thì có lẽ anh sẽ "cắm cọc" ở trong nhà luôn, không ló mặt ra ngoài.

Khoảnh khắc muốn "chui vào lòng đất" vì ngại ngùng của Lương Triều Vỹ khi người hâm mộ xin chụp ảnh cùng.

Những câu chuyện về độ hướng nội của nam diễn viên Sắc, Dục thì nhiều không kể xiết. Mỗi lần đi dự sự kiện, Lương Triều Vỹ đều có bà xã tháp tùng. Anh phải nắm chặt tay Lưu Gia Linh mới dám sải bước trước ống kính truyền thông. Đồng thời, tài tử này luôn vội vã rời thảm đỏ, đứng nép sang một bên để trốn tránh mọi ánh nhìn, trong khi vợ anh còn mải mê tạo dáng, khoe sắc khiến netizen phải phì cười.

Ngoài ra mỗi lần đi xem phim ngoài rạp, Lương Triều Vỹ luôn mua 3 vé kề sát nhau để đảm bảo bên cạnh mình không có ai ngồi, không cần giao lưu với người khác.

Tuy nhiên, khi sinh sống tại Nhật Bản, Lương Triều Vỹ lại không phải đối mặt với những tình huốn khó xử. Nam diễn viên cho biết, con người Nhật Bản sống rất có khoảng cách, thường sẽ không chủ động làm phiền người khác. Như vậy, anh không cần phải đeo khẩu trang khi đi dạo ngoài đường, không lo có người nhận ra và vây quanh mình.

Đặc biệt, dù đã sống tại xứ sở anh đào hơn 20 năm nhưng Lương Triều Vỹ quyết không học tiếng Nhật vì không muốn giao lưu với người khác. Anh tâm sự, chỉ cần nghe không hiểu người khác nói gì thì sẽ không cần bận tâm gì hết. Điều này khiến anh thấy thoải mái về mặt tâm lý, có thể tự do hưởng thụ cuộc sống mà không phải đối mặt với áp lực xã giao.

Ngoài ra, Nhật Bản còn có hệ thống sân trượt tuyết nổi tiếng khắp thế giới, khiến người đam mê môn thể thao này như Lương Triều Vỹ có thể thỏa sức trải nghiệm. Chẳng hề quá lời khi nói Nhật Bản chính là "chốn đào nguyên" với người có khuyết tật về mặt tâm lý như Ảnh đế Cbiz.

Dù không thể sớm chiều ở chung như bao cặp đôi khác nhưng Lưu Gia Linh vẫn thấu hiểu, tôn trọng lựa chọn của chồng. Cô thường xuyên tới Nhật Bản để gặp gỡ và đi du lịch cùng với Lương Triều Vỹ, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Đây cũng là lý do khiến họ "xa mặt" nhưng không hề "cách lòng", vẫn mặn nồng bên nhau suốt gần 2 thập kỷ qua.

Ngoài ra, Lương Triều Vỹ còn tiết lộ vợ chồng anh quyết định không sinh con cũng là vì vấn đề tâm lý của nam diễn viên. Tài tử Tâm Trạng Khi Yêu kể lại, khi anh còn nhỏ, bố mẹ luôn cãi vã gay gắt, khiến anh sợ hãi việc khắc khẩu, lớn tiếng với nhau. Sau đó, bố Lương Triều Vỹ rời nhà ra đi, ruồng bỏ vợ và 2 con nhỏ (Lương Triều Vỹ và em gái) khiến gia cảnh sa sút.

Năm 15 tuổi, Lương Triều Vỹ phải bỏ học để cùng mẹ chèo chống gáng nặng kinh tế. Thời thơ ấu khuyết thiếu tình thương của bố khiến Lương Triều Vỹ e ngại, không dám thử sức với vai trò mới. Anh sợ mình sẽ dẫm lên vết xe đổ của đấng sinh thành, không thể cho con cái một tuổi thơ hoàn chỉnh. Cũng may, Lưu Gia Linh luôn thấu hiểu, cảm thông cho chồng, sát cánh bên anh như một tri âm tri kỷ trên đường đời.

Lương Triều Vỹ chia sẻ thêm rằng, năm nay anh đã 62 tuổi, trí nhớ cũng có sự giảm sút đáng kể. Trước kia, anh chỉ cần 1 tháng là có thể thuộc làu làu lời thoại trong kịch bản thì hiện tại phải tốn tới 4-5 tháng, thậm chí là nửa năm.

So với nhiều diễn viên trẻ hiện nay không chịu học thuộc lời thoại, lạm dùng diễn viên lồng tiếng thì Ảnh đế họ Lương khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi khi vẫn đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân và sẵn sàng bỏ công, bỏ sức, hết mình vì nghiệp diễn.

Nguồn: QQ