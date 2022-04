Mỹ nam "Hẹn hò chốn công sở" Ahn Hyo Seop đóng Muốn gặp anh bản Hàn, ai đóng bản Việt?

- Thôi làm ơn, bên Hàn remake mà tôi còn không dám xem chứ nói gì là Việt Nam. Hứa Quang Hán là Lý Tử Duy duy nhất trong lòng mình rồi. Xin tha.

- Thôi. Bản gốc là tượng đài luôn rồi ạ, Hứa Quang Hán vẫn là một Lý Tử Duy hoàn hảo nhất, khó thay thế được. Hàn remake còn không biết ra sao nữa.

- Người đủ khả năng thì không đủ đẹp mà người đủ đẹp thì bình bông.

- Nói thử cho tôi 1 cái tên đóng vai học sinh rất hợp và chuyển 1 phát sang ông chú cũng rất hợp như Hứa Quang Hán đi ạ.

- Kể cả tìm được người có ngoại hình phù hợp nhưng cân 1 lúc 4 vai thì chẳng có ai.

- Cho tôi 1 cái tên diễn viên Việt Nam có thể diễn được ra Lý Tử Duy với?

- Xin đi, không có ai thay thế được Lý Tử Duy của bản Đài, kể cả bản Hàn remake cũng khó mà qua đc. Bởi vậy mấy bộ đình đám quá đừng nên mua lại rồi làm bản khác, đặc biệt là bản Việt.

