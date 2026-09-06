Mỹ nam duy nhất khiến Dương Mịch hét lên "đẹp trai quá" 4 lần giữa sự kiện: Visual gây nghiện như dặm bùa lên mặt

Mới đây, khoảnh khắc Dương Mịch liên tục dành lời khen cho Lý Hiện giữa một sự kiện đông người bất ngờ được netizen chia sẻ lại trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý.

Cụ thể, đoạn video được ghi lại tại sự kiện GQ Creative 2023. Khi Lý Hiện xuất hiện tại khu vực chụp ảnh trên thảm đỏ và tạo dáng trước ống kính truyền thông, Dương Mịch đứng phía ngoài đã liên tục hô lớn "đẹp trai quá". Nữ diễn viên lặp lại lời khen này tới 4 lần liên tiếp, dường như cố tình nói lớn cho Lý Hiện đang chụp cũng nghe thấy và điều này khiến nam diễn viên lập tức nở nụ cười ngượng ngùng trước lời khen của đàn chị.

Lý Hiện vừa thích vừa ngượng khi Dương Mịch ở dưới liên tục khen anh đẹp trai.

Khoảnh khắc thú vị này khiến đông đảo cư dân mạng thích thú. Nhiều người đùa rằng Dương Mịch dù thích thú trước visual của Lý Hiện vẫn phải giữ hình tượng của một ngôi sao nổi tiếng, còn nếu bản thân có mặt ở đó, họ có lẽ đã gào thét dữ dội hơn nhiều. Qua sự kiện này, chúng ta một lần nữa thấy được sức hút ngoại hình của Lý Hiện. Nam diễn viên từ lâu đã được đánh giá là top visual của Cbiz, gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài nam tính, vóc dáng cao ráo, luôn cực kỳ lịch lãm ở các sự kiện.

Couple Mịch Hiện là giấc mơ của không ít những khán giả mộng mơ.

Màn tái ngộ của hai người cách đây không lâu.

Sau màn tương tác gây chú ý tại GQ Creative 2023, Dương Mịch và Lý Hiện tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi cùng xuất hiện tại LHP Cannes 2024 để quảng bá cho bộ phim Tương Viên Lộng (Chương Tử Di đóng chính). Thời điểm đó, những khoảnh khắc chung khung hình và tương tác giữa hai ngôi sao nhận về lượng quan tâm không nhỏ. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn muốn "ship couple" Dương Mịch - Lý Hiện. Đến năm 2026 này, hai ngôi sao một lần nữa có dịp tái ngộ khi cùng góp mặt tại một sự kiện của Prada cách đây không lâu.

Dương Mịch giành lại sự công nhận của khán giả nhờ Sinh Vạn Vật.

Người hâm mộ đang rất mong chờ màn tái xuất của Dương Mịch ở Giang Sơn Đại Đồng.

Không chỉ gây sốt nhờ ngoại hình, những năm gần đây cả hai đều ghi nhận những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp. Sau những thất bại liên tiếp với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên và Cáp Nhĩ Tân 1934, Dương Mịch đã giành lại sự công nhận về diễn xuất nhờ Sinh Vạn Vật. Hiện tại, các khán giả đang rất mong chờ màn tái xuất của nữ diễn viên ở Giang Sơn Đại Đồng, một dự án lịch sử trọng điểm. Bộ phim này đã đóng máy hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Sau thành công của Đi Đến Nơi Có Gió và Sắc Xuân Gửi Người Tình, khán giả mong chờ Lý Hiện sẽ tiếp tục gặt hái quả ngọt với Trường Phong Khởi.

Màn kết duyên ngọt ngào của anh với Trương Tịnh Nghi ở Vụ Lý Thanh nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ dòng phim ngôn tình.

Trong khi đó, Lý Hiện liên tục có những tác phẩm đáng chú ý như Đi Đến Nơi Có Gió đóng cùng Lưu Diệc Phi, Sắc Xuân Gửi Người Tình với Châu Vũ Đồng hay Quốc Sắc Phương Hoa/Cẩm Tú Phương Hoa hợp tác cùng Dương Tử. Sắp tới, khán giả sẽ gặp lại nam diễn viên trong bộ phim dân quốc Trường Phong Khởi, đóng cùng Lý Nhất Đồng và Ngô Cương. Bên cạnh đó, anh cũng mới hoàn thành ghi hình phim ngôn tình Vụ Lý Thanh đóng cùng Trương Tịnh Nghi.