Bộ phim Tham Vọng Giàu Sang đang đi đến giai đoạn cao trào khi những bí mật dần được hé lộ. Một trong số những nhân vật được chú ý nhất ở giai đoạn hiện tại của phim là cậu Ba Bảo (Dũng Bino) - chàng thiếu gia ham chơi nhưng lương thiện, bị chị dâu kéo vào mối quan hệ đầy tội lỗi.

Vốn là con vợ lẽ, dù lớn lên với người mẹ tâm cơ độc ác nhưng Bảo rất lương thiệng, chưa bao giờ nuôi tham vọng chiếm đoạt gia sản từ tay anh trai. Sau một lần bị chị dâu dụ dỗ, Bảo đã cố gắng né tránh nhưng vẫn không thoát khỏi tay chị dâu, nhiều lần gây tội với anh trai của mình. Sự giằng xé của nhân vật Bảo, cách anh liên tục tìm cách né tránh chị Bình An (Yeye Nhật Hạ) là điểm nhấn thu hút khán giả thời điểm hiện tại.

Dù có mối quan hệ bất chính với chị dâu nhưng nhân vật Bảo vẫn chiếm trọn cảm tình của khán giả. Một phần lý do là bởi diện mạo cuốn hút của nam diễn viên Dũng Bino. So với nam chính Bạch Công Khanh, Dũng Bino có phần nổi bật hơn hẳn. Từ gương mặt đến vóc dáng, cách ăn mặc đều đúng chuẩn một “công tử bột” lớn lên trong sự giàu sang. Trên nền tảng Tiktok, những clip của nhân vật Bảo do Dũng Bino và nhà đài đăng tải đều thu hút lượng view khủng. Người xem vô cùng ưu ái cậu Ba và dành nhiều lời khen cho Dũng Bino.

Bình luận của khán giả: - Nói cậu Ba đẹp trai nhất phim này cũng không ai dám cãi. Mấy cảnh mặc sơ mi nhìn như người mẫu đi catwalk. - Cậu Ba Bảo phải cao 1m80 đấy nhờ, body đến mặt đều cuốn. - Dũng Bino đẹp trai quá, mặt đúng kiểu công tử bột được chiều chuộng từ nhỏ luôn. - Cậu Ba đẹp cỡ này thì không chỉ Bình An mà khán giả còn mê. - Nghe nói kết của Bảo bi kịch lắm. Đẹp trai cỡ này mà bị hành thì tui nghỉ xem phim Việt đó.

Một số tạo hình trên phim của Dũng Bino

Dũng Bino là nam diễn viên miền Bắc hiếm hoi xuất hiện trong Tham Vọng Giàu Sang. Vì vậy anh cũng là người duy nhất phải lồng tiếng để có thể đảm nhận nhân vật của mình. Sinh năm 1990, anh từng là một hot boy nổi tiếng nhờ vẻ đẹp trai, thư sinh. Trong quá khứ, Dũng Bino từng được chú ý nhờ xuất hiện trong sitcom đình đám 5S Online. Những năm gần đây, anh Nam tiến đóng phim và góp mặt trong nhiều tựa phim truyền hình nổi tiếng khu vực miền Nam như Vòng Xoáy Tình Thù, Yêu Trong Đau Thương,... và hiện tại là Tham Vọng Giàu Sang. Đây là bộ phim lấy bối cảnh xưa đang gây sốt trên sóng THVL. Hiện tại, phim vẫn đang ghi nhận rating top 1 cả nước và nhận về nhiều lời khen từ khán giả, kể cả mặt kịch bản lẫn diễn xuất của dàn diễn viên.

Những hình ảnh ngoài đời của Dũng Bino

Nguồn ảnh: THVL