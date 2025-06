Mới đây, những tấm ảnh cũ của Vương An Vũ được netizen đào lại và lọt Hot Search. Điểm đặc biệt trong loạt hình này, đó là mỹ nam sinh năm 1998 cạo trọc đầu hoàn toàn, khác xa so với những gì khán giả vẫn thấy.

Trên mạng xã hội, netizen đang bàn tán sôi nổi về các bức ảnh đặc biệt này của Vương An Vũ. Một số đoán rằng đây có lẽ là Vương An Vũ ở thời điểm anh phải cạo đầu để đóng vai thập tam a ca trong Mộng Hồi Đại Thanh. Số khác thì khen ngợi Vương An Vũ quá đẹp trai, kể cả khi không có tóc vẫn đỉnh bất chấp.

CĐM nói về hình ảnh Vương An Vũ cạo trọc đầu đang hot trên mạng:

- Kiểu không tóc này chắc đợt đóng Mộng Hồi Đại Thanh.

- Người ta đóng cổ trang thì dán tóc còn ảnh cạo hẳn luôn cho nhanh. Chịu.

- Anh đẹp nên để kiểu nào cũng đẹp.

- Vẫn đẹp trai lai láng.

- Má hài. Are you OK.

Nói thêm về Vương An Vũ, anh bắt đầu bước chân vào làng giải trí vào năm 2018, hiện đang là một trong những gương mặt nổi bật trong dàn tiểu sinh 95 của màn ảnh Hoa ngữ. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Vương An Vũ gây chú ý với bộ phim cổ trang Mộng Hồi Đại Thanh hợp tác cùng Lý Lan Địch.

Vương An Vũ thời đóng Mộng Hồi Đại Thanh.

Dẫu vậy, anh chàng lại ghi dấu ấn nhiều hơn với các tác phẩm lấy bối cảnh hiện đại, được nhận xét sở hữu ngoại hình rất phù hợp để đóng nam chính ngôn tình. Một số bộ phim đáng chú ý của anh mà chúng ta có thể kể tới như Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời đóng cùng Hướng Hàm Chi, Cùng Em Bay Lượn Theo Gió đóng cùng Tống Tổ Nhi hay Xứng Đáng Để Yêu đóng cùng Vương Ngọc Văn.

Vương An Vũ trong Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời.

Vương An Vũ chung khung hình với LƯu Hạo Tồn trong Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta.

Trong năm nay, Vương An Vũ có một bộ phim rất đáng xem được lên sóng là Xứng Đáng Để Yêu hợp tác cùng Vương Ngọc Văn.

Gương mặt của Vương An Vũ được đánh giá là rất hợp với dòng phim ngôn tình hiện đại.

Thời gian qua, Vương An Vũ có một bộ phim được phát sóng là Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta đóng cùng Lưu Hạo Tồn. Dù cho tác phẩm này không đạt thành tích tốt, phải chịu những ý kiến trái chiều, tuy nhiên riêng Vương An Vũ vẫn được khen ngợi. Khán giả nói rằng anh sở hữu "chất liệu bạn trai" cực kỳ đỉnh, tạo chemistry tốt với Lưu Hạo Tồn bằng diễn xuất chân thực, tự nhiên kể cả khi bạn diễn nói không với cảnh hôn.