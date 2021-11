To Fly With You: Kèo thơm của trai đẹp Vương An Vũ trên FPT Play khiến chị em bồi hồi chốt sổ

To Fly With You - Cùng Em Bay Lượn Theo Gió - xoay quanh hành trình chinh phục sân băng đầy nhiệt huyết xen lẫn tình yêu ngọt ngào của cô gái Thẩm Tranh Nhất và vận động viên kỳ cựu Thiệu Bắc Sinh. Bộ phim này cũng là tác phẩm đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Tống Tổ Nhi và Vương An Vũ.

Bên cạnh chủ đề trượt băng rất mới lạ, "visual" đẹp siêu thực của cặp đôi chính đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của người hâm mộ ngay từ những ngày đầu tiên công bố thông tin phim.

"Tình yêu hợp đồng" trên sân băng

Thẩm Tranh Nhất (Tống Tổ Nhi) từ nhỏ đã tìm thấy sự yêu thích đặc biệt đối với bộ môn trượt băng nghệ thuật khi bộ môn này ngày một xuất hiện nhiều hơn trên truyền hình. Lớn lên, Tranh Nhất quyết định giấu mẹ đăng ký tham gia CLB Trục Phong, nơi tập hợp những tinh hoa quốc gia trên sân băng.

Dũng cảm theo đuổi ước mơ thế nhưng hành trang của cô đến với bộ môn này không có gì ngoài sự hăng say, nhiệt tình của tuổi trẻ. Lọt thỏm giữa những tiền bối xuất sắc, Tranh Nhất phải đối diện với rất nhiều thách thức trong quá trình tập luyện.

Vừa phải chịu sự huấn luyện khắc nghiệt từ HLV Trang Duyệt (Miêu Phố), vừa phải tự thân điều chỉnh các điểm yếu kỹ thuật đồng thời tìm cách hòa hợp với đồng đội, Tranh Nhất còn phải đối mặt với mẹ khi bí mật sân băng của cô bại lộ. Ngay trong những ngày đen tối nhất, Thiệu Bắc Sinh đã dang tay giúp đỡ cô. Điều kiện mà Bắc Sinh đưa ra đó là Tranh Nhất phải trở thành bạn gái của anh trong một năm học.

Từ những hiểu lầm, va chạm ban đầu, mối quan hệ "hợp đồng" giữa Bắc Sinh và cô dần trở khăng khít. Thẩm Tranh Nhất nhanh chóng lột xác, chiếm được lòng tin của đồng đội trong hành trình trở thành hắc mã sân băng.

Đối với làng phim Hoa Ngữ mà đặc biệt là thể loại phim ngôn tình như Cùng Em Bay Lượn Theo Gió, mô-típ giao kết tình yêu, ghét trước yêu sau như Thiệu Bắc Sinh và Thẩm Tranh Nhất có thể nói là không hề ít. Trước đó, khán giả đã có thể từng xem qua các những cặp đôi tương tự như trong Nỗi Vương Vấn Của Hạ Tiên Sinh, Hào Quang hay Nhất Kiến Khuynh Tâm…

Điều làm nên sự đặc biệt của bộ phim này nằm ở bối cảnh thể thao, mà đặc biệt là môn trượt băng nghệ thuật rất hiếm thấy. Hơn nữa, loại giao kèo mà Bắc Sinh đưa ra có thể chính là một loại "thính thơm" mà anh cố tình đưa ra dưới danh nghĩa học tập để "gài" cô nàng hậu bối tiến sâu vào cuộc đời mình.

Dù chưa thật sự rõ mục đích của Bắc Sinh, những màn tương tác hóa học quá đỉnh giữa anh và Tống Tổ Nhi đã đủ lý do khiến netizen phải nhanh tay chốt sổ bộ phim này.

Vương An Vũ - Tống Tổ Nhi: cặp đôi hoàn hảo

Làm nên sức hút của Cùng Em Bay Lượn Theo Gió không thể không nói đến hấp lực của Vương An Vũ và Tống Tổ Nhi. Ngay trong lần đầu tiên cộng tác với nhau, cả hai đã được khán giả khen ngợi là cặp đôi trong mơ của phim thanh xuân. Điều này có thể xuất phát từ sự đồng đều trong ngoại hình, lứa tuổi cũng như khả năng diễn xuất của hai diễn viên chính.

Tống Tổ Nhi hiện là một trong những mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Ở tuổi 23, nhan sắc của cô đang trong giai đoạn thăng hoa, rực rỡ nhất. Được đánh giá là một trong những "thần tiên tỉ tỉ" đang lên của màn ảnh Hoa ngữ song cô không phải là cái tên mới được công chúng biết đến. Ngôi sao sinh năm 1998 đã làm quen với diễn xuất từ khi lên 7.

Là ngôi sao nhí dậy thì thành công, người đẹp họ Tống đã "lận lưng" được không ít các vai diễn thành công, gần nhất là vai cô em Tứ Mỹ mơ mộng trong bộ phim gia đình Nữ Nhi Nhà Họ Kiều từng khiến netizen xúc động sâu sắc trên FPT Play.

Bằng tuổi Tống Tổ Nhi, nghiệp diễn của Vương An Vũ tuy không dày dặn bằng nhưng hầu hết các vai diễn của anh từng đảm nhận đều để lại ấn tượng sâu đậm.

Trên màn ảnh nhỏ, Vương An Vũ dường như rất có duyên với các hình tượng nam thần thể thao. Không riêng gì vai Thiệu Bắc Sinh, trước đó Vương An Vũ đã rất được khán giả chú ý trong vai trai đẹp eSport Grunt của Mật Thất Vây Cá Lội (Cá Mực Hầm Mật 2). Ngay sau đó, Vương An Vũ tiếp tục được mời đóng vai nam thần bóng rổ trong dự án đam mỹ đình đám Vai Trái Có Cậu cùng Phạm Thừa Thừa.

Với thực lực của anh cùng bạn diễn Tống Tổ Nhi, hình tượng cặp đôi trượt băng trong phim mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đưa tên tuổi của cả hai cùng thăng hạng.

Bộ phim được thực hiện bởi bàn tay đạo diễn Cát Duy Kỳ. Bên cạnh cặp đôi chính Vương An Vũ - Tống Tổ Nhi, Cùng Em Bay Lượn Theo Gió còn có sự tham gia diễn xuất của Miêu Phố, Từ Dương, Lý Hạo Phi và Hạ Mộng...

Đừng bỏ lỡ Cùng Em Bay Lượn Theo Gió (tựa quốc tế: To Fly With You) sẽ được trình chiếu trên FPT Play từ ngày 22/11/2021. Bộ phim gồm 36 tập với phụ đề đầy đủ, lên sóng song song với Trung Quốc vào mỗi tối thứ hai đến chủ nhật hằng tuần.