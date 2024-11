Tối 2.11, chung kết "The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024" đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và truyền thông. Tại đây, khán giả được chứng kiến màn tranh tài của 12 "quý ông" điển trai, xuất sắc nhất vượt qua vòng Bán kết và 1 nhân tố được hồi sinh nhờ bình chọn từ người hâm mộ.

Trải qua các vòng thi hấp dẫn, các thí sinh không chỉ khoe vóc dáng, ngoại hình mà còn bộc lộ cá tính, hiểu biết, tài năng, cách ứng xử để trở thành một "quý ông" thực sự.

Kết quả chung cuộc, "quý ông" Nguyễn Xuân Thắng đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký để trở thành Quán quân "The Next Gentleman 2024".

Là một trong những thí sinh "cực phẩm" của Team Supporter Hương Ly, Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 2001, Hà Nội) sở hữu gương mặt sáng, điển trai, chiều cao lý tưởng 1m80 cùng body "vạn người mê". Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Xuân Thắng đã bộc lộ nhiều tố chất, được dự đoán sẽ "làm nên chuyện" tại chương trình.

Trước đó, Xuân Thắng từng suýt bị loại ở vòng bán kết vì chiến thuật "loại bỏ người mạnh" của Lưu Cao Phát. Rất may, anh đã được Ban giám khảo cho cơ hội bước tiếp vào vòng trong.

Tại đêm chung kết, Xuân Thắng thể hiện phong độ vững vàng, tự tin trên sân khấu. Anh nhận được câu hỏi trong phần thi ứng xử: "Kiến thức về xã hội và đời sống có vai trò gì trong việc hình thành nhân cách của một quý ông? Làm thế nào để quý ông có thể nâng cao hiểu biết của mình về thế giới xung quanh".

Xuân Thắng tự tin trả lời: "Kiến thức về đời sống và xã hội có một vai trò vô cùng quan trọng đối với quý ông, góp phần hình thành tính cách và con người quý ông. Đời sống và xã hội xuất phát từ thứ nhỏ nhất, cũng như là lớn nhất - gia đình.

Gia đình là môi trường cho những người con học hỏi, biết cách làm thế nào để trở thành một người con trai, một người đàn ông. Họ dùng bản lĩnh, tự tin để bước từ gia đình nhỏ ra xã hội lớn một cách đầy cứng cáp và trưởng thành. Bất kỳ cám dỗ nào sẽ không bao giờ tác động vào một quý ông, nhất là quý ông hoàn mỹ đã được trau dồi những kỹ năng ấy thì không có đối thủ nào có thể động vào được".

Đặc biệt, Xuân Thắng có lời chào và giới thiệu bằng tiếng Hàn Quốc khiến khán giả vỡ òa thích thú. Loạt điểm cộng giúp Xuân Thắng vững vàng tiến đến ngôi vị Quán quân "The Next Gentleman 2024".

Xuân Thắng từng là cựu sinh viên chuyên ngành Vật lý Kỹ thuật trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2020, mỹ nam 10X từng gây "bão" mạng xã hội bởi tấm ảnh chụp lén trên giảng đường và được gọi với danh xưng "hotboy Bách Khoa".

Hiện tại, ngoài công việc người mẫu và diễn viên tự do, anh còn đang theo học chuyên ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Xuất phát điểm là một sinh viên khối ngành kỹ thuật, con đường đến với nghệ thuật, thời trang và công việc người mẫu của Xuân Thắng là một bước ngoặt lớn. Và lần thử sức tại The Next Gentleman 2024 chính là bước đệm để chàng trai 10X khẳng định bản thân.

"Khi quyết định tham gia The Next Gentleman 2024, mục tiêu đầu tiên của mình là bước ra khỏi vùng an toàn, muốn thử thách bản thân ở một lĩnh vực khác và đem đến thêm những người bạn, nhiều cơ hội trong cuộc sống và sự nghiệp. Giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi, mình vô cùng bất ngờ và xúc động.

Tham gia cuộc thi, mình đã nhận được thật nhiều tình cảm của khán giả, song song với đó là kinh nghiệm, bài học từ cuộc thi, và điều trân quý nhất là một 'gia đình nhỏ' luôn luôn ở bên, động viên và hỗ trợ mỗi khi cần là chị Hương Ly và anh Alex", Xuân Thắng chia sẻ.

Rẽ hướng sang con đường nghệ thuật, Xuân Thắng cho biết, bản thân anh cũng phải đối diện với nhiều khó khăn. Anh bộc bạch: "Trước khi có thể trở thành một Freelance Model, mình đã có thời gian là một Assistant Model. Gia đình mong muốn mình làm việc theo khối ngành kỹ thuật như truyền thống gia đình. Vì thế, khi mình quyết định tập trung cho công việc người mẫu, thời gian đầu gia đình không ủng hộ và không nhìn nhận công việc của mình một cách nghiêm túc.

Sau này, bằng tất cả sự nỗ lực trong công việc, gia đình cũng đã có cái nhìn khác về công việc mình đam mê và theo đuổi".

Nhờ sở hữu visual "sáng" và phong cách thời trang ấn tượng, đặc biệt là năng lượng trẻ trung, chuyên nghiệp, Xuân Thắng đang là gương mặt người mẫu trẻ được nhà thiết kế Việt "chọn mặt gửi vàng" tại nhiều sự kiện thời trang. Anh từng sải bước tại nhiều sàn diễn như Aquafina Vietnam International Fashion Week, Extra Men Show, Supporter tại The New Mentor 2023…

Chia sẻ về dự định sau khi khép lại hành trình tại The Next Gentleman 2024, Xuân Thắng cho biết: "Mình mong muốn hình ảnh của bản thân sẽ tạo được dấu ấn đậm nét để có thể góp phần hình thành một nét phong thái cho thế hệ những thanh niên, quý ông trẻ nói chung và người yêu nghệ thuật nói riêng.

Mình dự định tổ chức một dự án từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn hoặc một lớp học kỹ năng mềm cho các bạn trẻ chưa biết bắt đầu từ đâu cho con đường nghệ thuật. Mình luôn muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, hãy luôn vững tin,chăm chỉ và cố gắng hết sức, thành công sẽ tới với người xứng đáng".