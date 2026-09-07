Mỹ: Máy bay chở hàng trượt khỏi đường băng khiến 5 người thiệt mạng

Chiếc Boeing 767-300 đã trượt quá đường băng vào khoảng 14 giờ ngày 6/9 theo giờ địa phương và dừng lại tại khu vực phía Tây Bắc sân bay .

Vụ việc khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

(Ảnh chụp màn hình)

Toàn bộ đường băng và đường lăn tại sân bay phải đóng cửa. Hành khách được cảnh báo có thể đối mặt với tình trạng chậm chuyến và hủy chuyến đáng kể.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.