Ngày 5/11, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với 4 cá nhân và 41 doanh nghiệp có liên hệ với Tập đoàn Prince Group, do ông trùm lừa đảo Trần Chí thành lập. Công ty này từng bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo có quy mô lên tới hàng tỷ USD.

Trong đó, Bộ Tài chính Mỹ đưa doanh nhân người Malaysia Chui Kok Wa vào danh sách trừng phạt, vì vai trò bị cáo buộc của ông trong việc điều hành mạng lưới lừa đảo tại Madagascar, quốc đảo nằm ngoài khơi châu Phi.

Đáng chú ý, đường dây do Chui Kok Wa đứng đầu sử dụng nhiều công nghệ trực tuyến, trong đó có tiền điện tử, để thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo nhằm vào người Mỹ với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 400.000 USD.

Dưới áp lực từ một số quốc gia, trong đó có Mỹ, chính quyền Campuchia đang mạnh tay trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến.

“Các tổ chức lừa đảo trực tuyến vẫn tiếp tục chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân tại Mỹ”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh trong tuyên bố ngày 5/11.

Ông khẳng định Bộ Tài chính Mỹ quyết tâm xóa bỏ toàn bộ cấu trúc của tổ chức này, từ những người đứng đầu, hệ thống doanh nghiệp cho đến mạng lưới hỗ trợ tài chính giúp chúng duy trì hoạt động và tránh bị xử lý.

Trần Chí bị chính quyền Phnom Penh dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1, vài tháng sau khi Prince Grou bị Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt với cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo. Giới chức Campuchia cho biết Trần Chí nằm trong số ít nhất 6 thủ lĩnh của Prince Group bị bắt giữ. Đồng thời, nhiều tài sản của tập đoàn, bao gồm sòng bạc, tòa nhà và bất động sản khác với tổng giá trị gần 1 tỷ USD bị phong tỏa.

Campuchia đang nổi lên như một trung tâm hoạt động của tổ chức tội phạm chuyên thực hiện những vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến và đầu tư tiền điện tử. Trong những đường dây này, kẻ lừa đảo - một số tự nguyện tham gia nhưng nhiều người khác là nạn nhân của nạn buôn người, đã tìm cách chiếm đoạt tài sản của người dùng Internet trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, trước sức ép từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Trung Quốc, chính quyền Campuchia tuyên bố đang tăng cường biện pháp truy quét và xử lý hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Anh thông tin thêm có 4 cá nhân vừa bị đưa vào danh sách trừng phạt, gồm Khâu Dụng - người thuộc hàng lãnh đạo của Prince Group. Người này bị cáo buộc điều hành nhiều doanh nghiệp tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, đồng thời kiểm soát mạng lưới công ty ở Hong Kong tham gia hoạt động cho vay tiền và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác.

Theo thông tin ban đầu, Khâu Dụng hỗ trợ Prince Group rửa tiền thông qua nhiều dịch vụ cho vay và hoạt động kinh doanh khác, trong đó có lĩnh vực kinh doanh rượu vang.