Mỹ Anh lần đầu kết hợp cùng ca sĩ người Úc Matthew Ifield tại Festival Huế: Màn kết hợp quốc tế được chờ đợi trong tháng 6

Ngày 27/5, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Hot Panda Media chính thức công bố ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA 2026, sáng kiến ngoại giao văn hóa Việt Nam - Úc được chờ đợi nhất trong năm, với điểm nhấn là màn kết hợp lần đầu tiên giữa Mỹ Anh và Matthew Ifield. Chương trình diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 6, đi qua Huế và Hà Nội.

Mỹ Anh không cần giới thiệu nhiều với khán giả trong nước, nhưng dấu ấn quốc tế của cô ngày càng rõ nét hơn. Năm 2025, cô là một trong số ít nghệ sĩ Vpop được mời biểu diễn tại VIVID Sydney và từng góp mặt trong các sự kiện bên lề APEC, đồng hành cùng Chanel trong chiến dịch Cruise tại châu Á. Mỹ Anh thuộc thế hệ nghệ sĩ Việt Nam lớn lên cùng internet: Thẩm mỹ toàn cầu, nhưng căn cốt rất Việt.

Matthew Ifield

Đứng cạnh cô lần này là Matthew Ifield, cái tên chưa nhiều người Việt Nam biết đến nhưng đang nổi lên rất nhanh trong làng nhạc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Anh vừa ký kết hợp đồng với ba hãng đĩa lớn: EMI Music tại Úc, Capitol Records tại Mỹ và Fontana Records tại Anh. Album đầu tay My Favourite Place To Be và tour cháy vé tại Ấn Độ đã đặt nền móng cho tham vọng chinh phục Đông Nam Á của nam nghệ sĩ gốc Á này. Việt Nam là điểm dừng tiếp theo trong hành trình đó.

Hai người, hai câu chuyện khác nhau, nhưng đều là những giọng nói trẻ đang tìm cách định vị mình trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Đó là lý do màn kết hợp này đáng theo dõi hơn nhiều so với một dự án giao lưu ngoại giao thông thường.

ALL EARS 2026 được thiết kế như một hành trình thực sự, không phải chuỗi sự kiện rời rạc.

Ngày 14 và 15/6, Mỹ Anh và Matthew Ifield cùng đứng chung sân khấu tại Festival Huế 2026, một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất Việt Nam, diễn ra tại cố đô được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là lần đầu tiên một chương trình ngoại giao văn hóa nước ngoài hiện diện tại Festival Huế theo hình thức này. Bên cạnh sân khấu, Matthew Ifield còn được đưa đi trải nghiệm Huế theo đúng nghĩa: Kinh thành cổ, các lăng tẩm hoàng gia, phố cổ và cả những góc bình dị trong đời sống người dân xứ Huế.

Mỹ Anh

Ngày 16/6, cả hai chuyển ra Hà Nội để thực hiện một buổi sáng tác nhạc, từ ý tưởng đầu tiên cho đến bản demo hoàn chỉnh, toàn bộ quá trình được ghi lại. Đây là một trong những kỳ vọng cốt lõi mà ban tổ chức đặt ra cho phiên bản 2026: Tạo ra một bài hát được đồng sáng tác bởi một nghệ sĩ Việt Nam và một nghệ sĩ Úc, không phải để thương mại hóa, mà để chứng minh rằng sự hợp tác thực sự là khả thi.

Ngày 17/6, chương trình khép lại bằng buổi Toạ đàm và Biểu diễn tại trường Đại học VinUni, Hà Nội, dành tối đa 150 người tham dự, miễn phí, ưu tiên các bạn trẻ hoạt động trong ngành âm nhạc. Ngoài phần nghe Mỹ Anh và Matthew Ifield trình diễn ở cự ly gần, đây còn là cơ hội để người làm nghề tiếp cận kiến thức thực tế về cách vận hành của ngành công nghiệp âm nhạc Úc, từ chiến lược phát hành độc lập đến quản lý bản quyền, những thứ hiếm khi có trong chương trình đào tạo âm nhạc tại Việt Nam.

ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA khởi động từ năm 2024 tại TP.HCM, và theo ban tổ chức, nhiều nghệ sĩ Việt Nam từng tham gia đã bắt đầu lưu diễn tại Úc và hình thành các hợp tác thực chất sau đó. Phiên bản 2026 mở rộng hơn hẳn: lần đầu tiên có nghệ sĩ Úc đồng hành xuyên suốt cùng nghệ sĩ Việt Nam trong toàn bộ hành trình, thay vì chỉ giao lưu ngắn trong khuôn khổ một sự kiện.