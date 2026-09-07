MXH ồn ào vì mỹ nhân "không là thần cũng là quái vật": Đẹp kinh diễm nhưng lạnh như băng, nhìn muốn né xa 3m

Doctor X vừa tung teaser đầu tiên và ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt, những phân cảnh có sự xuất hiện của nữ chính Kim Ji Won đang được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trong phim, Kim Ji Won vào vai Gye Soo Jung, một bác sĩ phẫu thuật sở hữu kỹ năng thiên tài nhưng cũng là nhân vật mang màu sắc "dark hero" với tính cách lạnh lùng và khó đoán.

SBS mới tung teaser đầu tiên của phim Doctor X do Kim Ji Won đóng chính và đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngay những giây đầu tiên của teaser, Gye Soo Jung đã xuất hiện trong phòng phẫu thuật. Đeo khẩu trang, cô bình thản nhưng dứt khoát tuyên bố: "Tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật", trước khi bước vào cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân. Chỉ một phân cảnh ngắn cũng đủ giúp nhân vật tạo ấn tượng mạnh bởi ánh mắt sắc lạnh, phong thái tự tin và cảm giác gần như không gì có thể khiến cô dao động.

Jang Hee Sook (Lee Jung Eun), người đứng đầu một công ty cung ứng nhân lực y tế, giới thiệu Gye Soo Jung bằng một câu ngắn gọn: "Cô ấy là át chủ bài số một của công ty chúng tôi, bác sĩ phẫu thuật Gye Soo Jung". Bản thân Gye Soo Jung cũng chẳng hề khiêm tốn về năng lực của mình. Đứng trước một bệnh nhân, cô thẳng thừng hỏi: "Quyết định đi. Ông muốn chết sau một tháng hay sau 100 năm?".

Câu thoại phần nào cho thấy sự ngạo nghễ của một bác sĩ thiên tài, đồng thời hé lộ Gye Soo Jung có một phẩm chất tuyệt vời, đó là luôn sẵn sàng cứu người bằng mọi giá.

Cùng lúc đó, teaser liên tục đan xen những nhân vật khác như giám đốc bệnh viện Bu Seung Kwon (Son Hyun Joo), người sở hữu khí chất đầy quyền lực và dường như đang thao túng cục diện bệnh viện, hay Jang Hee Sook với những ánh mắt đầy toan tính. Tất cả báo hiệu những cuộc đối đầu căng thẳng sẽ diễn ra khi Gye Soo Jung xuất hiện.

Đáng chú ý nhất có lẽ là lời nhận xét của bác sĩ thực tập Park Tae Kyung (Kim Woo Seok) sau khi tận mắt chứng kiến Gye Soo Jung phẫu thuật: "Cô ấy giống như một vị thần. Hoặc có lẽ là một con quái vật". Trên mạng xã hội, câu miêu tả của Park Tae Kyung được nhận xét là gần như hoàn hảo với hình tượng mà Kim Ji Won đang thể hiện. Nữ diễn viên mang đến một Gye Soo Jung cực kỳ xinh đẹp nhưng lạnh như băng. Từ ánh mắt, biểu cảm cho tới cách nói chuyện đều toát lên cảm giác sắc bén, khó gần, thậm chí khiến người đối diện chỉ muốn "né xa 3 mét".

Dẫu vậy, nhiều khán giả tin rằng vẻ ngoài gai góc ấy chỉ là một lớp vỏ. Đó cũng là điều khiến Doctor X được chờ đợi sau teaser đầu tiên, khi mà có nhiều câu hỏi gây tò mò đang được đặt ra: Liệu Gye Soo Jung thực sự là người như thế nào, câu chuyện phía sau sự lạnh lùng của cô ra sao và Kim Ji Won sẽ khắc họa một nhân vật "không là thần thì là quái vật" như thế nào trên màn ảnh?