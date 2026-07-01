Tập 19 của Dưới Ô Cửa Sáng Đèn vừa lên sóng tiếp tục khiến mạng xã hội khóc ròng với phân đoạn Diệu (Quỳnh Châu) thông báo chuyện ly hôn với bố và chị gái. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng đủ khiến người xem nghẹn ngào bởi từng câu thoại đều chạm đến cảm xúc.

Mở đầu, Diệu bất ngờ gọi điện hẹn chị gái về nhà bố để ba bố con cùng ngồi nhậu một bữa. Không khí ban đầu vô cùng ấm áp khi ông Đăng vui vẻ khoe mình là ông bố "xịn nhất khu tập thể", "sướng nhất đời" vì có hai cô con gái luôn yêu thương bố. Chị gái Diệu cũng hùa theo, khiến bữa cơm gia đình tưởng như chỉ toàn tiếng cười.

Giữa lúc hai người thân yêu nhất đang ngập tràn trong hạnh phúc, Diệu bất ngờ đứng phắt dậy. Gương mặt cô nghẹn ngào, run rẩy buông một câu thông báo như sét đánh ngang tai: "Nhân đây con thông báo với bố và chị một tin, con ly hôn rồi!".

Thông tin đột ngột khiến ông Đăng và người chị như chết lặng, không ngờ người con gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ lại đang âm thầm gánh chịu một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nỗi thất vọng, bàng hoàng và cả sự xót xa hiện rõ trên gương mặt người cha già. Ông rời bữa ăn bỏ ra một góc nhà ngồi.

Thế nhưng, thay vì trách móc, ông Đăng nhắc lại chuyện ngày hai con gái đi lấy chồng và ra ở riêng. Khi đó, người quen khuyên ông nên bán nhà để về quê sinh sống cho có anh có em. Nhưng nghĩ ngược nghĩ xuôi, ông quyết định ở lại căn nhà cũ để nếu có chuyện, các con vẫn có một ngôi nhà để về, ăn với bố bữa cơm, ngủ một giấc là sẽ bớt bơ vơ đi rất nhiều.

Trước những lời gan ruột của bố, Diệu bật khóc nức nở và liên tục nói lời xin lỗi. Nhưng ông Đăng lắc đầu, ôn tồn vỗ về cô con gái nhỏ: "Con không có lỗi gì mà phải xin. Lấy chồng mình không hạnh phúc là mình thiệt thòi lắm rồi. Nếu có phải xin lỗi thì con cứ xin lỗi bản thân ấy". Ông khuyên con hãy khóc cho đã đời, vì bao lâu nay trước mặt bố, các con luôn cố gồng mình đem khoe niềm vui chứ chưa bao giờ chịu bộc lộ nỗi buồn.

Cảnh phim nhanh chóng tạm đến trái tim và lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Ai cũng hiểu rằng trong một cuộc hôn nhân tan vỡ, dù lý do là gì, người phụ nữ vẫn luôn là người phải chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi. Họ không chỉ đau đớn vì tình cảm đổ vỡ mà còn phải đối mặt với cảm giác thất bại, sự phán xét của người đời và nỗi sợ hãi trở thành gánh nặng cho cha mẹ.

Phân đoạn này cũng thắp lên một thông điệp ấm áp, rằng khi cánh cửa hôn nhân khép lại, thế giới ngoài kia có thể quay lưng, thì gia đình sẽ luôn là bến đỗ bình yên nhất. Vòng tay của người cha, mái nhà xưa chính là tấm lá chắn vững chắc giúp những đứa con tổn thương được chữa lành và có thêm dũng khí để làm lại từ đầu.

Ngay sau khi tập 19 lên sóng, phân đoạn này đã trở nên viral mạnh mẽ trên MXH với hàng triệu lượt xem và tương tác. Diễn xuất quá đỗi chân thật, từ ánh mắt thất thần của người cha do Chí Trung thủ vai cho đến giọt nước mắt nức nở của Quỳnh Châu đã khiến khán giả hoàn toàn bị chinh phục.

Một số bình luận của netizen:

- Mình chưa lập gia đình. Nhưng cứ nghĩ đến khúc này, tự nhiên mọi thứ sụp đổ hết

- Giá mà bố mình vẫn còn sống chắc bố mình cũng sẽ nói như vậy. Chỉ có bố mẹ là người yêu thương con vô điều kiện

- Diệu và ông bố làm mình khóc ướt gối. Cảm động quá

- Sao mình lại khóc to hơn Diệu nhở

- Tình cảm tình thương của cha mẹ là điều chân quý nhất của 1 đời người

- Cùng là phận phụ nữ. Ai xem cảnh này cũng nghẹn ngào cay cay khoe mắt