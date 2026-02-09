MV 'Bống Bống Bang Bang' hơn 600 triệu view bị khai tử

Cộng đồng mạng phát hiện MV Bống Bống Bang Bang của nhóm 365 không còn hiển thị trên YouTube. Khi tìm kiếm đường link cũ từng đạt hơn 630 triệu lượt xem, người dùng chỉ nhận được thông báo nội dung "Video không có sẵn".

Nguyên nhân được xác định không xuất phát từ vấn đề bản quyền hay vi phạm nội dung, mà do kênh đăng tải bản MV gốc 365daband đã bị đóng. Khi kênh không còn tồn tại, toàn bộ video liên quan cũng không thể truy cập.

MV Bống Bống Bang Bang hơn 600 triệu view bất ngờ biến mất trên YouTube.

Hiện tại, trên YouTube chỉ còn một phiên bản khác của Bống Bống Bang Bang được đăng tải trên kênh Yeah1 Music, phát hành cách đây khoảng 9 năm với hơn 42 triệu lượt xem.

Bống Bống Bang Bang được phát hành năm 2016, là ca khúc nằm trong dự án quảng bá cho bộ phim điện ảnh Tấm Cám: Chuyện chưa kể do Ngô Thanh Vân sản xuất. Bài hát do Only C sáng tác, với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện và Lou Hoàng.

Ngay từ khi ra mắt, Bống Bống Bang Bang nhanh chóng gây chú ý nhờ giai điệu vui tươi, tiết tấu rộn ràng, ca từ đơn giản, dễ nhớ. Nội dung bài hát mang màu sắc cổ tích, phù hợp với thiếu nhi. Phần vũ đạo của nhóm 365 trong MV cũng được đánh giá là dễ thương, dễ học theo.

Chỉ sau hơn 6 tháng phát hành, MV đã cán mốc 100 triệu lượt xem - con số rất hiếm ở thị trường nhạc Việt thời điểm đó. Sau nhiều năm, Bống Bống Bang Bang được mệnh danh là bản hit quốc dân, ca khúc “đưa cơm” quen thuộc của nhiều gia đình có con nhỏ khi liên tục được bật đi bật lại trên YouTube.

Ít ai ngờ rằng phía sau thành công vang dội ấy lại là câu chuyện đầy ngẫu nhiên. Ca sĩ Jun Phạm tiết lộ quá trình ra đời Bống Bống Bang Bang diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi nhóm 365 đang rục rịch tính đến chuyện tan rã. Mỗi thành viên đều đã bắt đầu theo đuổi các kế hoạch cá nhân.

Khi nhận demo ca khúc, các thành viên 365 không mấy mặn mà vì cho rằng đây chỉ là bài hát thiếu nhi, không phù hợp với định hướng âm nhạc mà nhóm mong muốn. Cả nhóm chỉ thu âm đúng một lần. Khi nhận phản hồi bản thu chưa ổn từ Ngô Thanh Vân, các thành viên không thu lại mà chỉ đổi tên file thành “Bống Bống Bang Bang 2” rồi gửi lại.

Đến khâu sản xuất MV, nhóm cũng không đặt nhiều kỳ vọng. Thay vì đầu tư tiền tỷ như các sản phẩm trước, Bống Bống Bang Bang chỉ được thực hiện với kinh phí vài chục triệu đồng, tận dụng trang phục và bối cảnh có sẵn từ phim.

Isaac từng chia sẻ nhóm không sở hữu bài hát và không hưởng bất cứ lợi nhuận nào từ lượt xem Bống Bống Bang Bang . Toàn bộ lợi nhuận từ bài hát thuộc về tổ chức khác.