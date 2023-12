Muôn vàn ưu đãi - Trải nghiệm trọn vẹn thể thao đỉnh cao cùng MyTV

Gói dịch vụ thể thao với nhiều ưu đãi hấp dẫn



Ra mắt khán giả năm 2009, MyTV tự hào là dịch vụ truyền hình tương tác tiên phong tại thị trường Việt Nam mang đến một phương thức giải trí truyền hình hoàn toàn mới - Truyền hình theo yêu cầu.

Một số gói dịch vụ dành riêng cho các tín đồ thể thao đang có siêu ưu đãi diễn ra trên MyTV gồm:

Gói Sport

Cho phép bạn xem trên 170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn + chùm 04 kênh K+ (K+SPORT 1, K+SPORT 2, K+CINE, K+ACTION) cùng nhiều kênh truyền hình, phim ảnh và kho nội dung giải trí khổng lồ.

Giá gói Sport:

Gói Sport 30 ngày giá 193.000 đồng

Gói Sport 210 ngày giá 1.158.000 đồng

Gói Sport 450 ngày giá 2.316.000 đồng

Gói cộng thêm K+ (addon)

Cung cấp 4 kênh K+ (K+SPORT 1, K+SPORT 2, K+CINE, K+Action). Gói cước chỉ áp dụng với những khách hàng đang sử dụng gói cước Truyền hình MyTV.

Giá gói: 175.000 đồng/tivi/tháng

Gói cước K+ dành riêng cho app Smartphone: K+ Mobile

Gói cước K+ này mang đến trải nghiệm đỉnh cao khi bạn có thể thưởng thức chùm 04 kênh K+ tín hiệu SD (K+SPORT 1, K+SPORT 2, K+CINE, K+Action) và 120 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn: VTV, VTC, HTV,... và miễn phí kho VoD (có quảng cáo).

Giá gói: 75.000 đồng/tháng

MyTV Sport đem đến trải nghiệm tốt khi xem các chương trình thể thao

Gói dịch vụ thể thao tại MyTV mang đến trải nghiệm hoàn toàn tiện lợi giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ phút giây gay cấn nào của những giải đấu hàng đầu. MyTV cho phép khán giả yêu thích thể thao xem lại các chương trình truyền hình đã phát lên tới 72 giờ. Chức năng tua đi, tua lại, lưu tại điểm dừng, thu nhỏ màn hình, tua nhanh 10s, vuốt màn hình để điều chỉnh âm lượng/ánh sáng và điều khiển Smart TV bằng điện thoại di động…



Bên cạnh đó, MyTV có giao diện mượt mà, khả năng thích ứng dịch vụ đa thiết bị, giao diện mượt mà và tối giản hóa các bước thao tác. Nhờ vậy, bạn sẽ không lo bỏ lỡ bất kỳ phút giây gay cấn nào của những giải đấu hàng đầu.

Trải nghiệm thể thao sôi động ngay tại nhà

Ngoài những cải tiến về công nghệ, MyTV còn sở hữu hệ thống kênh truyền hình thể thao từ trong nước đến quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng với:

170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn + chùm 04 kênh K+ (K+SPORT 1, K+SPORT 2, K+CINE, K+Action).

Chuyên mục thể thao: Highlight, bên lề, VOD tất cả các trận của các sự kiện thể thao hot như: Euro, Nation League,...

Kênh thể thao: ON Sport (HD), ON Football (HD), On Sport, VTVcab 18 - Thể thao Tin tức (HD), ON Golf HD, HTV Thể thao, VTC3 (HD), Outdoor Channel (HD).

Ngoài ra, MyTV còn là điểm đến hấp dẫn với fan thể thao với những chuyên mục cập nhật tin tức liên tục như: Euro - Nations League, Collegiate Indoor Games 2023, Điểm hẹn thể thao, Esport…

Trải nghiệm xem những trận đấu đỉnh cao với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Với MyTV, bạn không chỉ được thưởng thức các kênh thể thao trong nước mà còn cháy hết mình với các chương trình thể thao hấp dẫn quốc tế. Năm 2010, MyTV đã thành công ký kết được hợp đồng bản quyền phát 2010 FIFA World Cup™ từ đó, mang đến những cuộc tranh tài nảy lửa của những đội bóng hàng đầu Thế giới.



Ngoài bóng đá, fan thể thao còn có thể theo dõi các sự kiện thể thao hấp dẫn như võ thuật MMA, bóng chuyền, bóng rổ, võ thuật cổ truyền, Pool,..trên hệ thống truyền hình và ứng dụng MyTV.

Bằng nỗ lực không ngừng trong việc mang đến những trải nghiệm thể thao nói riêng và giải trí tuyệt vời nói chung cho người dùng, MyTV tự hào khi được ghi nhận những giải thưởng danh giá như: "Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2013", "Giải thưởng Sao Khuê 2021", "Giải thưởng Stevie Awards Asia - Pacific 2021" cùng nhiều dấu ấn trong và ngoài nước khác.

Để không bỏ lỡ những sự kiện thể thao cuồng nhiệt và sôi động, hãy đăng ký gói dịch vụ MyTV để thưởng thức các chương trình cuối tuần trên các kênh truyền hình chuyên biệt về thể thao hoặc trực tiếp do MyTV mua bản quyền phát và hàng loạt nội dung giải trí hấp dẫn ngay tại nhà.

Với khẩu hiệu "Những gì bạn muốn", khán giả của MyTV hoàn toàn chủ động lựa chọn những kênh truyền hình yêu thích, cùng thư viện nội dung giải trí đa dạng thuộc mọi thể loại Phim truyện, Thể thao, Âm nhạc, Gameshows,… và những tính năng ưu việt Tua đi, Tua lại, Xem lại các chương trình truyền hình,…

MyTV - Dịch vụ Truyền hình của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tổng đài: 1800 1166 - Di động: 1800 1091

Email: cskh@vnpt.vn

Website: https://mytv.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/mytvcomvn