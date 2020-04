Muôn màu muôn vẻ soái ca shipper thời “Cô Vy” chiều lòng phái đẹp

Thanh xuân có thể không chờ đợi bạn, nhưng anh shipper thì chắc chắn là có

Chuẩn soái ca chính là đây. Dù nắng, dù mưa chỉ cần các chị em gọi là bất kể nơi nào các anh cũng tới, mang đủ tất cả những gì chị em cần. Thèm trà sữa, muốn mua hoa quả nhập khẩu đảm bảo an toàn hay đơn giản hôm nay chị em không muốn nấu nướng và đổi khẩu vị bằng một hàng quán "vạn người mê" thì các anh luôn xuất hiện và "cứu nguy" ngay.

Cùng tham khảo thử một vài phương thức giao hàng cực "bá đạo" được hội chị em chia sẻ trên mạng xã hội và chọn cho mình một phong cách riêng nhé!

Vẫn đảm bảo giao trà sữa cho khách với khoảng cách an toàn, 2 mét

Nhà có thúng có rổ lấy dùng luôn cũng được quá chứ. Thả xuống kéo lên nhanh gọn tiện lợi bí kíp không tiếp xúc là đây.

Đặc biệt nhà cửa rộng khách hàng trên lầu nảy ra ý định nhận hàng bằng cách buộc túi thực phẩm vào thước dây may đồ giúp đảm bảo khoảng cách an toàn đến 5 mét. Vừa tập cơ tay lại cách nhau tốt, tuyệt chiêu này chuẩn nè.

Em ở đâu ở yên một chỗ, chỉ cần thèm ăn có Now lo. Shipper công nghệ với màn giao hàng không thể nào ấn tượng hơn.

Múa may quay cuồng trong bếp tự dưng nổi hứng thèm trà sữa, có gì dùng nấy không ngần ngại dùng vá để nhận hàng.

Cổng nhà quen thuộc cầu nối với tới đồ ăn, được dùng treo đồ ăn treo tòng teng. Vừa thấy chiếc bụng đói chuẩn bị được cho ăn vừa thấy shipper giao hàng chu đáo quá đê.

Anh shipper ở đầu xe… khách hàng ở cuối xe.

CLIP "giao không tiếp xúc": https://youtu.be/lklsAOzlGOY

An toàn của bản thân và gia đình chính là động lực lớn nhất giúp các chị em sáng tạo không ngừng, phối hợp ăn ý cùng shipper, đảm bảo những "chiếc bụng đói" luôn được chiều chuộng trong mọi hoàn cảnh. Điều này chẳng những được Nhà nước và cộng đồng hoan nghênh mà còn được đông đảo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống hưởng ứng nhiệt liệt bằng cách kịp thời tung ra nhiều chính sách, quy trình phù hợp với thời điểm nhạy cảm này.

Hiện nay, dịch vụ Now của Foody Corp chủ động triển khai quy trình "Giao Hàng Không Tiếp Xúc", với sự đồng hành và phối hợp của các quán đối tác và đội ngũ tài xế giao nhận thức ăn. Thiết thực, chủ động và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dùng và đội ngũ nhân viên giao nhận chính là ưu tiên hàng đầu của Foody Corp khi triển khai quy trình "Giao Hàng Không Tiếp Xúc".

Đội ngũ tài xế Now, chủ động thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch cơ bản như: Thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và vệ sinh túi giao hàng trong suốt thời gian làm việc giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối khi nhận và giao hàng cho người dùng. Các đối tác nhà hàng, quán ăn phối hợp chặt chẽ cùng với tài xế Now triển khai nghiêm túc quy trình "Giao Hàng Không Tiếp Xúc". Với cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh bằng quy trình Nhận hàng không tiếp xúc.

Bên cạnh đó, quy trình "Giao Hàng Không Tiếp Xúc" đồng thời yêu cầu tài xế Now chủ động trao đổi qua điện thoại hoặc chat trên hệ thống với khách hàng về phương thức thanh toán. Đối với khách hàng chọn thanh toán online, tài xế Now sẽ thoả thuận với khách vị trí nhận hàng phù hợp, vừa thuận tiện cho khách đến lấy vừa đảm bảo thực hiện nghiêm túc "Giao Hàng Không Tiếp Xúc" giúp an toàn tuyệt đối cho cả hai bên. Đối với khách thanh toán bằng tiền mặt, tài xế sẽ thông báo khách hàng chuẩn bị sẵn số tiền nhằm hạn chế tối đa thời gian tiếp xúc giữa tài xế Now và khách hàng, đồng thời trao đổi về vị trí đặt hàng giúp khách hàng thuận tiện, nhanh toán và an toàn khi nhận được hàng.