Muôn kiểu làm mới cảm hứng cùng TV LG

Là đại diện tiêu biểu nằm trong bộ sưu tập Objet Collection hội tụ các sản phẩm hiện đại, cao cấp và thời trang của LG, dòng TV LG Posé vượt xa giá trị của một thiết bị điện tử khi được nâng tầm thành một tác phẩm nghệ thuật. Vẻ đẹp ấy đến từ thiết kế, cách tạo hình cũng như chất liệu và chất lượng hoàn thiện.



Cũng chính sự độc đáo ấy mà LG Posé đã nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá như giải Vàng tại IDEA 2022, Best of the best của Red Dot Design Award. Sản phẩm độc đáo này cũng lọt vào "mắt xanh" của những người nổi tiếng như Nhà thơ Nhược Lạc, Alex Fox - Giám đốc sáng tạo của tạp chí L’Officiel Vietnam hay Minh Ngọc Nguyễn (Daily Meng).

Hãy cùng LG Posé làm mới ngôi nhà, khơi dậy cảm hứng với gợi ý từ những người nổi tiếng nhé.

Điểm nhấn đầy cảm hứng cho phòng khách

TV từ lâu đã trở thành tâm điểm của phòng khách mỗi khi đón tiếp những người bạn tới nhà, là nơi kết nối các thành viên trong gia đình. Nhưng cũng chính vì sự quen thuộc theo kiểu nhà-nào-cũng-có nên món đồ này trở nên đơn điệu. Vậy làm thế nào để "phá băng" điều ấy?

Alex Fox đã chọn LG Posé kết hợp cùng chân đế để chiếc TV trở thành một khung tranh nghệ thuật, không chỉ đảm bảo về công năng mà còn gia tăng giá trị thẩm mỹ. Hơn thế, Giám đốc sáng tạo của tạp chí L’Officiel Vietnam còn bày trí những chiếc đĩa than hay các tấm ảnh yêu thích ở phía sau TV để làm nổi bật cá tính "độc bản" của một người làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Để làm được điều này, LG Posé phải khác lạ so với phần còn lại của thế giới TV phổ thông, bởi sản phẩm này được nhà sản xuất làm đẹp ở cả mặt sau. Toàn bộ các cổng kết nối được che đi bởi phần nắp đậy, dây nguồn ẩn khéo léo theo chân đế. Đây cũng là lý do người từng giữ vị trí Visual Consultant của Starbucks Vietnam như Minh Ngọc Nguyễn chọn cách đặt LG Posé ở giữa phòng khách.

Trong khi đó, Nhược Lạc - tác giả của những bài thơ êm dịu tựa mây cũng lựa chọn LG Posé cho ngôi nhà của mình. Nhẹ nhàng trong từng câu chữ nên phòng khách của nhà thơ này cũng mộc mạc theo phong cách Wabi Sabi. LG Posé nổi bật giữa không gian tinh tế nhờ tone màu be dịu nhẹ và chất liệu vải ấm cúng, gần gũi. Mẫu TV cũng trở thành nơi lưu dấu những nốt thăng trong sự nghiệp của Nhược Lạc với những tập thơ, cuốn sách được đặt phía sau nhờ sự độc đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất mà LG thổi hồn vào Posé.

Thổi bùng cảm hứng không gian bếp ấm cúng

Nếu từng một lần đến nhà hàng chay như Ưu Đàm Chay, Sadhu Chay hay nhà hàng Nhật Masu Japanese chắc hẳn bạn sẽ vô cùng ấn tượng với không gian thẩm mỹ và độc đáo của nơi đây. Ở đó đều có dấu ấn của Daily Meng trong vài trò Concept & Branding Creator. Và căn bếp trong ngôi nhà của Minh Ngọc Nguyễn cũng để lại rất nhiều cảm xúc như vậy.

Sự tinh tế của LG Posé đã tô điểm cho không gian ấy bất kể lúc nào bởi khi không xem thì màn hình sẽ hiển thị các tác phẩm nghệ thuật nhờ tính năng Gallery Mode, qua đó phá vỡ sự đơn điệu của một thiết bị điện tử truyền thống.

Đương nhiên, LG Posé sinh ra không phải chỉ để "tĩnh lặng" như vậy. Mẫu TV đến từ thương hiệu TV OLED bán chạy số 1 thế giới mang đến chất lượng hình ảnh rực rỡ nhờ độ sáng cao hơn 20% với tấm nền OLED thế hệ mới. Không gian trở nên ấm cúng hơn khi âm thanh lan tỏa đa chiều thông qua công nghệ AI Sound Pro mang tới hiệu năng như một hệ thống loa 7.1.2 kênh.

Kết nối cảm xúc, khơi dậy hứng khởi cho cả gia đình

Ngôi nhà của Nhược Lạc với LG Posé hòa hợp như thể sinh ra là dành cho nhau. Sự mộc mạc ấy không phải đánh đổi bằng cách giảm đi sự tiện nghi mà thậm chí trải nghiệm còn trở nên tuyệt vời hơn nữa thông qua những công nghệ hàng đầu mà LG tích hợp.

Với tấm nền OLED thế hệ mới, góc nhìn trên LG Posé được mở rộng mà ở đó mọi thành viên trong nhà đều có thể cùng tận hưởng hình ảnh sống động, sắc nét dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào. Sự tinh tế trong hình thức cũng được "thổi" cả vào bên trong khi TV của LG vô cùng thân thiện và dễ dùng nhờ hệ điều hành WebOS 6.0 thân thiện, đặc biệt khi kết hợp cùng "chuột bay" Magic Remote.

Niềm hứng khởi của cả gia đình sẽ được khơi dậy thông qua việc chơi game cùng nhau thông qua màn hình của LG Posé, hay khi giải trí với kho nội dung khổng lồ từ YouTube, Netflix, FPT Play, Galaxy Pay hay TV 360… Tất cả được hội tụ trên LG Posé - hơn cả một chiếc TV - đó là phong cách sống.