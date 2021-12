Muốn giảm cân, phụ nữ nên ăn 3 món này để "chặn" cơn thèm ngọt, món cuối nhà nào cũng có nhưng vẫn chưa dùng đúng cách

Chuyện thèm đồ ngọt là một thử thách với hầu hết chúng ta, nếu ăn nhiều thì béo phì, còn ăn ít thì lại đói bụng không sao tập trung được. Theo các chuyên gia, thực phẩm ngọt sẽ kích thích não giải phóng serotonin và endorphin, khiến chúng ta cảm thấy thiếu hụt năng lượng và thèm ăn món gì ngọt để bù lại.

Ăn ngọt quá nhiều có thể dẫn đến nhiều bệnh tật nguy hiểm, nhất là béo phì.

Cũng chính vì lý do này mà hễ cứ "dấn thân" vào đồ ngọt thì không thể dứt ra được, dẫu biết ăn nhiều thì có tác động tiêu cực. Theo Laura Burak – chuyên gia dinh dưỡng kiêm người sáng lập trang web sức khỏe lauraburak, những lúc này, chị em nên lựa chọn các món giảm cơn thèm đồ ngọt như sau, đặc biệt là không gây béo phì và hỗ trợ giảm cân.

Những thực phẩm chặn đứng cơn thèm ngọt, giúp giảm cân

1. Trái cây

Nếu bạn là người thèm đồ ngọt vào một thời điểm nào đó trong ngày, hãy tự chuẩn bị sẵn trái cây để thay thế cho những món nhiều đường. Chất ngọt trong trái cây rất an toàn với sức khỏe, nếu ăn điều độ thì không hề gây béo phì. Chưa kể chúng cũng giàu chất xơ tạo cảm giác no lâu, giúp bạn hạn chế nạp thêm calo vào người và giảm cân an toàn.

Ăn trái cây là cách tốt nhất để chặn cơn thèm ngọt, hạn chế ăn vặt.

Bên cạnh đó, các loại trái cây đều có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, giúp đẩy lùi lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Nếu thèm ngọt quá thì có thể ăn trái cây có lượng đường cao hơn một chút, chẳng hạn như xoài, nhãn và nho.

2. Các loại hạt

Các loại hạt có nhiều chất xơ, protein tốt và cả chất béo lành mạnh. Chúng được sử dụng trong tất cả các chế độ ăn, từ ăn kiêng cho đến ăn chay đều có đủ. Các loại hạt có chứa nhiều chất béo nhưng là các chất béo lành mạnh, tốt cho sức khỏe tổng thể chứ không hề gây béo phì.

Các loại hạt như hạt óc chó rất ngon, rẻ mà lại không hề gây béo.

Thêm vào đó, các loại hạt còn giàu protein thực vật giúp tăng cơ – giảm mỡ mà những người ăn kiêng ưa chuộng. Một số loại hạt bạn nên ăn nhiều có thể kể đến như: Hạnh nhân, hạt điều, hạt óc chó, quả hạch, đậu phộng… Bạn nên tự mua về chế biến để an toàn hơn, hoặc nếu mua ngoài thì lựa những loại ít đường, ít muối.

3. Sữa chua

Có lẽ sữa chua là thứ mà tủ lạnh nhà nào cũng có, ai cũng ăn 1-2 hộp hàng ngày. Chúng là món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều protein và giàu canxi, giúp cơ thể no lâu và giảm cảm giác thèm ăn.

Theo một nghiên cứu chuyên sâu về sữa chua được công bố năm 2005, người tình nguyện được chia thành 2 nhóm: Nhóm đầu tiên ăn 3 phần sữa chua mỗi ngày, nhóm thứ hai không ăn sữa chua. Kết quả cho thấy thật đáng kinh ngạc, nhóm 1 đã giảm 22% lượng calo và 81% lượng chất béo trong dạ dày so với nhóm 2.

Dù sữa chua tốt là thế nhưng rất nhiều người đang dùng sai cách, thèm lúc nào ăn lúc đó. Để tận dụng hoàn toàn hiệu quả của sữa chua, bạn nên trộn với trái cây và ăn khi bụng đói để hạn chế ăn vặt. Ngoài ra, bạn hãy ăn sữa chua sau bữa cơm khoảng 1-2 giờ để giúp các lợi khuẩn hoạt động tối ưu nhất.

Ăn sữa chua trái cây vừa giúp no lâu, vừa ngăn cơn thèm ngọt và giảm cân nhanh.

Ngoài 3 món trên, chị em có thể áp dụng thêm những cách sau để giảm cảm giác thèm ăn

- Ăn nhiều thực phẩm chứa protein hơn vì chúng có thể tạo cảm giác no lâu, nhờ đó bớt cảm giác thèm đồ ngọt.

- Không nên nhịn ăn để giảm cân vì sẽ gây thèm ăn nhiều hơn. Thay vào đó, bạn hãy lên kế hoạch để dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào.

- Cần hạn chế để bản thân stress quá lâu, đây là nguyên nhân khiến bạn thèm ăn nhiều hơn để giải tỏa áp lực.

- Ngủ đủ giấc 7-9 tiếng mỗi đêm để cân bằng nội tiết tố, giảm cảm giác thèm ăn.

- Khi dùng bữa thì cần tập trung vào ăn, không xem TV hay dùng smartphone vì sẽ làm bạn ăn nhiều hơn trong vô thức.

Theo Eatthis, Healthline