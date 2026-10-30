Điều kiện nhận chiếc siêu xe Lamborghini 30 tỷ đồng của Cường Đô-la

Tại sự kiện giới thiệu dự án Solina Luxury Apartments của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô-la) ngày 30/10, chiếc Lamborghini Temerario được đưa ra làm giải thưởng bốc thăm với giá trị công bố 30 tỷ đồng.

Theo thông tin từ dự án, để có cơ hội nhận xe, khách hàng cần mua căn hộ tại dự án, tham gia chương trình bốc thăm và chờ dự án đạt tỷ lệ bán hàng 90%.

Chiếc Lamborghini là phần thưởng cho khách hàng mua nhà. Ảnh: MXH

Solina Luxury Apartments là tên thương mại của Khu khách sạn nghỉ dưỡng Đại Dương (C-Ocean View), tọa lạc tại phường Rạch Dừa, TP.HCM, thuộc khu vực Vũng Tàu trước đây. Dự án có diện tích khoảng 11.893 m2, được quy hoạch gồm một khối khách sạn cao 26 tầng với khoảng 264 phòng và một khối căn hộ du lịch cao 37 tầng với khoảng 650 căn.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường xuất hiện trong sự kiện với hình nền là chiếc Lamborghini phía sau. Ảnh: FBNV

Ngoài giải thưởng dành cho khách hàng, sự kiện còn công bố cơ cấu thưởng riêng cho đội ngũ kinh doanh, gồm 2 chiếc BMW 320i, 10 xe Vespa, 20 iPhone Duo và 50 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Đội ngũ bán hàng cũng có giải thưởng là xe sang. Ảnh: MXH

Chiếc Lamborghini Temerario của Cường Đô-la có gì đặc biệt?

Ngày 5/9/2026, anh Nguyễn Quốc Cường đăng tải video ghi lại quá trình khui công chiếc Lamborghini Temerario màu vàng. Đây là chiếc Temerario đầu tiên được ghi nhận xuất hiện tại Việt Nam, khoảng 2 năm sau khi mẫu siêu xe này ra mắt toàn cầu.

Trong đoạn video được chia sẻ, chiếc xe vẫn nằm trên sàn vận chuyển chuyên dụng, cố định bằng dây chằng. Ngoại thất sơn vàng nổi bật, trong khi bộ mâm được bọc kín để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Xe cũng chưa được lắp biển số.

Cường Đô-la ‘khoe’ Lamborghini Temerario đầu tiên về Việt Nam

Ngay từ bài đăng đầu tiên, doanh nhân này đã tiết lộ chiếc xe không dành cho garage cá nhân mà sẽ trở thành phần quà cho một khách hàng mua nhà tại dự án bất động sản của C-Holdings.

Lamborghini Temerario được giới thiệu lần đầu vào tháng 8/2024, thay thế dòng Huracán trong danh mục sản phẩm của thương hiệu Italy. Tại Việt Nam, xe có giá khởi điểm 26,752 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn và chi phí đăng ký biển số.

Đây là siêu xe kế nhiệm Huracán trước đây. Ảnh: Boulevard

Mẫu siêu xe này sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp 3 mô-tơ điện, cho tổng công suất 907 mã lực. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây, tốc độ tối đa 343 km/h. Đáng chú ý, động cơ V8 có khả năng đạt vòng tua tối đa 10.000 vòng/phút.

So với Huracán sử dụng động cơ V10 hút khí tự nhiên, Temerario đánh dấu bước chuyển sang hệ truyền động hybrid của Lamborghini. Đây cũng là mẫu xe hoàn thiện dải sản phẩm điện khí hóa của hãng, bên cạnh Revuelto và Urus SE.