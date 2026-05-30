Muốn đăng quang Miss Grand, đây là 4 nhân vật cực chiến Hương Giang phải "đánh bại"!

Chỉ còn vài giờ nữa, đêm Chung kết Miss Grand International All Stars 2026 sẽ chính thức diễn ra. Sau hàng loạt phần thi quan trọng như mặt mộc, dạ hội và bikini, cục diện cuộc đua đang dần lộ diện với những ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vương miện. Trong đó, Hương Giang vẫn là niềm hy vọng lớn của fan sắc đẹp Việt. Tuy nhiên, để chạm tay tới ngôi vị cao nhất, đại diện Việt Nam sẽ phải vượt qua hàng loạt đối thủ cực mạnh đang được đánh giá cao hơn trên bảng điểm và các chuyên trang sắc đẹp.

Vanessa Pulgarín (Colombia) - Ứng viên số 1 cho vương miện

Vanessa Pulgarín hiện được xem là cái tên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu. Sau các phần thi bán kết, đại diện Colombia đang dẫn đầu bảng điểm tổng hợp của ban giám khảo và liên tục xuất hiện trong top dự đoán của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

Vanessa năm nay 35 tuổi, cao 1m78, là người mẫu nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn tại Colombia với hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp có kỹ năng catwalk chuyên nghiệp, thần thái sắc sảo và khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng.

Trước khi đến với Miss Grand All Stars, Vanessa từng giành ngôi Á hậu 1 cuộc thi Senorita Colombia, đại diện quốc gia thi Miss International 2017 và lọt Top 12 Miss Universe 2025. Với bề dày kinh nghiệm cùng phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi, cô đang là "chướng ngại vật" lớn nhất với mọi đối thủ, bao gồm cả Hương Giang.

Maria Faith Porter (Ghana) - Á hậu Miss Grand trở lại để phục thù

Maria Faith Porter cũng là cái tên được đánh giá rất cao tại mùa giải năm nay. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Faith còn là nghệ sĩ biểu diễn có sức ảnh hưởng tại Ghana. Người đẹp 27 tuổi từng biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc với tổng lượt nghe vượt mốc một triệu. Cô cũng là người sáng lập nhóm nhạc acappella Frequency nổi tiếng tại quê nhà.

Đáng chú ý, Faith không phải gương mặt xa lạ với Miss Grand. Năm 2025, cô từng đại diện Ghana tham dự Miss Grand International và giành ngôi Á hậu 3. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng trình diễn sân khấu giúp đại diện Ghana luôn nằm trong nhóm ứng viên nặng ký nhất.

Suheyn Cipriani (Peru) - Mỹ nhân sở hữu "hồ sơ chiến đấu" đáng gờm

Suheyn Cipriani là một trong những đại diện nổi bật nhất khu vực Mỹ Latinh. Người đẹp 30 tuổi hiện là người mẫu, MC truyền hình và đang theo học ngành Tâm lý học. Cô bắt đầu sự nghiệp từ cuộc thi Elite Model Look Peru năm 2014 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làng sắc đẹp.

Suheyn từng đăng quang Miss Eco International 2019 tại Ai Cập và sau đó tiếp tục chinh chiến ở nhiều đấu trường lớn. Năm 2023, cô giành ngôi Á hậu 1 Miss Universe Peru.

Điểm mạnh của đại diện Peru là sắc vóc nóng bỏng, kỹ năng trình diễn sân khấu giàu năng lượng cùng phong cách thi đấu rất "Miss Grand". Đây cũng là đối thủ được nhiều chuyên trang xếp trong nhóm có khả năng tiến sâu nhất tại cuộc thi năm nay.

Mariana Bečková (Cộng hòa Czech) - Hoa hậu học thức với thành tích quốc tế nổi bật

Mariana Bečková hiện đang nằm trong nhóm dẫn đầu bảng điểm tổng hợp và được xem là một trong những "dark horse" đáng gờm nhất mùa giải. Người đẹp 27 tuổi sở hữu chiều cao 1m82 cùng nền tảng học vấn ấn tượng. Mariana có bằng cử nhân Tâm lý học và hiện đang theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Charles ở Prague với chuyên ngành hành vi con người và phát triển tâm lý.

Ngoài học vấn nổi bật, cô còn hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và có khả năng ca hát, khiêu vũ, yoga. Mariana từng giành danh hiệu Á hậu 5 Miss Grand International 2022 nên không hề xa lạ với sân chơi này.

Hương Giang vẫn còn cơ hội tạo bất ngờ

Dù hiện chỉ đứng thứ 17 trên bảng điểm tổng hợp sau hai đêm bán kết, Hương Giang vẫn được đánh giá là một trong những thí sinh có khả năng tạo đột biến ở đêm Chung kết. Ưu thế của đại diện Việt Nam nằm ở kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khả năng làm chủ sân khấu, phong thái tự tin và lượng người hâm mộ đông đảo. Hương Giang cũng là một trong số ít thí sinh duy trì phong độ khá ổn định qua các phần thi mặt mộc, dạ hội và bikini.

Hương Giang sở hữu khá nhiều lợi thế tại Miss Grand All Stars năm nay. Điểm mạnh dễ nhận thấy nhất là kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng làm chủ sân khấu. Hương Giang có phong thái tự tin, thần thái ổn định, biết cách tương tác với máy quay và luôn giữ được năng lượng tốt trong các phần trình diễn. Đại diện Việt Nam cũng được đánh giá cao ở kỹ năng catwalk, đặc biệt là khả năng tạo điểm nhấn bằng biểu cảm và những cú xoay người, tạo dáng đúng thời điểm. Ngoài ra, cô còn có lợi thế về truyền thông khi nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả Việt Nam.

Tuy nhiên, Hương Giang cũng tồn tại một số hạn chế khiến cô chưa thực sự bứt lên nhóm dẫn đầu. So với các đại diện như Colombia hay Peru, hình thể của Hương Giang chưa phải nổi bật nhất cuộc thi. Một số đối thủ sở hữu chiều cao vượt trội, đường cong nóng bỏng và phong cách trình diễn mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, Miss Grand vốn là sân chơi đề cao sự bùng nổ, quyết liệt và khả năng tạo khoảnh khắc "viral" trên sân khấu, trong khi Hương Giang lại thiên về sự an toàn, chỉn chu và kiểm soát cảm xúc. Chính điều này giúp cô ít mắc lỗi nhưng đôi khi lại chưa tạo được cảm giác áp đảo hoàn toàn trước những đối thủ đang có phong độ rất cao.

Dù vậy, khoảng cách giữa Hương Giang và nhóm ứng viên hàng đầu không phải quá lớn. Với kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu và khả năng giữ phong độ ổn định, đại diện Việt Nam vẫn được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ nếu bùng nổ đúng thời điểm trong đêm Chung kết. Đây cũng là lợi thế mà không phải thí sinh nào trong Top đầu hiện tại cũng có được.

Nếu muốn chạm tay đến chiếc vương miện Miss Grand All Stars, Hương Giang sẽ phải tạo ra màn bứt phá thực sự trước dàn đối thủ được đánh giá cao hơn cả về điểm số lẫn thành tích quốc tế. Cuộc đua năm nay được xem là một trong những mùa giải khốc liệt nhất của Miss Grand khi hầu hết thí sinh đều là những cựu hoa hậu, á hậu dày dạn kinh nghiệm.

