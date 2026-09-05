Lan ý là loại cây cảnh trong nhà được nhiều người yêu thích nhờ tán lá xanh mướt và những bông hoa trắng nổi bật. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng cây vẫn ra lá đều nhưng rất ít hoa, thậm chí nhiều tháng không thấy một bông nào.

Tờ Express thông tin, một người yêu cây tên Helen Stevens đã chia sẻ trong nhóm Flower Lovers rằng cây lan ý của cô đã duy trì việc ra hoa trong suốt 3 năm. Trong bức ảnh cô đăng tải trong nhóm, cây có tới 5 bông hoa trắng khỏe mạnh cùng lúc.

Khi nhiều thành viên hỏi bí quyết, Helen cho biết điều cô duy trì đều đặn lại rất đơn giản: ngâm cả chậu cây lan ý trong một khay nước mỗi tuần.

Cô chia sẻ: “Tôi tưới cây mỗi tuần, nhưng cho cây hút nước từ đáy chậu trong 10 phút”.

Vì sao nên ngâm cả chậu cây lan ý vào khay nước?

Nhiều người trồng cây lan ý xanh tốt nhưng cây mãi không ra hoa (Ảnh: Gardening Know How)

Lan ý thích đất duy trì độ ẩm nhưng không chịu được tình trạng sũng nước kéo dài. Vì vậy, tưới quá nhiều từ trên xuống có thể khiến đất luôn ướt, trong khi tưới quá ít lại khiến một số phần của bộ rễ không nhận đủ nước.

Phương pháp ngâm cả chậu cây vào khay nước lớn giúp nước từ từ thấm qua các lỗ thoát nước ở đáy chậu và lan vào đất, giúp cây hút nước từ dưới lên. Nhờ đó, bộ rễ của cây có cơ hội hút nước đồng đều hơn.

Cách làm cũng không phức tạp:

Đổ nước sạch vào khay đựng bên dưới chậu, sao cho nước tiếp xúc với phần đất qua đáy chậu. Mực nước có thể lên khoảng nửa chiều cao của chậu nhưng không được tràn vào từ phía trên.

Để chậu cây trong khay nước khoảng 10 phút.

Khi hết thời gian, kiểm tra xem đất đã đủ ẩm hay chưa. Nếu đất đã ẩm đều, cần đổ bỏ phần nước còn thừa trong khay và để chậu thoát nước hoàn toàn. Nếu đất vẫn còn khô, có thể bổ sung thêm một chút nước.

Đừng mặc định tuần nào cũng phải tưới

Cây lan ý với những bông hoa trắng nổi bật (Ảnh: Gardener's Path)

Dù Helen duy trì thói quen tưới mỗi tuần, nhưng cô cũng lưu ý một điểm quan trọng: cần kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới, thay vì máy móc áp dụng lịch tưới này cố định.

Có thể dùng ngón tay kiểm tra lớp đất ở độ sâu khoảng 2,5 cm. Nếu phần đất này đã khô, đó là lúc cây cần được bổ sung nước. Ngược lại, nếu đất vẫn còn ẩm, chưa cần tưới thêm. Điều này đặc biệt quan trọng với lan ý vì cây cần độ ẩm ổn định nhưng lại không thích rễ bị ngâm trong nước quá lâu.

Kinh nghiệm của Helen cho thấy cách cho cây hút nước từ đáy chậu có thể giúp duy trì điều kiện ẩm phù hợp cho cây lan ý. Tuy nhiên, việc cây ra hoa còn phụ thuộc vào tình trạng của từng cây và điều kiện chăm sóc.

Vì vậy, không nên hiểu rằng cứ ngâm chậu 10 phút mỗi tuần là lan ý chắc chắn sẽ nở hoa liên tục. Điểm đáng học hỏi ở đây là cách kiểm soát lượng nước và giúp bộ rễ được làm ẩm đồng đều, thay vì tưới thật nhiều với mong muốn cây phát triển nhanh hơn.

Với những chậu lan ý đang xanh tốt nhưng khó ra hoa, thay đổi cách tưới có thể là một bước đơn giản đáng thử. Chỉ mất khoảng 10 phút, nhưng quan trọng hơn cả là quan sát đất trước khi tưới và không để cây rơi vào tình trạng úng nước.

Ngoài việc đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây, để cây ra hoa liên tục, bạn cũng cần đặt cây ở nơi có ánh sáng dịu nhẹ và bổ sung dinh dưỡng đều đặn.

Lam Chi

Nguồn: Express