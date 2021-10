Mừng sinh nhật 1 tuổi, Shopee Premium ưu đãi đặc biệt trong ngày 10.10

10.10 Siêu Sale Chính Hãng sắp tới trên Shopee là cơ hội "có một không hai" dành cho các tín đồ yêu thích hàng hiệu. Trong số đó, nổi bật là chương trình ưu đãi hàng hiệu cao cấp lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp kỷ niệm 1 năm ra mắt Shopee Premium, kéo dài từ nay đến hết ngày 10.10. Người dùng sẽ có cơ hội sở hữu loạt voucher độc quyền đến 500.000 đồng, mua 1 tặng 1 trong khung giờ vàng 0H - 2H và loạt quà tặng trị giá đến 100 triệu đồng cho đơn hàng cao nhất mỗi ngày từ các thương hiệu uy tín như Su:m37, SkinCeuticals, Shiseido, Sulwhasoo, OHUI, Furla.

Còn bây giờ hãy cùng tham khảo các số sản phẩm đẳng cấp đang được ưu đãi hấp dẫn tại các gian hàng chính hãng trên Shopee Premium nhé!

Tinh chất chống lão hóa Su:m37 8-Miracle Power Essence

Các sản phẩm tinh chất chống lão hóa từ nhà Su:m37 luôn được giới làm đẹp ưu ái gọi với cái tên "nước thần". Đặc biệt trong số đó là siêu tinh chất chống lão hóa đa tác động Su:m37 8-Miracle Power Essence với các thành phần chuyên sâu giúp đẩy lùi 8 dấu hiệu lão hóa tiêu biểu, không gây kích ứng và phù hợp với mọi làn da.

Mua tinh chất chống lão hóa Su:m37 8-Miracle Power Essence ngay trong hôm nay để nhận bộ sản phẩm kit trị giá đến hơn 2 triệu đồng.

Tinh chất Vitamin C Skinceuticals C E Ferulic

Với công năng chống oxy hóa cùng khả năng phục hồi làn da ấn tượng, tinh chất Vitamin C Skinceuticals C E Ferulic đã làm khuynh đảo giới chăm da khi vừa mới ra mắt. Sản phẩm được khuyên dùng vào mỗi buổi sáng trước kem chống nắng để tăng khả năng bảo vệ làn da trước tác hại của tia UV. Đặc biệt, khi mua tinh chất Vitamin C Skinceuticals C E Ferulic vào ngày mai 8.10, bạn sẽ có cơ hội nhận thêm phiên bản 15ml trị giá 1.925.00 đồng.

Bỏ sẵn vào giỏ hàng tinh chất Vitamin C Skinceuticals C E Ferulic hôm nay để nhận được phần quà trị giá gần 2 triệu đồng trong ngày mai.

Kem dưỡng da Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream Enriched

Nếu da bạn đang "than khóc" vì tình trạng lão hóa, hãy thử trải nghiệm Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream Enriched. Với công nghệ độc quyền ReNeura Technology+™, sản phẩm có khả năng làm căng đầy những nếp nhăn và vết chân chim, mang đến làn da sáng khỏe, đầy đặn và tràn ngập sức sống.

Khi mua kem dưỡng da Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream Enriched, bạn sẽ có hội nhận về 7 món quà tặng trị giá lên đến 2.370.000 đồng.

Son thỏi OHUI The First Geniture Lipstick

Bên cạnh các sản phẩm chăm sóc da, Shopee Premium cũng mang đến các ưu đãi kèm quà tặng ấn tượng cho các dòng mỹ phẩm trang điểm. Nổi bật là son thỏi OHUI The First Geniture Lipstick với màu sắc trẻ trung cùng khả năng dưỡng ẩm, bền màu hiện được nhiều chị em tìm kiếm. Quan trọng hơn, hãy mua hàng trong hôm nay để nhận ngay ưu đãi mua 1 tặng 1 đầy giá trị!

Sở hữu hai thỏi OHUI The First Geniture Lipstick với giá chỉ 950.000 đồng có thể coi là deal "hời" nhất khi mua sắm với Shopee Premium trong hôm nay.

Túi FURLA Metropolis Mini Crossbody Round Vitello New Calf

Túi xách được biết đến như "vật bất ly thân" và là sản phẩm làm điệu chính hiệu cho phần lớn nữ giới. Mang kiểu dáng nữ tính cùng màu sắc sang trọng, túi FURLA Metropolis Mini Crossbody Round Vitello New Calf là lựa chọn "không thể bỏ qua" cho hội chị em, phù hợp trong mọi môi trường hoạt động từ văn phòng đến sự kiện.

Túi FURLA Metropolis Mini Crossbody Round Vitello New Calf hiện được ưu đãi còn 8.400.000 đồng đi kèm quà tặng xinh xắn trị giá 2.600.000 đồng.

Đừng ngần ngại tận hưởng những trải nghiệm cao cấp chỉ có tại Shopee Premium trong dịp sinh nhật đặc biệt này. Người dùng hoàn toàn an tâm mua sắm vì toàn bộ sản phẩm trên Shopee Premium đều được bảo chứng chất lượng và phân phối độc quyền bởi các thương hiệu. Thỏa thích cơn nghiện hàng hiệu khi mua sắm ngay hôm nay tại Shopee Premium vì cứ mua sắm là chắc chắn nhận ngay quà tặng.

Thông tin ưu đãi:

100 Khách hàng may mắn tham gia trả lời đủ và đúng 15 câu đố từ chương trình "Giải đố thời trang, nhận voucher 20.000 đồng", sẽ có cơ hội nhận ngẫu nhiên 01 voucher giảm 20.000 đồng (đơn từ 0đ) khi mua hàng từ 01 trong 12 thương hiệu tài trợ tại Tuần lễ Thời trang trên Shopee. Tham gia ngay: https://shopee.vn/m/sieu-sale-nganh-hang#eb.

Cũng trong tháng 10 này, Shopee "lì xì" bạn mới đến 250.000 đồng để tha hồ mua sắm với thể lệ cực kỳ đơn giản. Chỉ cần bạn chưa từng mua hàng trên Shopee, nhanh tay hoàn tất điền đầy đủ thông tin theo mẫu, thiết lập ví ShopeePay trên Shopee và hoàn tất liên kết ngân hàng để thực hiện giao dịch, bạn sẽ có cơ hội nhận 100.000 đồng vào ví ShopeePay cùng voucher ShopeePay trị giá 100.000 đồng cho đơn từ 0 đồng khi lần đầu thanh toán đơn hàng Shopee bằng ShopeePay, cũng như voucher 50.000 đồng cho đơn đầu tiên thanh toán bằng thẻ VISA. Mỗi ngày sẽ có 5.000 khách hàng đầu tiên nhận combo ưu đãi đến 250.000 đồng này. Thể lệ chi tiết xem tại https://shopee.vn/m/sieu-mien-phi#250k.