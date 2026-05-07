Mừng Ngày của Mẹ, chọn quà công nghệ tốt nhất cho người yêu thương nhất

Giữa mẹ và con cái luôn tồn tại một "nghịch lý yêu thương". Trong khi mẹ luôn ưu tiên những lựa chọn tiết kiệm để dành ngân sách cho gia đình, thì con cái lại luôn muốn dành những điều tốt nhất cho đấng sinh thành. Một món quà ý nghĩa cho mẹ chắc chắn không chỉ dừng ở giá trị lớn hay vẻ ngoài lộng lẫy, mà còn ở cách nó đồng hành trong từng khoảnh khắc, biến cuộc sống của mẹ trở nên dễ dàng, thoải mái hơn.

Những thiết bị công nghệ như Galaxy S26 Ultra đang làm điều này tốt hơn bao giờ hết. Là vật bất ly thân hàng ngày của mẹ, chiếc điện thoại mạnh mẽ này có thể giải đáp mọi thắc mắc, cung cấp mẹo vặt cuộc sống, bảo vệ mẹ khỏi nguy cơ lộ lọt thông tin, giúp mẹ ghi lại từng khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống với chất lượng vượt trội mà không cần nhiều kỹ năng ghi hình, chỉnh sửa phức tạp. Galaxy S26 Ultra không chỉ là một món quà, nó là sự hiện diện gián tiếp của tình yêu thương mà con cái luôn muốn gửi trao đến người phụ nữ yêu thương nhất của mình.

Một món quà giúp mẹ đỡ phải nghĩ suy

Mỗi ngày có hàng trăm vấn đề khiến mẹ phải bộn bề lo toan. Từ những món ăn đủ đầy dinh dưỡng cho cả nhà, cách cân đối chi tiêu để không thiếu trước hụt sau, đến vô vàn vấn đề như xử lý vết bẩn trên áo bố, diệt sâu bọ trên cây cảnh, xử lý lông rụng của cún cưng… Chuyện gì cũng đến tay mẹ là một thực tế đang diễn ra hàng ngày tại hầu hết mọi gia đình.

Với một chiếc Galaxy S26 Ultra trong tay, mẹ sẽ có thêm cánh tay AI đắc lực để giải quyết tất cả mọi vấn đề một cách nhanh chóng. Chỉ với một nút bấm trên cạnh bênh điện thoại, trợ lý Gemini sẽ xuất hiện kịp thời để giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin và hỗ trợ mẹ nhanh chóng. Đặc biệt, khi chia sẻ camera với Gemini Live, trợ lý này còn có thể nhìn thấy tình hình thực tế, chẳng hạn vết bẩn trên áo, loại sâu bệnh trên cây… từ đó đưa ra thông tin chuẩn xác, cá nhân hoá mà không cần mẹ phải mô tả bằng những từ ngữ chuyên môn phức tạp.

Privacy Display giúp mẹ yên tâm sử dụng nơi công cộng như siêu thị, chợ,... mà không sợ lộ thông tin nhạy cảm

Nỗi lo lộ lọt các thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng, mật khẩu, tin nhắn báo mã OTP,… ở những nơi công cộng mà mẹ thường xuyên lui tới như siêu thị, chợ, sân chung cư, thang máy… đều sẽ được hạn chế tối đa nhờ công nghệ Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động) trên Galaxy S26 Ultra. Tính năng này sẽ hạn chế góc nhìn của người xung quanh từ cả 4 phía của thiết bị, giúp mẹ có thể yên tâm sử dụng và có thể bật tắt dễ dàng thay vì dùng miếng dán rườm rà, bị động.

Giúp mẹ có thời gian cho riêng mình

Trách nhiệm với gia đình và công việc đã khiến mỗi ngày của mẹ trôi qua với biết bao bộn bề. Mong mỏi lớn nhất của mỗi người con có lẽ là việc mẹ sẽ có thêm thời gian cho riêng mình, có không gian để giải trí và thậm chí là bay bổng với mọi ý tưởng của mình. Màn hình lớn biến Galaxy S26 Ultra thành một rạp chiếu phim di động để mẹ thoải mái thưởng thức những bộ phim đình đám như Bóng Ma Hạnh Phúc, Gia Đình Trái Dấu,… Trong khi đó, bút S Pen biến thiết bị thành cuốn sổ cầm tay để mẹ có thể ghi chép chi tiêu, danh sách mua sắm,… bằng trải nghiệm viết tay gần gũi.

S26 Ultra cùng mẹ ôn lại thanh xuân - Nguồn: Công nghệ Việt

Đặc biệt, tính năng Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới) sẽ xóa tan rào cản công nghệ với những người lớn tuổi. Thay vì phải biết photoshop, biết tách nền, biết xóa vật thể… phức tạp bằng hàng chục app khác nhau, giờ đây mẹ chỉ việc gõ một câu lệnh văn bản ngay trong album ảnh mặc định, điện thoại đã lập tức giúp mẹ hiện thực hóa mọi ý tưởng. Từ việc quay lại tuổi 18, làm rõ nét những tấm ảnh xưa cũ hay thử một kiểu tóc mới, một phong cách ăn mặc mẹ chưa từng thử qua… tất cả đều có thể thực hiện dễ dàng ngay trên Galaxy S26 Ultra.

Cùng mẹ lưu giữ từng khoảnh khắc đáng nhớ

Lần đầu tiên ôm cháu trong vòng tay, cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm đoàn viên hay những chuyến du lịch cùng họ hàng,… từng khoảnh khắc đều là vô giá với mẹ. Để giúp mẹ lưu giữ trọn vẹn những kỷ niệm đáng nhớ này, camera Mắt thần bóng đêm với khả năng quay đêm đỉnh cao chắc chắn là trợ tá không thể bỏ qua. Không cần điều chỉnh thông số phức tạp, bản thân Galaxy S26 Ultra đã có thể chụp hình, quay video với độ sáng cao nhờ khẩu độ lớn và công nghệ giảm nhiễu tiên tiến.

Camera Mắt thần bóng đêm giúp mẹ ghi lại dễ dàng từng khoảnh khắc vô giá

Khi cần nhìn những thông tin ở xa như tên đường, biển hiệu, mẹ có thể sử dụng tính năng Zoom đến 100X của điện thoại thay vì phải căng mắt hay đi tìm kính mắt hỗ trợ. Đặc biệt, mẹ cũng chẳng cần lo đến việc vừa di chuyển, vừa quay phim khi tính năng Horizontal Lock (Khoá đường chân trời) sẽ giữ cho video luôn mượt mà, ngay cả khi điện thoại rung lắc. Giờ đây, mẹ có thể ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhưng ý nghĩa cùng với con cháu mà không cần lăn tăn về chất lượng video với bộ camera mạnh mẽ của Galaxy S26 Ultra.

Tự nhiên, trực quan, dễ dàng sử dụng với cả người lớn tuổi, Galaxy S26 Ultra đang định nghĩa lại cách công nghệ đồng hành cùng đấng sinh thành. Đây chính là cách yêu thương thiết thực và ý nghĩa nhất mà những người con hiện đại có thể gửi trao trong Ngày của Mẹ 10/5 năm nay.