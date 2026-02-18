Mùng 3 Tết 2026: 5 con giáp nên “chốt vận tiền” trước khi hết kỳ nghỉ

hông cần làm điều gì quá lớn. Với 5 con giáp dưới đây, chỉ cần làm đúng một việc trong Mùng 3, vận tiền năm 2026 có thể đi theo hướng rất khác.

Tuổi Thìn: Nên chốt một kế hoạch tài chính cụ thể

Mùng 3 hợp với tuổi Thìn trong việc ngồi lại tính toán một kế hoạch tiền bạc rõ ràng: gửi tiết kiệm bao nhiêu, đầu tư gì, có mua đất hay không, có nâng cấp tài sản trong năm nay không.

Năm 2026 là năm tuổi Thìn dễ chạm vào “vận Điền Trạch”. Nhưng cơ hội chỉ sinh lời nếu có sự chuẩn bị. Mùng 3 là ngày đẹp để viết ra mục tiêu tài chính – dù chỉ trên một tờ giấy nhỏ.

Tuổi Tỵ: Dọn lại ví tiền, sắp xếp lại tài khoản

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng với tuổi Tỵ, Mùng 3 nên dành 30 phút để kiểm tra lại dòng tiền: bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu tiền gửi, khoản nào đang sinh lời, khoản nào đang nằm yên.

Tuổi Tỵ năm 2026 có vận tiền tốt nhưng dễ phân tán. Sắp xếp lại tài chính ngay đầu năm chính là cách giữ lộc.

Tuổi Ngọ: Nên nói chuyện thẳng về tiền trong gia đình

Mùng 3 là ngày tuổi Ngọ hợp bàn chuyện tiền với người thân: kế hoạch chi tiêu, dự định đầu tư, mục tiêu tích lũy.

Năm 2026 của tuổi Ngọ có dấu hiệu tăng thu nhập, nhưng cũng tăng chi. Nếu không thống nhất sớm, tiền đến rồi cũng đi nhanh.

Một cuộc trò chuyện êm ái Mùng 3 có thể giúp cả nhà bớt áp lực suốt cả năm.

Tuổi Dậu: Tránh ký kết hoặc hứa hẹn vội vàng

Với tuổi Dậu, Mùng 3 không nên “gật đầu” với những lời rủ rê đầu tư còn mơ hồ. Dù không khí Tết vui vẻ, vẫn cần tỉnh táo.

Tuổi Dậu năm nay có cơ hội tài chính, nhưng phải qua bước chọn lọc kỹ. Mùng 3 hợp để nghe – chưa hợp để quyết.

Tuổi Hợi: Làm một việc thiện nhỏ để giữ vận

Với tuổi Hợi, Mùng 3 hợp làm một việc mang tính “cho đi”: lì xì người khó khăn, mua hàng ủng hộ nhỏ, hoặc giúp ai đó một việc không tính toán.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, Hợi càng hào sảng đầu năm càng dễ giữ tiền giữa năm. Nhưng cho đi phải trong khả năng, không nên chi quá tay vì cảm xúc.

Vì sao Mùng 3 quan trọng về tiền bạc?

Mùng 3 là ngày kết thúc chuỗi khởi động đầu năm. Những hành động lặp lại trong 3 ngày Tết thường trở thành thói quen của tháng đầu tiên. Và tháng đầu tiên lại quyết định nhịp tài chính của cả năm.

Không phải ai cũng cần làm điều lớn lao. Nhưng với một số con giáp, chỉ cần:

- Chốt một mục tiêu

- Kiểm soát một khoản chi

- Tránh một quyết định nóng vội

Hoặc nói ra một kế hoạch rõ ràng

… là đã đủ để vận tiền năm 2026 đi theo hướng tích cực hơn.

Qua Mùng 3, Tết khép lại. Nhưng dòng tiền của năm mới thì chỉ vừa bắt đầu.

Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm