"Mulan": Cảnh hôn của Lưu Diệc Phi với mỹ nam kém 5 tuổi bị cắt bỏ, phản ứng từ netizen gây sốc

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ bất ngờ đăng tải thông tin cảnh hôn của Lưu Diệc Phi trong Mulan - Hoa Mộc Lan bị cắt bỏ. Cảnh hôn này đươc Lưu Diệc Phi thực hiện cùng tài tử An Hữu Sâm (Yoson An), tuy nhiên nó sẽ không xuất hiện trong bản phim chiếu tại Trung Quốc.

Sina cho rằng khán giả và các nhà kiểm duyệt cảm thấy không hài lòng với cảnh hôn môi này nên mới gây sức ép để đạo diễn phải xoá sổ hoàn toàn.

Sina đưa tin về chuyện cảnh ngọt ngào trong "Mulan" bị cắt bỏ.

Đạo diễn Niki Caro chia sẻ: "Cảnh hôn này thực sự rất đẹp. Tôi cảm thấy thích nó nhưng phía kiểm duyệt bảo rằnng cảnh hôn này thực sự không phù hợp với người Trung Quốc. Họ liên tục bảo không, không được. Thế nên chúng tôi cắt bỏ cảnh này thôi".

Lưu Diệc Phi.

Đạo diễn Niki Caro cũng bộc bạch khán giả Trung Quốc cảm thấy hình tượng Hoa Mộc Lan thuần khiết, trong sáng, không có bất cứ tình cảm riêng tư với bất cứ nam nhân nào. Khán giả chỉ muốn xem Hoa Mộc Lan đánh nhau, còn những phân đoạn ôm hôn tình cảm, họ cảm thấy quá dư thừa.

Phim điện ảnh Mulan do Lưu Diệc Phi - Chân Tử Đan - Củng Lợi - An Hữu Sâm đóng chính dự kiến lên sóng từ 27/3. Hoa Mộc Lan bấm máy vào khoảng tháng 7/2018, nội dung phim xoay quanh cuộc đời nhân vật nữ chính Hoa Mộc Lan - người con gái tài giỏi, hiếu thảo và tính cách cũng cực kỳ mạnh mẽ. Về sau, Hoa Mộc Lan nảy sinh tình cảm với nhân vật do An Hữu Sâm đóng.

Chân Tử Đan.

An Hữu Sâm.

Từ khi phía Disney công bố kế hoạch sản xuất Mulan đồng thời giao vai nữ chính cho Lưu Diệc Phi đóng, nhiều người đã phản đối gay gắt. Không ít khán giả cho rằng Lưu Diệc Phi diễn quá dở, không đủ sức để "cân team" cho Mulan. Dẫu vậy, phía sản xuất vẫn liên tục bênh vực Lưu Diệc Phi với lý do là nữ diễn viên rất chuyên nghiệp, làm việc trong điều kiện khắc khe cũng chẳng bao giờ than phiền.