MUJI bán quá đắt

MUJI - thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng với phong cách tối giản và chất lượng ổn định, mới đây đã gây chú ý khi thông báo đóng cửa hàng loạt cửa hàng tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Chiết Giang, Tế Nam, Vũ Hán và Trường Sa trong năm nay. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán: bên cạnh lý do kinh doanh, nhiều người đặt câu hỏi liệu mức giá cao có phải là nguyên nhân khiến MUJI khó giữ chân khách hàng.

MUJI từ lâu đã được biết đến nhờ sản phẩm bền bỉ, thiết kế tinh giản và không lỗi mốt. Từ áo phông, túi xách, đồ dùng văn phòng cho đến các vật dụng gia đình, thương hiệu này luôn hướng đến trải nghiệm mua sắm gọn gàng, chất lượng ổn định và vật liệu an toàn. Với những người đam mê mua sắm, MUJI vẫn được đánh giá cao về chất lượng và thiết kế.

Thế nhưng, chính mức giá cao lại khiến nhiều khách hàng phải "kêu trời". Một chiếc áo cotton cơ bản có giá cao hơn hẳn so với các thương hiệu bình dân; những món đồ gia dụng nhỏ cũng thường vượt mức chi tiêu thông thường. Nhiều người thẳng thắn nhận xét: "Chất lượng thì ổn, nhưng giá như đang mua hàng hiệu". Thậm chí, đôi khi chỉ cần trả nửa giá ở cửa hàng khác là đã có sản phẩm tương đương.

Giá sản phẩm có sự thay đổi - và thường là... đắt hơn

"Đắt" gần như đã trở thành từ khóa gắn liền với MUJI. Không chỉ bởi mức giá vốn cao so với mặt bằng chung, thương hiệu này còn thường xuyên điều chỉnh giá theo hướng tăng. Cuối năm 2024, MUJI Việt Nam từng thông báo tăng giá một số sản phẩm thuộc nhóm đồ gia dụng và thực phẩm. Cụ thể, các mặt hàng bánh kẹo tăng trung bình 10.000 đồng, trong khi một số sản phẩm điều chỉnh mạnh hơn, như hộp gừng sấy tắc mật ong từ 49.000 đồng lên 69.000 đồng, hay dâu sấy khô phủ sô cô la từ 79.000 đồng lên 99.000 đồng.

Động thái này khiến nhiều khách hàng thêm phần e dè, bởi với MUJI, dường như "đắt" chưa bao giờ là giới hạn cuối cùng. Dù vậy, khó phủ nhận thương hiệu Nhật Bản này vẫn giữ được lợi thế về chất lượng và tính thẩm mỹ trong từng thiết kế. Không gian mua sắm gọn gàng, trưng bày tinh giản cùng trải nghiệm ổn định là điều khiến MUJI có được lượng khách hàng trung thành riêng.

Một số sản phẩm được cho là "đắt vô lý" tại MUJI Việt Nam, khiến người dùng than trời

Chiếc áo choàng tắm MUJI gây ấn tượng khi được làm từ 100% cotton, với chất liệu bông dày, mềm mại và thiết kế không đường may sườn, mang lại sự thoải mái tối đa cho người dùng. Về chất lượng, thật khó chê vào đâu được. Thế nhưng, mức giá 1.267.000 đồng khiến nhiều người không khỏi giật mình, bởi áo choàng tắm vốn là món đồ cơ bản, hiếm ai nghĩ rằng lại có thể đắt đến vậy.

Có thể nói gây tranh cãi nhất thời gian gần đây chính là thiết kế chân váy dài của MUJI với mức giá 3,5 triệu đồng. Khi mặc, khách hàng đánh giá váy mát mẻ, dễ chịu nhờ thiết kế 2 lớp và phần lót bên trong thoáng đãng. Về giá cao, nhân viên MUJI lý giải rằng váy sử dụng chất liệu polyester nhiều hơn, giúp giữ phom, ít nhăn và hạn chế dão vải. Thêm vào đó, mẫu váy này còn thuộc BST MUJI Labo - một dòng sản phẩm giới hạn (limited collection). Dù chất lượng không thể bàn cãi, nhưng con số 3,5 triệu đồng cho một thiết kế chân váy tối giản vẫn khiến khách hàng choáng váng.

Trong một topic bàn luận về những sản phẩm "đắt vô lý" tại MUJI Việt Nam, có netizen cho rằng túi hộp đựng cơm canvas xứng đáng đứng đầu danh sách này, khi sản phẩm sở hữu mức giá lên đến 549.000 đồng. Theo mô tả, túi có bề mặt polyester và mặt trong làm từ hạt nhựa EVA, có lẽ đây là lý do khiến sản phẩm có giá cao hơn so với các loại túi đựng cơm thông thường.

Hộp mica trong suốt dùng để lưu trữ đồ đạc là một sản phẩm khá quen thuộc trong cuộc sống. Nhưng tại MUJI, mặt hàng này có thể khiến khách hàng cảm thấy vô cùng xa lạ và khó hiểu, khi có mức giá dao động từ 299.000 - 686.000 đồng tùy kích thước.