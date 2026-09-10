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Mưa xối xả hơn 30 phút, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài

Nam Giang,
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Cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội từ khoảng 14h khiến nhiều tuyến phố ngập chỉ sau khoảng 30 phút. Đến giờ tan tầm, các trục đường như Nguyễn Trãi, Vành đai 3, Láng, Trường Chinh... ùn tắc kéo dài, người dân di chuyển khó khăn.

VIDEO: Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập úng sau cơn mưa tầm tã.
Mưa lớn Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố - Ảnh 1.

Sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Trần Phú, Nguyễn Trãi, Vành đai 3, Láng, Trường Chinh... nhanh chóng ùn tắc.

Mưa lớn Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Trãi ken đặc các phương tiện.

Mưa lớn Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố - Ảnh 3.

Các phương tiện "chôn chân" trên đường Phạm Tu.

Mưa lớn Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố - Ảnh 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa lớn diện rộng xảy ra vào khoảng hơn 14h chiều nay khiến nhiều tuyến phố như Hoàng Văn Thái, Tô Vĩnh Diện, Vương Thừa Vũ, Triều Khúc... ngập úng chỉ sau 30 phút.

Mưa lớn Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố - Ảnh 5.

Phố Hoàng Văn Thái ngập sâu, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực ngập.

Mưa lớn Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố - Ảnh 6.

Một số điểm ngập khoảng 15 cm, gây khó khăn cho việc di chuyển.

Mưa lớn Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố - Ảnh 7.

Phố Nguyễn Ngọc Nại ngập dài hàng trăm mét, nước tràn lên vỉa hè.

Mưa lớn Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố - Ảnh 8.
Mưa lớn Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố - Ảnh 9.

Học sinh vượt qua đoạn ngập úng vào giờ tan trường.

Mưa lớn Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố - Ảnh 10.

Phố Triều Khúc tiếp tục xuất hiện ngập cục bộ sau trận mưa lớn chiều 10/9.

Mưa lớn Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố - Ảnh 11.

Ô tô di chuyển chậm qua đoạn ngập trên đường Chiến Thắng, khu vực gần chợ Triều Khúc.

Theo Tiền phong Copy link 10/09/2026 18:13 (GMT +7)
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