Khi nói đến vàng, câu hỏi đầu tiên thường là: "Hôm nay bao nhiêu một lượng?". Nhưng giá chỉ là một phần. Nếu không để ý thêm vài điểm khác, người mua rất dễ mua xong mới thấy không như mình nghĩ.

Đừng chỉ nhìn giá bán

Nhiều người chỉ xem giá vàng đang tăng hay giảm, mà quên mất chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra. Đây là phần người mua phải chịu ngay khi giao dịch. Nếu mua xong mà bán lại sớm, giá tăng chưa chắc đã bù được phần chênh lệch này.

Vì vậy, trước khi mua, nên xem cả giá cửa hàng mua lại. Đây mới là con số ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền bạn nhận được khi bán.





Phải biết mình sẽ giữ vàng bao lâu

Không ít người mua vàng vì thấy giá đang lên xuống mạnh, hoặc nghe người khác nói nên mua. Nhưng lại không nghĩ rõ sẽ giữ bao lâu. Điều này dễ dẫn đến việc vừa mua xong đã phải bán vì cần tiền. Hoặc cứ nhìn giá mỗi ngày rồi lo lắng. Trước khi mua, nên tự hỏi: mình mua để giữ ngắn hạn hay dài hạn? Có thể để đó bao lâu? Khi đã có câu trả lời, quyết định sẽ rõ hơn.

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Không phải loại vàng nào cũng giống nhau

Vàng không chỉ có một loại.

Trên thị trường có vàng miếng, vàng nhẫn, vàng trang sức... Mỗi loại có giá khác nhau, phí khác nhau và mục đích cũng khác nhau. Nếu mua để tích lũy, nên tìm hiểu kỹ loại vàng mình định mua. Có loại dễ mua bán hơn, có loại lại mất thêm tiền gia công. Biết rõ từ đầu sẽ tránh mua nhầm.

Trước khi mua, hãy kiểm tra 3 điều này

Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là bao nhiêu. Số tiền này có phải là tiền nhàn rỗi không. Và loại vàng mình mua có đúng mục đích tích lũy không. Chỉ mất vài phút để kiểm tra, nhưng có thể giúp bạn tránh được quyết định vội vàng.

Giá vàng luôn thay đổi. Nhưng mua vàng không nên chỉ nhìn vào con số trên bảng giá. Quan trọng hơn là biết mình đang mua gì và mua để làm gì.