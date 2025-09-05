Mùa trăng 2025: Chọn bánh Trung thu theo "ngôn ngữ yêu thương" - Gửi trao tâm ý đúng cách

Đây cũng là lúc chúng ta dành thời gian nghĩ về những món quà, làm sao để mỗi hộp bánh trao đi đều có thể nói thay lời trái tim.

Dành cho gia đình người thân: Ngôn ngữ của ký ức và sự trân trọng

Đi ngang một cửa hàng miniBAO được trang trí lộng lẫy, chị Ngọc Hân (Phường Vườn Lài, TP.HCM) bất giác dừng lại. Tiếng nhạc Trung thu vui tươi khiến chị mỉm cười. "Năm nào cũng vậy, chọn bánh Trung thu là cả một nghệ thuật. Quà cho bố mẹ phải khác quà cho bạn thân, quà cho gia đình chồng lại càng phải tinh tế hơn nữa", chị chia sẻ.

Thực vậy, mỗi món quà đều có một "ngôn ngữ" riêng. Hãy thử chọn bánh Trung thu năm nay theo "ngôn ngữ tình yêu" để gửi trao tâm ý một cách trọn vẹn nhất.

Một cửa hàng Trung thu chính hãng miniBAO tại đường Nguyễn Tri Phương, Phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh tổ chức múa lân vui đón trung thu

Với đấng sinh thành, không món quà nào quý giá bằng sự quan tâm và những kỷ niệm ấm áp. Một hộp bánh Trung thu mang hương vị truyền thống chính là chiếc cầu nối hoàn hảo đến miền ký ức.

Thương hiệu Thọ Phát, với thông điệp "Chuẩn Vị Ngon Truyền Thống", là lựa chọn không thể phù hợp hơn. Khi bạn trao tay cha mẹ hộp bánh Thọ Phát, bạn không chỉ tặng một món ăn. Bạn đang tặng lại cho cha mẹ hương vị của những mùa trăng xưa, là vị bùi của đậu xanh, vị mặn mà của lạp xưởng trong chiếc bánh thập cẩm.

Sức hút của các cửa hàng trung thu chính hãng miniBAO những ngày cận kề trung thu

Tình yêu luôn cần được làm mới bằng những trải nghiệm khác biệt. Thay vì những hương vị quen thuộc, sao không cùng gia đình khám phá một hành trình ẩm thực tinh tế ngay tại nhà? KIDO’s Bakery với những dòng nhân bánh thượng hạng chính là lời mời gọi đầy lãng mạn. Hãy thử tưởng tượng một buổi tối cả gia đình quây quần cùng nhau thưởng thức vị ngọt đậm đà của Cua Hoàng Đế xốt Singapore, hay vị thơm nồng của Tôm Alaska xốt tiêu đen, sẽ biến buổi sum vầy thành một trải nghiệm lãng mạn, lưu giữ thêm những khoảnh khắc ngọt ngào.

Dành cho bạn bè, sui gia, đồng nghiệp: Ngôn ngữ của sự tinh tế và chu đáo

Với những mối quan hệ xã hội cần sự trang trọng, món quà phải thể hiện được "gu" thẩm mỹ và sự chu đáo của bạn. Một hộp bánh KIDO’s Bakery với thiết kế sang trọng, chất liệu giấy mỹ thuật cao cấp và các chi tiết ép kim tinh xảo sẽ nói lên tất cả. Nó cho thấy bạn đã dành thời gian để lựa chọn một món quà thực sự chất lượng, một thông điệp về sự quý trọng mối quan hệ này.

Chị Hồng Hạnh (Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh) bộc bạch: "Mỗi mùa trăng về tôi và ông xã ngoài mua bánh Trung thu để biếu cha mẹ, ông bà, còn dành một khoản ngân sách dùng để biếu tặng sui gia, cũng như những bạn bè thân thiết. Vài năm gần đây, gia đình tôi chọn KIDO’s Bakery không chỉ vì hương vị bánh ngon, khác biệt, mà thiết kế bao bì rất tỉ mỉ, sang trọng, nhất là giá thành đa dạng, dao động từ 500.000VNĐ – 1.000.000VNĐ là đã có thể lựa chọn được quà biếu xịn sò rồi".

Với bao bì sang trọng, thiết kế in dập nổi với các hoạ tiết trung thu truyền thống, KIDO’s Bakery là món quà tinh tế, thể hiện sự trân trọng đối với những người thân thương

Dành cho cơ quan, xí nghiệp: Ngôn ngữ của sự sẻ chia và động viên tinh thần

Trung thu còn là một dịp đặc biệt để thể hiện sự quan tâm tại môi trường công sở, nơi chúng ta dành phần lớn thời gian mỗi ngày. Một món quà được lựa chọn khéo léo có thể thay lời cảm ơn gửi đến những người đồng nghiệp đã kề vai sát cánh, hay thể hiện sự trân trọng đối với một đối tác quan trọng.

Với những buổi liên hoan phá cỗ tại văn phòng hoặc khi công ty muốn gửi một món quà ấm áp đến toàn thể nhân viên, một hộp bánh trung thu KIDO’s Bakery vị ngon truyền thống. Mọi người cùng nhau chia sẻ miếng bánh quen thuộc, tạo nên một không khí chan hòa, vui vẻ, giúp tình cảm đồng nghiệp thêm phần gắn bó. Hay khi cần một món quà để biếu tặng cấp trên, đối tác hay những khách hàng quan trọng, ngôn ngữ của sự tinh tế lại được ưu tiên. Những hộp bánh KIDO’s Bakery với thiết kế sang trọng và hương vị thượng hạng chính là một lời cảm ơn trang trọng, một thông điệp về sự trân trọng mối quan hệ hợp tác.

Anh Gia Bảo – Nhân viên Công ty Sukavina hào hứng bày tỏ: "Như mọi năm, Công ty tặng quà sớm để anh em có thể ăn lễ cùng gia đình. Mỗi người một hộp bánh KIDO’s Bakery. Anh em hào hứng tụm lại chụp ảnh check in đỏ rực một góc. Đôi khi niềm vui và sự gắn kết trong công sở chỉ nhỏ bé như vậy".

Công nhân viên Công ty Sukavina hào hứng nhận quà Trung thu. Một hộp bánh chỉn chu từ công ty không chỉ để thưởng thức, mà còn là niềm vui nho nhỏ để nhân viên ‘khoe’ với gia đình, bạn bè về nơi mình đang gắn bó.

Dù bạn chọn hương vị truyền thống của Thọ Phát để gợi về ký ức, hay nét chấm phá hiện đại từ KIDO’s Bakery để tạo nên trải nghiệm mới, thì điều quý giá nhất vẫn luôn là tấm lòng của người trao gửi. Chiếc bánh ngon nhất không phải là chiếc bánh đắt tiền nhất, mà là chiếc bánh được lựa chọn bằng sự chu đáo, được trao đi bằng tất cả tình yêu thương. Bởi lẽ, sau cùng, hương vị ngọt ngào nhất của mùa trăng này không nằm trong nhân bánh, mà nằm trong nụ cười hạnh phúc của những người ta trân quý khi nhận món quà. Mùa trăng đang đến rất gần. Hãy dành một chút thời gian, lắng nghe trái tim mình và chọn lấy những món quà có thể nói thay lời yêu thương.