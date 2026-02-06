'Mưa thưởng Tết' ở các trường đại học tại TPHCM

Hiện nhiều trường đại học tại TPHCM đã lần lượt công bố chính sách thưởng Tết dành cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động.

Theo ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM), quỹ thưởng Tết nguyên đán được xây dựng trên cơ sở tương đương quỹ lương và phụ cấp tối thiểu một tháng.

Theo ước tính, mức thưởng Tết cao nhất tại trường có thể lên đến khoảng 60 triệu đồng/người, với tổng kinh phí chi trả khoảng 10 tỷ đồng cho gần 400 cán bộ, giảng viên và người lao động.

Theo ông Khang, ưu điểm của cách tính thưởng năm nay đảm bảo sự chia sẻ và cân đối thu nhập giữa các nhóm lao động trong trường. Cụ thể, với trường hợp có tổng lương và thu nhập tăng thêm một tháng chỉ khoảng 12 triệu đồng, mức thưởng Tết thực nhận sẽ vào khoảng 15,6 triệu đồng, cao hơn lương tháng thông thường 3,6 triệu đồng.

Tương tự, so với năm 2025, mức thưởng chung năm nay của Trường đại học Luật TPHCM được điều chỉnh tăng 10% cho tổng số gần 500 cán bộ, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, nhà trường tăng 5% mức thưởng đối với các danh hiệu thi đua. Nhà trường còn chi bổ sung một tháng thu nhập tăng thêm của năm 2025 cho toàn bộ viên chức và người lao động, góp phần cải thiện đáng kể thu nhập dịp cuối năm.

Giảng viên Trường đại học Luật TPHCM trong một hoạt động vui xuân đón Tết.

Trong khi đó, Trường đại học Công thương TPHCM tiếp tục duy trì chính sách thưởng Tết đồng đều cho tất cả nhân sự, không phân biệt chức danh hay vị trí công tác.

Năm nay, mỗi cán bộ, giảng viên và người lao động của trường nhận tổng cộng 30 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với các năm trước. Khoản thưởng này được chia làm hai đợt, gồm 27 triệu đồng chi trước Tết và 3 triệu đồng lì xì đầu năm.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng nhà trường, việc áp dụng mức thưởng chung xuất phát từ quan điểm cho rằng dù khác nhau về chức vụ hay thu nhập thường xuyên, nhưng trong dịp Tết, mọi người đều có nhu cầu chi tiêu và sum họp gia đình như nhau. Chính sách này nhằm tạo sự gắn kết và thể hiện sự trân trọng đối với đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên.

Đối với Trường đại học Công nghiệp TPHCM, nhà trường dự kiến chi hơn 68 tỷ đồng để thưởng Tết cho khoảng 1.600 cán bộ, giảng viên và người lao động.

Mỗi cá nhân được nhận lương tháng 13 cùng khoản thưởng bổ sung, với mức bình quân trên 40 triệu đồng/người. Đại diện nhà trường cho biết, do chế độ thưởng được tính dựa trên hệ số lương và vị trí công tác, mức thưởng cụ thể của từng cá nhân sẽ có sự chênh lệch. Tuy nhiên, nhìn chung, thu nhập Tết của giảng viên và nhân viên năm nay tương đương hoặc cao hơn so với năm trước.

Tại Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, chính sách thưởng Tết được thực hiện theo hình thức chi trả một tháng lương cùng khoản hỗ trợ cố định dành cho người lao động. Khoản hỗ trợ này bao gồm các chi phí liên quan đến trang phục, ăn trưa và sử dụng các dịch vụ tiện ích trong khuôn viên nhà trường. Với cách chi trả nêu trên, mức thưởng Tết của mỗi cá nhân có sự khác nhau, phụ thuộc vào chức danh, vị trí công tác và thời gian làm việc.

Theo lãnh đạo nhà trường, trong năm trước, khoản hỗ trợ cố định được áp dụng ở mức 25 triệu đồng/người và dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng nhẹ trong năm nay. Bên cạnh đó, việc tăng lương đối với một số cán bộ, giảng viên trong thời gian qua cũng góp phần nâng tổng thu nhập dịp Tết.

Những năm gần đây, mức thưởng Tết tại Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM dao động trong khoảng từ 30 đến 80 triệu đồng/người. Năm nay, lãnh đạo nhà trường cho biết mức thưởng Tết dự kiến sẽ cao hơn so với các năm trước, phù hợp với tình hình hoạt động và nguồn tài chính của đơn vị.