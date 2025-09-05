Mua sắm online 2025: Giá rẻ thôi chưa đủ, phải chính hãng mới "chốt đơn"

Hội nghiện shopping online giờ khác rồi: Không chỉ săn deal, mà còn săn... sự yên tâm

Chị Hồng Nhung (29 tuổi, Hà Nội) từng có giai đoạn "nghiện" mấy món đồ giá dưới 200k trên sàn TMĐT. Cứ thấy rẻ, tiện là chị chốt đơn ngay. Nhưng vài lần nhận hàng "không giống hình", chị bắt đầu rút kinh nghiệm: "Mua ở shop uy tín hay gian hàng chính hãng có thể đắt hơn chút nhưng yên tâm hơn nhiều, nhất là mấy đồ dùng trực tiếp như quần áo, mỹ phẩm".

Tương tự, anh Hoàng Nam (33 tuổi, TP.HCM) từng mua máy xay giá hời để tiết kiệm. Kết quả: dùng vài lần thì hỏng, không bảo hành được. Anh thừa nhận: "Nếu tính cả chi phí mua lại thì đáng lẽ ngay từ đầu mua chính hãng còn lợi hơn."

Một khảo sát của NielsenIQ (2024) cho thấy:

36% người tiêu dùng chọn mua online vì tiết kiệm chi phí.

68% thường xuyên so sánh giá trước khi mua.

Nhưng có đến 84% lo ngại sản phẩm nhận về "không như quảng cáo".

Rõ ràng, người dùng bây giờ không còn dễ dàng đánh đổi giữa giá rẻ và chất lượng. "Mua sắm thông minh" giờ đây nghĩa là tìm được món hàng vừa hợp túi tiền, vừa chính hãng, lại có chính sách bảo hành, đổi trả đầy đủ.

Từ "giá rẻ" sang "giá trị" – cuộc đua mới của TMĐT Việt

Có thể thấy, TMĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới: không chỉ còn là "ai rẻ hơn thì thắng", mà là "ai mang lại nhiều giá trị hơn". Và trong cuộc đua này, những nền tảng biết cân bằng giữa giá cả, chất lượng và niềm tin sẽ là người dẫn đầu.

Thực tế, Lazada - một trong những sàn thương mại lớn nhất Việt Nam cũng ghi nhận những thay đổi rõ nét trong hành vi người tiêu dùng. Theo dữ liệu của Lazada, người mua sắm tại LazMall có giá trị đơn hàng trung bình cao gấp đôi so với khách hàng ở gian hàng thường, tỉ lệ chuyển đổi ra đơn hàng của gian hàng LazMall cũng cao hơn toàn sàn

Điều này không khó hiểu, bởi gian hàng LazMall đều phải trải qua kiểm duyệt nghiêm ngặt, minh bạch xuất xứ. Người mua cũng được bảo vệ với hàng loạt quyền lợi: đổi trả trong 30 ngày, thậm chí hoàn tiền gấp đôi nếu phát hiện hàng giả.

Nếu trước đây các sàn TMĐT chủ yếu cạnh tranh bằng "sale khủng, deal sốc", thì giờ cuộc chơi đang xoay chuyển sang "xây niềm tin lâu dài". Và LazMall chính là một trong những "át chủ bài" giúp Lazada củng cố vị thế.

Vừa đảm bảo chất lượng, vừa không thiếu ưu đãi

Dĩ nhiên, giá cả vẫn là "điểm chốt đơn" quan trọng. Hiểu điều đó, LazMall vẫn liên tục tung deal hấp dẫn: trong chiến dịch siêu sale D9 (8–11/9), sẽ có loạt ưu đãi như deal chớp nhoáng từ 99K, voucher giảm đến 30%, freeship toàn sàn…

Sự kết hợp giữa chất lượng chính hãng và ưu đãi mạnh tay cho thấy Lazada đang theo đuổi chiến lược "2 trong 1": vừa giúp khách hàng an tâm, vừa thỏa mãn nhu cầu tiết kiệm.

Rõ ràng, TMĐT Việt Nam đang đi từ cuộc đua "giá rẻ" sang cuộc đua "giá trị". Và trong cuộc đua ấy, Và những nền tảng biết nắm trọn combo tiết kiệm, chính hãng, mang lại sự an tâm chắc chắn sẽ chiếm lợi thế.

Bạn có hay mua ở gian hàng chính hãng không? Và điều gì khiến bạn "quyết" xuống tiền: giá rẻ hay sự an tâm?